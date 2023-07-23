Тур: 1. Стадион: Видзев. Главный судья: Ласык Петр
3:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолСемашко Артур
30' Желтая карточкаDominik Kun
1:1
35' ГолАльварес Франциско
2:1
55' ГолСтемпиньски Мариуш
57' Желтая карточкаГаноушек Марек
61' Желтая карточкаАльварес Франциско
3:1
90' ГолЦыганик Андрей
3:2
90' ГолКидрич Рок
90'+11
Ход матча
8'
0:1
30'
35'
55'
57'
90'
3:1
90'
3:2
92
Нунеш
Фабиу
22
Dominik
Kun
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
45
Кидрич
Рок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Нунеш ФабиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Кидрич РокНападающий
- Запасные игроки
-
17 Бартош ЯкубЗащитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Видзев Лодзь
Пуща Неполомице
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.6
0.2
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
Среднее время на гол
150
450
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|1
|1
|Цыганик Андрей
|1
|1
|Альварес Франциско
|1
|1
|Санчез Джорди
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семашко Артур
|1
|1
|Холевяк Матеуш
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Dominik Kun
|1
|0
|Альварес Франциско
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Видзев Лодзь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Видзев Лодзь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2
Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 1:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3
Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - ЦВКС Ресовия 0:0 Сандецья - Пуща Неполомице 2:3 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 5:2
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Пуща Неполомице
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|3
|Лех
|Мархвиньски Филип
|2
|Ракув
|Зволински Лукаш
|2
|Сталь Мелец
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|1 (1)
|Лех
|Собех Артур
|1
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|1
|Видзев Лодзь
|Ганоушек Марек
|1
|Заглембе Любин
|Дабровски Дамьян
|1
|Ягеллония Белосток
|Настич Боян
|1