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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Гурник Забже
0:2
Конец матча
Радомьяк Радом
0'
18' Желтая карточка
Daisuke Yokota
0:1
60' Гол
Pedro Rodriguez2
0:2
65' Гол
Вольски Рафал
86' Желтая карточка
Войтушек Норберт
90'+5
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
26
Яницки
Рафал
5
Щесняк
Криспин
3
Йенсен
Ричард
6
Расак
Дамиан
16
Ольковски
Павел
10
Подольски
Лукас
18
Daisuke
Yokota
17
Kamil
Lukoszek
21
Кравчик
Пётр
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
16
Цихоцки
Матеуш
29
Бранко
Рафаэл
33
Абрамович
Давид
77
Донис
Христос
10
Roberto
Alves
7
Семеду
Лисандру
27
Вольски
Рафал
20
Машаду
Луиш
96
Pedro
Rodriguez2
Гурник Забже
4-1-4-1
Радомьяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Забже
Радомьяк Радом

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:0
Э
0:3
Э
0:0
Э
1:0
К
2:0
ТМС
3:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 1 1
Вольски Рафал 1 1

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войтушек Норберт 1 0
Daisuke Yokota 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Гурник Забже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Радомьяк Радом
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Гурник Забже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Радомьяк Радом
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0
Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Радомьяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1
Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония Белосток 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0

Результаты матчей

Гурник Забже
Радомьяк Радом

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Радомьяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Радомьяк Радом
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ЛКС Лодзь
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЛКС Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛКС Лодзь
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Лех Мархвиньски Филип 2
Ракув Зволински Лукаш 2
Сталь Мелец Доманьски Мацей 1 (1)
Сталь Мелец Шкурин Илья 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лех Собех Артур 1
Ягеллония Белосток Настич Боян 1
Лех Муравски Радослав 1
Лех Карлстрём Йеспер 1
Ягеллония Белосток Имас Хесус 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Daisuke Yokota получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гурник Забже 0:2 Радомьяк Радом онлайн

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