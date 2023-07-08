0:0
Идёт матч
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кузнецов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
История личных встреч
2DROTS
ФК БроукБойз
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
2DROTS
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ФК БроукБойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шинкаренко Антон (SHINA)
|1
|0.33
|Плешко Евгений (JEKI4)
|1
|0.33
|Капитанов Арсений (KAPITANOV)
|1
|0.33
Карточки
2DROTS
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ФК БроукБойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зириков Иван (ZIRIKOV)
|1
|0
|Давыдов Илья (DAVYD)
|1
|0
Результаты матчей
2DROTS
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК БроукБойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
2DROTS
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФК БроукБойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
2DROTS
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФК БроукБойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
2DROTS
(15 матчей)
66.7%
33.3%
10 побед 0 ничьих 5 поражений
ФК Родина Медиа - 2DROTS 3:1 2DROTS - ФК Амкал 1:0 ФК Матч - 2DROTS 1:2 2DROTS - ФК 10 2:0
ФК 10 - 2DROTS 1:1 ФК Деньги - 2DROTS 5:1 ФК Эгриси - 2DROTS 0:3 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 2DROTS - ФК Матч 2:1 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 2DROTS - FC Bus 1:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 Текстильщик - 2DROTS 1:1 2DROTS - Чертаново 3:0 2DROTS - Basement 4:0
ФК БроукБойз
(9 матчей)
77.8%
22.2%
Результаты матчей
2DROTS
ФК БроукБойз
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
2DROTS
ФК БроукБойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Верхняя сетка. 1/4 финала
Верхняя сетка. Финал
2DROTS
ФК БроукБойз
- 0:0 2DR-ФК
|FC Bus
|Лепский Максим (Лепский Максим)
|2 (1)
|FC Bus
|Конюхов Артем
|1 (1)
|ФК Деньги
|Григорян Саркисджан
|1
|ФК 10
|Гаракоев Сейт-Даут (ГАРАКОЕВ)
|1
|ФК Амкал
|Дубников Кирилл (DUB)
|1
|ФК Матч
|Сурков Никита (SURKOV)
|1 1
|ФК Матч
|Кокенко Виталий (KOKENKO)
|1
|ФК Матч
|Дурасов Сергей (GONDURASA)
|1
|ФК Матч
|Безлихотнов Никита
|1
|ФК Амкал
|Кузькин Дмитрий (KUZ9)
|1