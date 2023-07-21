Тур: 1. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Karol Arys
Ход матча
25'
1:0
33'
1:0
57'
2:0
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
10
Пируло
11
Engjell
Hoti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
-
33 Кун ПатрикЗащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Баку МаканаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Лоренц МешкоЗащитник
-
23 Слива МацейПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
История личных встреч
Легия
ЛКС Лодзь
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
2
2.17
Среднее время на гол
45
41
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.17
0.29
Среднее время на гол
77
315
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.62
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
55
78
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|1
|1
|Вшолек Павел
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0
Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0
Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2 Гурник Ленчна - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3 ЛКС Лодзь - Сталь Жешув 1:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Хробры Глогув 5:2 СКРА Ченстохова - ЛКС Лодзь 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
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|1
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|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
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|4.
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|0 - 0
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|5.
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|6.
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|7.
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|8.
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|9.
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|0 - 0
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|10.
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|11.
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|12.
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|13.
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|14.
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|15.
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|0 - 0
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|16.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
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|0
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|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
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|0 - 0
|0
|9.
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|0
|0
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|0 - 0
|0
|10.
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|11.
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|12.
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|0
|0
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|0 - 0
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|13.
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|14.
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|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|2:0
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|11.
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|0
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|0 - 0
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|12.
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|0
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|0 - 0
|0
|13.
|0
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|14.
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|15.
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|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|17.
|0
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|0
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|0 - 0
|0
|18.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|1
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|1
|Легия
|Вшолек Павел
|0 (1)
|Погонь Щецин
|Вендрыховски Марцел
|0 (1)
|Варта Познань
|Плеснерович Виктор
|1