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Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Видзев Лодзь
0:1
Первый тайм: 32'
Пуща Неполомице
0'
0:1
9' Гол
Семашко Артур

Ход матча

9'
0:1
Семашко Артур
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Пуща Неполомице
3.50
4.10
5.10
Все Коэффициенты
1
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
2
Сильва
Луис
92
Нунеш
Фабиу
25
Ганоушек
Марек
13
Ernest
Terpilowski
22
Dominik
Kun
10
Альварес
Франциско
19
Павловски
Бартоломей
9
Санчез
Джорди
1
Kewin
Komar
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
27
Lukasz
Solowiej
3
Якуба
Роман
70
Хайда
Войцех
14
Jacub
Serafin
9
Семашко
Артур
25
Запольник
Камиль
11
Холевяк
Матеуш
45
Кидрич
Рок
Видзев Лодзь
4-1-4-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Пуща Неполомице

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.6
0.2

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1

Среднее время на гол

150
450

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семашко Артур 1 1

Карточки

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2
Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 1:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3
Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - ЦВКС Ресовия 0:0 Сандецья - Пуща Неполомице 2:3 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Радомьяк Радом
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Пуща Неполомице
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Видзев Лодзь
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ЛКС Лодзь
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пуща Неполомице
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЛКС Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Видзев Лодзь
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Пуща Неполомице
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Видзев Лодзь
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ЛКС Лодзь
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Лех Мархвиньски Филип 2
Ракув Зволински Лукаш 2
Сталь Мелец Доманьски Мацей 1 (1)
Сталь Мелец Шкурин Илья 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лех Собех Артур 1
Рух Хожув Садлок Мацей 1
Заглембе Любин Дабровски Дамьян 1
Ягеллония Белосток Настич Боян 1
Рух Хожув Барановски Павел 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Пуща Неполомице
3.50
4.10
5.10
Все Коэффициенты
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