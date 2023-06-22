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  3. Московский кубок селебрити (МКС) 2023

Московский кубок селебрити (МКС)

ФК Амкал
 
Позже
ФК Деньги

Бомбардиры внутри турнира

ФК Амкал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дубников Кирилл (DUB) 1 0.5
ФК Деньги
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ТИГА 1 0.5

Карточки

ФК Амкал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузькин Дмитрий (KUZ9) 1 0
Имаев Руслан (IMAEV) 1 0
Салимов Роман (SALIM) 1 0
ФК Деньги
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

ФК Амкал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ФК Деньги
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
ФК Амкал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК Деньги
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
ФК Амкал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ФК Деньги
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Амкал
(18 матчей)
61.1%
5.6%
33.3%
11 побед 1 ничья 6 поражений
ФК Амкал - ФК Бей Беги 1:0 2DROTS - ФК Амкал 1:0 ФК Амкал - ФК БроукБойз 1:3 ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0
ФК Амкал - FC Bus 2:0 ФК Амкал - ФК Дружина 3:3 ФК Амкал - FC Fight Nights 4:2 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Дружина - ФК Амкал 1:3 ФК Амкал - ФК Эгриси 4:2 ФК Амкал - ФК Козлы 1:2 ФК Амкал - ФК Народная Команда 1:2 Локомотив Москва (женщины) - ФК Амкал 0:12 ФК Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Тверь - ФК Амкал 0:1 ФК Амкал - Зоркий 1:1 Динамо Москва - ФК Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - ФК Амкал 0:3
ФК Деньги
(8 матчей)
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 поражений
ФК Деньги - ФК 10 1:1 ФК Деньги - ФК Матч 1:3 ФК Деньги - 2DROTS 5:1 ФК Деньги - ФК Бей Беги 0:1
ФК Деньги - ФК Эгриси 4:5 ФК 10 - ФК Деньги 5:1 ФК Деньги - ФК Дружина 2:2 ФК Сахалинец - ФК Деньги 4:0

Результаты матчей

ФК Амкал
ФК Деньги

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

ФК Амкал
ФК Деньги

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФК 10 Гаракоев Сейт-Даут (ГАРАКОЕВ) 1
ФК Амкал Дубников Кирилл (DUB) 1
ФК БроукБойз Шинкаренко Антон (SHINA) 1
ФК БроукБойз Плешко Евгений (JEKI4) 1
ФК БроукБойз Капитанов Арсений (KAPITANOV) 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Амкал Кузькин Дмитрий (KUZ9) 1
ФК Амкал Имаев Руслан (IMAEV) 1
ФК Амкал Салимов Роман (SALIM) 1
ФК БроукБойз Зириков Иван (ZIRIKOV) 1
ФК БроукБойз Давыдов Илья (DAVYD) 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ФК Амкал - ФК Деньги от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2023, осталось 1 день 16 часов 7 минут.



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