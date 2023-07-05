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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 3. Стадион: .
Коста-Рика
FIFA #42
4:1
Второй тайм: 66'
Мартиника
0'
1:0
9' Гол
Уостон Кендалл
1:1
18' Гол
Бюрнер Патрик
2:1
40' Гол в свои ворота
Бюрнер Патрик
43' Желтая карточка
Уостон Кендалл
47' Желтая карточка
Эрелль Даниэль
3:1
53' Гол
Варгас Хуан Пабло
57' Желтая карточка
Клемантия Яннис
4:1
58' Пенальти
Кэмпбелл Хоэль

Ход матча

9'
Уостон Кендалл
1:0
18'
1:1
Бюрнер Патрик
40'
Бюрнер Патрик
2:1
43'
Уостон Кендалл
 
47'
 
Эрелль Даниэль
53'
Варгас Хуан Пабло
3:1
57'
 
Клемантия Яннис
58'
 
Ройперн Энрик
Эрелль Даниэль
58'
 
Мексик Жонатан
Фортюн Кевин
58'
Кэмпбелл Хоэль
4:1
63'
Zuhander Zuniga
Josimar Alcocer
 
Прогнозы 110
Коста-Рика 90% (99)
X 7.3% (8)
Мартиника 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коста-Рика
Ничья
Мартиника
1.67
5.20
5.83
Все Коэффициенты
18
Kevin
Chamorro
3
Варгас
Хуан
Пабло
19
Уостон
Кендалл
5
Борхес
Сельсо
22
Джеффри
Валверд
12
Кэмпбелл
Хоэль
20
Ассофейфа
Вилмер
15
Кальво
Франсиско
10
Нуньес
Кристофер
7
Контрерас
Антони
8
Josimar
Alcocer
16
Клемантия
Яннис
7
Лабонне
Ронни
22
Пулоло
Флоран
18
Ривьерес
Жонатан
21
Лапис
Флориан
14
Мандуки
Сириль
19
Эрелль
Даниэль
17
Фабьен
Карл
13
Фортюн
Кевин
15
Бюрнер
Патрик
10
Лабо
Бригтон
Коста-Рика
3-4-3
Мартиника
4-2-3-1

История личных встреч

Коста-Рика
Мартиника

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНК
1:2
ЛНК
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Коста-Рика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уостон Кендалл 1 0.33
Аарон Суарес 1 0.33
Мартиника
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюрнер Патрик 2 0.67
Фортюн Кевин 1 0.33
Фабьен Карл 1 0.33

Карточки

Коста-Рика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уостон Кендалл 1 0
Ассофейфа Вилмер 1 0
Варгас Хуан Пабло 1 0
Нуньес Кристофер 1 0
Josimar Alcocer 1 0
Мартиника
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ривьерес Жонатан 0 1
Лабонне Ронни 1 0
Фабьен Карл 1 0
Ройперн Энрик 1 0

Результаты матчей

Коста-Рика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мартиника
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Коста-Рика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мартиника
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Коста-Рика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мартиника
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Коста-Рика
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:2 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0
Коста-Рика - Панама 0:1 Мартиника - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Германия 2:4 Япония - Коста-Рика 0:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Южная Корея - Коста-Рика 2:2 Коста-Рика - Новая Зеландия 1:0 Коста-Рика - Мартиника 2:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - США 2:0 Сальвадор - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Канада 1:0 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Мексика - Коста-Рика 0:0
Мартиника
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мартиника - Панама 1:2 Сальвадор - Мартиника 1:2 Мартиника - Пуэрто-Рико 2:0 Мартиника - Сент-Люсия 3:1
Мартиника - Коста-Рика 1:2 Мартиника - Панама 0:0 Панама - Мартиника 5:0 Коста-Рика - Мартиника 2:0 Мартиника - Гаити 1:2 Мартиника - США 1:6 Канада - Мартиника 4:1 Мартиника - Гондурас 1:1 Гондурас - Мартиника 1:0 Тринидад и Тобаго - Мартиника 2:2 Мартиника - Тринидад и Тобаго 1:1 Мартиника - Мексика 2:3 Куба - Мартиника 0:3 Канада - Мартиника 4:0 Гваделупа - Мартиника 0:1 Мартиника - Антигуа и Барбуда 4:2

Результаты матчей

Коста-Рика
Мартиника

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Коста-Рика
Мартиника

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панама
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Коста-Рика
 4:1 3 1 1 1 5 - 3 4
3.
Мартиника
 1:4 3 1 0 2 4 - 7 3
4.
Сальвадор
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 6
Ямайка Грэй Демарай 2
Гватемала Рубин Рубио 2
США Васкес Брэндон 2
Мартиника Бюрнер Патрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Гваделупа Сольве Стив 1 1
Катар Фати Ахмед 2
Панама Годой Анибал 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Катар Сальман Тарек 2
Весь список
  • Желтая карточка
    47'
    Daniel Herelle получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Уостон Кендалл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Бюрнер Патрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Бюрнер Патрик бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Уостон Кендалл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 110
    Коста-Рика 90% (99)
    X 7.3% (8)
    Мартиника 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Коста-Рика
    Ничья
    Мартиника
    1.67
    5.20
    5.83
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    Где смотреть матч Коста-Рика 4:1 Мартиника онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Коста-Рика 4:1 Мартиника

    Исход игры
    Коста-Рика
    90% (99)
    Ничья
    7.3% (8)
    Мартиника
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.74% (44)
    Меньше
    59.26% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    37.04% (40)
    Нет
    62.96% (68)
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    20.9% (23)
    3:0 Коста-Рика
    8.2% (9)
    3:1 Коста-Рика
    7.3% (8)
    1:1 Ничья
    6.4% (7)
    4:0 Коста-Рика
    1.8% (2)
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    Коста-Рика
    Мартиника
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