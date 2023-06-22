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  4. Московский кубок селебрити (МКС) 2023

Московский кубок селебрити (МКС)

2DROTS
 
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ФК БроукБойз

История личных встреч

2DROTS
ФК БроукБойз

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

МФЛ(M
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

2DROTS
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК БроукБойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шинкаренко Антон (SHINA) 1 0.5
Плешко Евгений (JEKI4) 1 0.5
Капитанов Арсений (KAPITANOV) 1 0.5

Карточки

2DROTS
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ФК БроукБойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зириков Иван (ZIRIKOV) 1 0
Давыдов Илья (DAVYD) 1 0

Результаты матчей

2DROTS
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК БроукБойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
2DROTS
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФК БроукБойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
2DROTS
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФК БроукБойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

2DROTS
(15 матчей)
66.7%
33.3%
10 побед 0 ничьих 5 поражений
ФК Родина Медиа - 2DROTS 3:1 2DROTS - ФК Амкал 1:0 ФК Матч - 2DROTS 1:2 2DROTS - ФК 10 2:0
ФК 10 - 2DROTS 1:1 ФК Деньги - 2DROTS 5:1 ФК Эгриси - 2DROTS 0:3 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 2DROTS - ФК Матч 2:1 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 2DROTS - FC Bus 1:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 Текстильщик - 2DROTS 1:1 2DROTS - Чертаново 3:0 2DROTS - Basement 4:0
ФК БроукБойз
(9 матчей)
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 поражения
ФК Амкал - ФК БроукБойз 1:3 ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК БроукБойз - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Козлы - ФК БроукБойз 0:1
ФК Сахалинец - ФК БроукБойз 0:1 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 ФК БроукБойз - FC Fight Nights 3:2 ФК БроукБойз - ФК Бей Беги 5:0 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:3

Результаты матчей

2DROTS
ФК БроукБойз

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

2DROTS
ФК БроукБойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Верхняя сетка. 1/4 финала
1 ФК Деньги
3 ФК Матч
4 ФК 10
5 2DROTS
2 ФК Амкал
0 FC Bus
5 ФК БроукБойз
3 ФК Родина Медиа
Верхняя сетка. 1/2 финала
1 ФК Матч
2 2DROTS
1 ФК Амкал
3 ФК БроукБойз
Верхняя сетка. Финал
2DROTS
ФК БроукБойз

Топ бомбардиров
FC Bus Лепский Максим (Лепский Максим) 2 (1)
FC Bus Конюхов Артем 1 (1)
ФК Деньги Григорян Саркисджан 1
ФК 10 Гаракоев Сейт-Даут (ГАРАКОЕВ) 1
ФК Амкал Дубников Кирилл (DUB) 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Матч Сурков Никита (SURKOV) 1 1
ФК Матч Кокенко Виталий (KOKENKO) 1
ФК Матч Дурасов Сергей (GONDURASA) 1
ФК Матч Безлихотнов Никита 1
ФК Амкал Кузькин Дмитрий (KUZ9) 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча 2DROTS - ФК БроукБойз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2023, осталось 2 дня 6 часов 58 минут.



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