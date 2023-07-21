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Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Легия
2:0
Второй тайм: 59'
ЛКС Лодзь
0'
1:0
25' Гол
Пекхарт Томаш
1:0
33' Не забитый пенальти
Жозуэ Филипе
2:0
57' Гол
Пекхарт Томаш

Ход матча

25'
Пекхарт Томаш
(Вшолек Павел)
1:0
33'
Жозуэ Филипе
1:0
57'
Пекхарт Томаш
(Вшолек Павел)
2:0
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
ЛКС Лодзь
1.44
8.20
9.36
Все Коэффициенты
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
7
Пекхарт
Томаш
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
4
Монсальве
Начо
88
Марциняк
Адам
37
Piotr
Glowacki
14
Michal
Mokrzycki
10
Пируло
16
Рамирес
Даниэль
11
Engjell
Hoti
26
Шелига
Бартош
9
Техан
Кай
Легия
3-4-2-1
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

История личных встреч

Легия
ЛКС Лодзь

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

К
2:3
Э
3:1
Э
2:3
Э
2:0
Э
1:3
OE
1:0
КЛ
2:3
OE
0:0
КЛ
3:0
OE
2:1
КЛ
2:0
К
1:0
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

2
2.17

Среднее время на гол

45
41

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.17
0.29

Среднее время на гол

77
315

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.62
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

55
78

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 1 1
Вшолек Павел 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0
Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0
Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2 Гурник Ленчна - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3 ЛКС Лодзь - Сталь Жешув 1:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Хробры Глогув 5:2 СКРА Ченстохова - ЛКС Лодзь 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
ЛКС Лодзь
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛКС Лодзь
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ЛКС Лодзь
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 1
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 1
Легия Вшолек Павел 0 (1)
Погонь Щецин Вендрыховски Марцел 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Варта Познань Плеснерович Виктор 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Вшолек Павел сделал результативную передачу.
  • 57'
    Г О О О О Л - Пекхарт Томаш бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Жозуэ Филипе пробил пенальти, но не смог забить!
  • 25'
    Вшолек Павел сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Пекхарт Томаш бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
ЛКС Лодзь
1.44
8.20
9.36
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Легия 2:0 ЛКС Лодзь онлайн

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