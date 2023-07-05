Тур: 3. Стадион: Ред Булл Арена.
4:1
Второй тайм: 66'
0'
1:0
9' ГолУостон Кендалл
1:1
18' ГолБюрнер Патрик
2:1
40' Гол в свои воротаБюрнер Патрик
43' Желтая карточкаУостон Кендалл
47' Желтая карточкаЭрелль Даниэль
3:1
53' ГолВаргас Хуан Пабло
57' Желтая карточкаКлемантия Яннис
4:1
58' ПенальтиКэмпбелл Хоэль
Ход матча
9'
1:0
18'
1:1
40'
2:1
43'
47'
53'
57'
58'
4:1
Прогноз на матч от Liveresult
17
Фабьен
Карл
13
Фортюн
Кевин
10
Лабо
Бригтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Уилсон РоанПолузащитник
-
14 Ricardo PenaПолузащитник
-
-
-
-
-
-
11 Аарон Суарес
-
Главный тренер: Луис Суарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фабьен КарлПолузащитник
-
13 Фортюн КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лабо БригтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коллат Марк
История личных встреч
Коста-Рика
Мартиника
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Коста-Рика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уостон Кендалл
|1
|0.33
|Аарон Суарес
|1
|0.33
Мартиника
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюрнер Патрик
|2
|0.67
|Фортюн Кевин
|1
|0.33
|Фабьен Карл
|1
|0.33
Карточки
Коста-Рика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уостон Кендалл
|1
|0
|Ассофейфа Вилмер
|1
|0
|Варгас Хуан Пабло
|1
|0
|Нуньес Кристофер
|1
|0
|Josimar Alcocer
|1
|0
Мартиника
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ривьерес Жонатан
|0
|1
|Лабонне Ронни
|1
|0
|Фабьен Карл
|1
|0
|Ройперн Энрик
|1
|0
Результаты матчей
Коста-Рика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мартиника
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Коста-Рика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мартиника
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Коста-Рика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мартиника
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Коста-Рика
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:2 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0
Коста-Рика - Панама 0:1 Мартиника - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Германия 2:4 Япония - Коста-Рика 0:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Южная Корея - Коста-Рика 2:2 Коста-Рика - Новая Зеландия 1:0 Коста-Рика - Мартиника 2:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - США 2:0 Сальвадор - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Канада 1:0 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Мексика - Коста-Рика 0:0
Мартиника
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мартиника - Панама 1:2 Сальвадор - Мартиника 1:2 Мартиника - Пуэрто-Рико 2:0 Мартиника - Сент-Люсия 3:1
Мартиника - Коста-Рика 1:2 Мартиника - Панама 0:0 Панама - Мартиника 5:0 Коста-Рика - Мартиника 2:0 Мартиника - Гаити 1:2 Мартиника - США 1:6 Канада - Мартиника 4:1 Мартиника - Гондурас 1:1 Гондурас - Мартиника 1:0 Тринидад и Тобаго - Мартиника 2:2 Мартиника - Тринидад и Тобаго 1:1 Мартиника - Мексика 2:3 Куба - Мартиника 0:3 Канада - Мартиника 4:0 Гваделупа - Мартиника 0:1 Мартиника - Антигуа и Барбуда 4:2
Результаты матчей
Коста-Рика
Мартиника
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Коста-Рика
Мартиника
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|4:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|1:4
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
- — Выход в 1/4 финала
|США
|Феррейра Хесус
|6
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|Гватемала
|Рубин Рубио
|2
|США
|Васкес Брэндон
|2
|Мартиника
|Бюрнер Патрик
|2
|Гваделупа
|Сольве Стив
|1 1
|Катар
|Фати Ахмед
|2
|Панама
|Годой Анибал
|2
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
|Катар
|Сальман Тарек
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Коста-Рика 4:1 Мартиника
Исход игры
Коста-Рика
90% (99)
Ничья
7.3% (8)
Мартиника
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (44)
Меньше
59.26% (64)
Обе команды забьют
Да
37.04% (40)
Нет
62.96% (68)
Популярный счёт
2:0 Коста-Рика
29.1% (32)
2:1 Коста-Рика
21.8% (24)
1:0 Коста-Рика
20.9% (23)
3:0 Коста-Рика
8.2% (9)
3:1 Коста-Рика
7.3% (8)
1:1 Ничья
6.4% (7)
4:0 Коста-Рика
1.8% (2)
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