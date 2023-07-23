Тур: 1. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Мусял Томаш
0:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаDaisuke Yokota
0:1
60' ГолPedro Rodriguez2
0:2
65' ГолВольски Рафал
86' Желтая карточкаВойтушек Норберт
90'+5
Ход матча
18'
60'
0:1
63'
65'
86'
26
Яницки
Рафал
21
Кравчик
Пётр
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
-
13 Гжесик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Семеду ЭдиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Гурник Забже
Радомьяк Радом
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|1
|1
|Вольски Рафал
|1
|1
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Daisuke Yokota
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Гурник Забже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Радомьяк Радом
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Гурник Забже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Радомьяк Радом
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0
Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Радомьяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1
Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония Белосток 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0
Результаты матчей
Гурник Забже
Радомьяк Радом
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Радомьяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|3
|Лех
|Мархвиньски Филип
|2
|Ракув
|Зволински Лукаш
|2
|Сталь Мелец
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|1 (1)
|Лех
|Собех Артур
|1
|Ягеллония Белосток
|Настич Боян
|1
|Лех
|Муравски Радослав
|1
|Лех
|Карлстрём Йеспер
|1
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|1