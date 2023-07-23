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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 8763 Главный судья: Пржибыл Ярослав
Заглембе Любин
2:1
Конец матча
Рух Хожув
0'
0:1
28' Гол в свои ворота
Лавничак Алекс
45' Желтая карточка
Садлок Мацей
45' Желтая карточка
Remigiusz Szywacz
55' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
1:1
71' Гол
Маковский Томаш
2:1
81' Гол
Bartlomiej Kludka
85' Желтая карточка
Барановски Павел
90'+7
22
Szymon
Weirauch
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
8
Дабровски
Дамьян
20
Полетанович
Марко
7
Ходына
Кацпер
17
Marek
Mroz
39
Бохар
Дамьян
90
Курминовски
Давид
82
Jakub
Bielecki
26
Михальский
Кацпер
25
Барановски
Павел
71
Remigiusz
Szywacz
21
Садлок
Мацей
8
Patryk
Sikora
27
Длугош
Виктор
6
Tomasz
Swedrowski
22
Стажиньски
Филип
5
Tomasz
Wojtowicz
95
Щепан
Даниэль
Заглембе Любин
4-2-3-1
Рух Хожув
4-1-4-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Рух Хожув

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЭГБ
1:1
Э
0:1
Э
1:2
ЭГА
4:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:3
КП
1:0
КП
2:2
Э
2:1
ТМС
0:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
0:1
К
1:2
К
3:0
OE
2:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.18

Среднее время на гол

60
76

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.09
1.4

Среднее время на гол

82
64

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маковский Томаш 1 1
Bartlomiej Kludka 1 1
Mateusz Grzybek 0 0
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабровски Дамьян 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 1 0
Барановски Павел 1 0
Remigiusz Szywacz 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рух Хожув
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Заглембе Любин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рух Хожув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0
Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь Легница 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2
Рух Хожув
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1
Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1 Рух Хожув - Висла Краков 2:0 Заглембе Сосновец - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Подбескидзе 2:2 Брук-Бет Термалица - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 5:2 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3 Хойничанка Хойнице - Рух Хожув 0:1 Гурник Ленчна - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 2:0

Результаты матчей

Заглембе Любин
Рух Хожув

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Радомьяк Радом
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Пуща Неполомице
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Видзев Лодзь
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ЛКС Лодзь
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пуща Неполомице
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЛКС Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Видзев Лодзь
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Пуща Неполомице
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Видзев Лодзь
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ЛКС Лодзь
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Лех Мархвиньски Филип 2
Ракув Зволински Лукаш 2
Сталь Мелец Доманьски Мацей 1 (1)
Сталь Мелец Шкурин Илья 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лех Собех Артур 1
Рух Хожув Садлок Мацей 1
Заглембе Любин Дабровски Дамьян 1
Ягеллония Белосток Настич Боян 1
Рух Хожув Барановски Павел 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Дабровски Дамьян получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Marek Mroz уходит с поля. Пьенько Томаш выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Remigiusz Szywacz получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Садлок Мацей получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Г О О О О Л - Лавничак Алекс бьет в цель!
    • 28'
      Г О О О О Л - Лавничак Алекс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Заглембе Любин 2:1 Рух Хожув онлайн

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