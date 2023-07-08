На этот раз с углового последовала прямая подача в центр к линии вратарской, Зириков грамотно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки.

Табриз получил по ногам на половине поля соперника. Игроки Broke Boys тщательно готовятся к стандарту.

Табриз со стандарта выполнил коварный наброс к правому углу вратарской, Жекич головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, где всё же игрок Бала был первым на мяче, но при этом Гудай рукой держал за футболку соперника. Судья послушал своего помощника и убедился, что никакого пенальти не будет.

Кроха на левом фланге огрел по ногам Бирюкова. Сам пострадавший и будет исполнять стандарт.

Две минуты было добавлено к основному времени первого тайма.

Бирюков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после упорной борьбы игроки Broke Boys всё же выбили мяч подальше от своих ворот.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча счёт у нас не открыт. Пока что между командами идёт упорная борьба, но единственный полноценный голевой момент создали игроки Broke Boys после быстрой контратаки, однако, в нужный момент свою команду подтащил Сычёв.

Вновь с правого фланга последовала подача в штрафную площадь Broke Boys, на этот раз Адель с левого угла штрафной сбросил мяч головой к линии вратарской, где уже некому было завершить момент ударом по воротам.

Саля решил пробить по воротам чуть ли не от центра поля, но попытка была далеко не самой лучшей.

Угловой у ворот 2D. Табриз выполнил подачу в центр штрафной площади, в борьбе за верховой мяч Жекич нарушал правила, а затем уже Broke Boys нарушили правила против Фрола.

Стиль совершил рывок вперёд по правому флангу и сразу же заработал стандарт для своей команды.

Со стандарта последовала далеко не самая лучшая подача в центр штрафной площади, игроки Broke Boys перехватили мяч без всякого труда.

Напомним также, что победитель этого матча отправится в Гранд-финал, который состоится на ВТБ-Арене.

Гаучо неплохо поработал на правом фланге и заработал наконец-то первый угловой для 2D в этом матче.

Угловой игроки 2D разыграли, как казалось, не очень удачно, но в итоге будет второй подряд корнер у ворот Broke Boys.

33' Гудай совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем последовала подача в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

32' Напомним, что если в основное время победитель матча не определится, мы сразу перейдём к серии пенальти, но об этом думать пока что слишком рано.

31' Замены также уже у нас постепенно пошли по ходу первого тайма, всё же многим игрокам играть полные таймы по 45 минут довольно затруднительно.

30' Много Broke Boys стараются атаковать за счёт флангов, но к этому уже 2D готовы, а что-то нового пока что соперник предложить не может.

29' В центр поля у нас вновь пока что перешла игра, Broke Boys чуть больше времени контролируют мяч.

28' Арчи в центре поля нарушил правила. Игроки Broke Boys не стали торопиться при розыгрыше стандарта.

27' С левого фланга сейчас последовала довольно неплохая подача от Сали, Адель под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

26' Шиша с углового на этот раз выполнил подачу уже на дальний угол вратарской, но и на этот раз у Broke Boys на стандарте не получилось создать что-то толковое.

25' Шиша с углового сейчас выполнил подачу на ближний угол вратарской, 2DROTS сыграли спокойно при стандарте, мяч был выбит на повторный корнер.