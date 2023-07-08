  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Верхняя сетка
  4. Московский кубок селебрити (МКС) 2023

Московский кубок селебрити (МКС)

2DROTS
0:0
Идёт матч
ФК БроукБойз
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
2DROTS
Ничья
ФК БроукБойз
2.45
3.91
4.11
Все Коэффициенты
2DROTS
ФК БроукБойз

История личных встреч

2DROTS
ФК БроукБойз

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

МФЛ(M
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

2DROTS
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК БроукБойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шинкаренко Антон (SHINA) 1 0.33
Плешко Евгений (JEKI4) 1 0.33
Капитанов Арсений (KAPITANOV) 1 0.33

Карточки

2DROTS
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ФК БроукБойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зириков Иван (ZIRIKOV) 1 0
Давыдов Илья (DAVYD) 1 0

Результаты матчей

2DROTS
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК БроукБойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
2DROTS
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФК БроукБойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
2DROTS
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФК БроукБойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

2DROTS
(15 матчей)
66.7%
33.3%
10 побед 0 ничьих 5 поражений
ФК Родина Медиа - 2DROTS 3:1 2DROTS - ФК Амкал 1:0 ФК Матч - 2DROTS 1:2 2DROTS - ФК 10 2:0
ФК 10 - 2DROTS 1:1 ФК Деньги - 2DROTS 5:1 ФК Эгриси - 2DROTS 0:3 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 2DROTS - ФК Матч 2:1 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 2DROTS - FC Bus 1:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 Текстильщик - 2DROTS 1:1 2DROTS - Чертаново 3:0 2DROTS - Basement 4:0
ФК БроукБойз
(9 матчей)
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 поражения
ФК Амкал - ФК БроукБойз 1:3 ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК БроукБойз - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Козлы - ФК БроукБойз 0:1
ФК Сахалинец - ФК БроукБойз 0:1 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 ФК БроукБойз - FC Fight Nights 3:2 ФК БроукБойз - ФК Бей Беги 5:0 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:3

Результаты матчей

2DROTS
ФК БроукБойз

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

2DROTS
ФК БроукБойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Верхняя сетка. 1/4 финала
1 ФК Деньги
3 ФК Матч
4 ФК 10
5 2DROTS
2 ФК Амкал
0 FC Bus
5 ФК БроукБойз
3 ФК Родина Медиа
Верхняя сетка. 1/2 финала
1 ФК Матч
2 2DROTS
1 ФК Амкал
3 ФК БроукБойз
Верхняя сетка. Финал
2DROTS
ФК БроукБойз

