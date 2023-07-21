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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 3274 Главный судья: Damian Sylwestrzak
Варта Познань
0:1
Конец матча
Погонь Щецин
0'
0:1
36' Гол
Кулурис Эфтимос
69' Желтая карточка
Плеснерович Виктор
90'+4
1
Лис
Адриан
21
Купчак
Матеуш
44
Шимонович
Давид
34
Плеснерович
Виктор
2
Бартковски
Якуб
16
Луиш
Мигел
6
Журавски
Мачей
3
Кьельб
Якуб
7
Шмыт
Каетан
29
Визингер
Дарио
77
Савич
Стефан
V
1
Стипица
Данте
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
99
Ленговски
Матеуш
21
Гамбоа
Жоау
15
Вендрыховски
Марцел
10
Захович
Лука
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Варта Познань
3-4-3
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Варта Познань
Погонь Щецин

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

400%
100%
4 победы 1 ничья 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:3
Э
3:1
ТМК
3:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.75
1.29

Среднее время на гол

120
70

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

2.14
1.88

Среднее время на гол

42
48

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
56

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 1 1
Вендрыховски Марцел 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плеснерович Виктор 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Варта Познань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Варта Познань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1
Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0
Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2

Результаты матчей

Варта Познань
Погонь Щецин

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
ЛКС Лодзь
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛКС Лодзь
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ЛКС Лодзь
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 1
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 1
Легия Вшолек Павел 0 (1)
Погонь Щецин Вендрыховски Марцел 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Варта Познань Плеснерович Виктор 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Вендрыховски Марцел сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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