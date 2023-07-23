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Бельгия: Суперкубок
2023

Стадион: .
Антверпен
1:1
Итог после пенальти
5
4
Мехелен

История личных встреч

Антверпен
Мехелен

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
0:2
ПДА
5:0
ПДА
0:2
ТМК
4:0
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
3:0
ПДА
4:1
ПДА
1:0
ПДА
3:1
К
3:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.29
1.43

Среднее время на гол

39
63

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.86
0.43

Среднее время на гол

48
210

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

2.07
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

43
96

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баликвиша Мишель-Анже 1 1
Батай Йелле 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авила Гастон 0 1
Керк Джирано 1 0
Юсуф Альхассан 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрабти Керим 1 0
Фулон Дам 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Антверпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мехелен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0
Мехелен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Бум - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5
Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Вестерло - Мехелен 2:0

Результаты матчей

Антверпен
Мехелен

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Антверпен Баликвиша Мишель-Анже 1
Антверпен Батай Йелле 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Авила Гастон 1
Антверпен Керк Джирано 1
Мехелен Мрабти Керим 1
Мехелен Фулон Дам 1
Антверпен Юсуф Альхассан 1
Весь список
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