Топ бомбардиров
FC Bus Лепский Максим (Лепский Максим) 2 (1)
FC Bus Конюхов Артем 1 (1)
ФК Деньги Григорян Саркисджан 1
ФК 10 Гаракоев Сейт-Даут (ГАРАКОЕВ) 1
ФК Амкал Дубников Кирилл (DUB) 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Матч Сурков Никита (SURKOV) 1 1
ФК Матч Кокенко Виталий (KOKENKO) 1
ФК Матч Дурасов Сергей (GONDURASA) 1
ФК Матч Безлихотнов Никита 1
ФК Амкал Кузькин Дмитрий (KUZ9) 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча счёт у нас не открыт. Пока что между командами идёт упорная борьба, но единственный полноценный голевой момент создали игроки Broke Boys после быстрой контратаки, однако, в нужный момент свою команду подтащил Сычёв. 
  • 45'
    Бирюков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после упорной борьбы игроки Broke Boys всё же выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты было добавлено к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Кроха на левом фланге огрел по ногам Бирюкова. Сам пострадавший и будет исполнять стандарт. 
  • Судья
    44'
    Табриз со стандарта выполнил коварный наброс к правому углу вратарской, Жекич головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, где всё же игрок Бала был первым на мяче, но при этом Гудай рукой держал за футболку соперника. Судья послушал своего помощника и убедился, что никакого пенальти не будет. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Табриз получил по ногам на половине поля соперника. Игроки Broke Boys тщательно готовятся к стандарту. 
  • Угловой
    42'
    На этот раз с углового последовала прямая подача в центр к линии вратарской, Зириков грамотно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки. 
  • Угловой
    41'
    Угловой игроки 2D разыграли, как казалось, не очень удачно, но в итоге будет второй подряд корнер у ворот Broke Boys. 
  • 40'
    Гаучо неплохо поработал на правом фланге и заработал наконец-то первый угловой для 2D в этом матче. 
  • 39'
    Напомним также, что победитель этого матча отправится в Гранд-финал, который состоится на ВТБ-Арене. 
  • 38'
    Со стандарта последовала далеко не самая лучшая подача в центр штрафной площади, игроки Broke Boys перехватили мяч без всякого труда. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Стиль совершил рывок вперёд по правому флангу и сразу же заработал стандарт для своей команды. 
  • Угловой
    36'
    Угловой у ворот 2D. Табриз выполнил подачу в центр штрафной площади, в борьбе за верховой мяч Жекич нарушал правила, а затем уже Broke Boys нарушили правила против Фрола. 
  • 35'
    Саля решил пробить по воротам чуть ли не от центра поля, но попытка была далеко не самой лучшей. 
  • 34'
    Вновь с правого фланга последовала подача в штрафную площадь Broke Boys, на этот раз Адель с левого угла штрафной сбросил мяч головой к линии вратарской, где уже некому было завершить момент ударом по воротам. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Гудай совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем последовала подача в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 32'
      Напомним, что если в основное время победитель матча не определится, мы сразу перейдём к серии пенальти, но об этом думать пока что слишком рано. 
    • 31'
      Замены также уже у нас постепенно пошли по ходу первого тайма, всё же многим игрокам играть полные таймы по 45 минут довольно затруднительно. 
    • 30'
      Много Broke Boys стараются атаковать за счёт флангов, но к этому уже 2D готовы, а что-то нового пока что соперник предложить не может. 
    • 29'
      В центр поля у нас вновь пока что перешла игра, Broke Boys чуть больше времени контролируют мяч. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Арчи в центре поля нарушил правила. Игроки Broke Boys не стали торопиться при розыгрыше стандарта. 
    • 27'
      С левого фланга сейчас последовала довольно неплохая подача от Сали, Адель под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • Угловой
      26'
      Шиша с углового на этот раз выполнил подачу уже на дальний угол вратарской, но и на этот раз у Broke Boys на стандарте не получилось создать что-то толковое. 
    • Угловой
      25'
      Шиша с углового сейчас выполнил подачу на ближний угол вратарской, 2DROTS сыграли спокойно при стандарте, мяч был выбит на повторный корнер. 
    • Опасный момент
      24'
      И вот уже Broke Boys создали голевой момент! Шиша со своей половины поля убежал по флангу к штрафной площади соперника и выполнил передачу в центр штрафной на Капитанова, Арсений пробил под левый угол ворот, Сычёв сыграл великолепно и спас свою команду, мяч был отбит на угловой. 
    • Судья
      23'
      Мазур при смещении к радиусу штрафной площади с правой половины поля оказался на газоне практически без контакта с соперником. Главный арбитр матча решил пока что обойтись без жёлтой карточки за симуляцию. 
    • 22'
      Болельщики Broke Boys довольно активно поддерживают сегодня свою команду, как раз это и помогает футболистам показывать довольно солидную игру против серьёзного соперника. 
    • 21'
      Бывший клуб Кевина Кураньи сегодня в первом матче Братского Кубка разгромил ЦСКА со счётом 5:0, но сегодня голевого пиршества пока что не ожидается, а челленджей в МКС ещё не завезли в такие матчи. 
    • 20'
      Кевин Кураньи сегодня заглянул на "Сапсан Арену", чтобы посмотреть, как играют в медиафутболе. 
    • Офсайд
      19'
      Корж получил неплохую передачу на ход по правому флангу, но форвард Broke Boys оказался в небольшом офсайде. 
    • 18'
      Broke Boys временами стали попадать под довольно высокий прессинг соперника, но пока что ребята в обороне играют практически без ошибок. 
    • 17'
      Скоро тренеры могут начать проводить замены. На МКС их можно делать сколько угодно, да и обратные замены безусловно никто не отменял. 
    • 16'
      Игроки 2DROTS перехватили контроль над мячом, но пока что дальше центра поля у фаворита этого матча продвинуться не получается. 
    • 15'
      Представители Broke Boys считают, что 2DROTS в этом сезоне скучные, а поэтому сегодня им не будет ходу в финал МКС. 
    • 14'
      Арчи попытался разогнать атаку своей команды по левому флангу, но пока что Broke Boys играют очень плотно в обороне. 
    • Судья
      13'
      Адель после подачи в центр штрафной площади с правого фланга оказался на газоне, главный арбитр матча показал, что будет удар от ворот, пенальти ждать не нужно. 
    • Судья
      12'
      Главный арбитр матча послушал своего помощника, который отвечает за VAR, но повода для пенальти в итоге судьи не нашли. 
    • 11'
      Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил к Коржу, Константин сразу же пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Саргсян получил по ногам на левом фланге у штрафной площади соперника. Broke Boys готовятся к стандарту. 
    • 9'
      В среднем темпе работают пока что обе команды, всё же к вечеру в Москве ещё погода не самая комфортная, чтобы играть на высоких скоростях. 
    • Травма, повреждение
      8'
      Новичкову досталось в борьбе за верховой мяч в центре поля в игровом эпизоде, но всё нормально в итоге оказалось с защитником Broke Boys. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Обменялись команды мелкими фолами в центре поля. Жекич у Broke Boys как раз очень активен в обоих направлениях. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Бала в центре поля довольно опасно пошёл в подкат против соперника, пока что главный арбитр матча решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • Офсайд
      5'
      Сейчас уже сами игроки 2DROTS попытались провести первую атаку по правому флангу, но Саля оказался в небольшом офсайде. 
    • Угловой
      4'
      Broke Boys уже на втором угловом попытались создать первый более-менее опасный момент, но в итоге ребята из 2DROTS довольно уверенно отбились и во второй раз подряд. 
    • Угловой
      3'
      Первый угловой для Broke Boys получился неудачным, последовала подача на ближний угол вратарской, защитник 2DROTS спокойно выбил мяч на повторный корнер. 
    • 2'
      Сразу же Broke Boys бросились в атаку по правому флангу, в итоге номинальные гости заработали угловой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. 2DROTS сегодня считаются у многих фаворитом, но конечно же и Broke Boys вполне могут преподнести сюрприз, в медиафутболе возможно всё. 
    • До матча
    • Сегодня на "Сапсан-Арене" ожидается аншлаг, будем надеяться, что команды покажут яркий футбол и не разочаруют любителей медиафутбола. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на финальном матче верхней сетки Московского Кубка Селебрити между 2DROTS и Broke Boys. Вместе с вами за ходом этой увлекательной встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    2DROTS
    Ничья
    ФК БроукБойз
    2.45
    3.91
    4.11
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч 2DROTS 0:0 ФК БроукБойз онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    2DROTS
    ФК БроукБойз
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     