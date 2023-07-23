Стадион: Босуил.
0'
1:0
9' ГолБаликвиша Мишель-Анже
47' Желтая карточкаФулон Дам
55' Желтая карточкаЮсуф Альхассан
58' Желтая карточкаКерк Джирано
69' Красная карточкаАвила Гастон
1:1
78' Гол в свои воротаДе Лат Ричи
85' Желтая карточкаМрабти Керим
5 4
1:1
1:2
2:3
3:3
3:3
4:4
5:4
5:5
6:5
6:5
Ход матча
9'
46'
47'
55'
58'
69'
78'
1:1
85'
121'
1:1
121'
1:2
121'
121'
2:3
121'
121'
121'
3:3
121'
3:3
121'
121'
4:4
122'
5:4
122'
5:5
122'
6:5
122'
6:5
Пен
5:4
История личных встреч
Антверпен
Мехелен
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
14 матчей
57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2.29
1.43
Среднее время на гол
39
63
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.86
0.43
Среднее время на гол
48
210
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
2.07
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
43
96
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|1
|Батай Йелле
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авила Гастон
|0
|1
|Керк Джирано
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мрабти Керим
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Антверпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мехелен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0
Мехелен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Бум - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5
Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Вестерло - Мехелен 2:0
Результаты матчей
Антверпен
Мехелен
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Антверпен
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|Антверпен
|Батай Йелле
|0 (1)
|Антверпен
|Авила Гастон
|1
|Антверпен
|Керк Джирано
|1
|Мехелен
|Мрабти Керим
|1
|Мехелен
|Фулон Дам
|1
|Антверпен
|Юсуф Альхассан
|1