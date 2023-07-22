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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Санкт-Галлен
2:1
Второй тайм: 90+'
Базель
0'
14' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
33' Желтая карточка
Барри Тьерно
1:0
38' Гол
Жеббель Виллем
1:1
45' Гол в свои ворота
Фон Моос Юлиан
69' Вторая желтая карточка
Барри Тьерно
71' Желтая карточка
Nikolaj Moeller
72' Желтая карточка
Аколо Чадрак
77' Желтая карточка
Patrick Sutter
2:1
86' Гол
Гёртлер Лукас
90' Желтая карточка

Ход матча

14'
Кинтилья Хорди
 
33'
 
Барри Тьерно
38'
Жеббель Виллем
1:0
45'
1:1
Фон Моос Юлиан
46'
 
Ланг Михаэль
Лопес Серхио
52'
 
Миллар Лиам
Дубасин Жонатан
62'
Аколо Чадрак
Фон Моос Юлиан
 
62'
Nikolaj Moeller
Жеббель Виллем
 
69'
 
Барри Тьерно
71'
Nikolaj Moeller
 
72'
Patrick Sutter
Шмидт Исаак
 
72'
Аколо Чадрак
 
74'
 
Шмидт Доминик
Огюстен Жан-Кевин
74'
Карлен Грегори
Фазлии Бетим
 
77'
Patrick Sutter
 
79'
 
Джига Нассер
Комас Арнау
86'
Гёртлер Лукас
2:1
90'
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 7
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Базель
2.60
3.90
9.50
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
23
Фазлии
Бетим
16
Гёртлер
Лукас
37
Christian
Witzig
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Жеббель
Виллем
1
Хитц
Mapвин
33
Калафьори
Рикардо
25
Finn
van
Breemen
4
Комас
Арнау
22
Лопес
Серхио
23
Бургер
Ваутер
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
10
Огюстен
Жан-Кевин
8
Дубасин
Жонатан
9
Барри
Тьерно
Санкт-Галлен
4-2-2-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Базель

25 матчей

60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
60%
12 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 0 побед

36 матчей

13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 31 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 12 ничьих 22 победы

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 27 побед

61 матч

24.6%
24.6%
50.8%
15 побед 15 ничьих 31 победа

Первый тайм

19.7%
44.3%
36%
12 побед 27 ничьих 22 победы

Второй тайм

19.7%
36.1%
44.2%
12 побед 22 ничьи 27 побед

История матчей

С
6:1
С
1:1
К
1:2
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:3
С
0:5
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
1:3
С
1:2
С
2:4
С
0:2
С
3:0
С
2:1
С
4:1
С
0:3
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:4
С
0:7
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
4:3
SC
0:0
КШ
1:3
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
0:2
С
0:3
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
ТМС
2:3
ТМС
3:3
С
0:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
2:4
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
2:1

Голы

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

1.31
1.21

Среднее время на гол

68
74

Всего голов

54
70

Голов в среднем за матч

1.86
2.19

Среднее время на гол

48
41

Всего голов

96
105

Голов в среднем за матч

1.57
1.72

Тотал матчей

2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
52
Больше 85%
Меньше 15%
9
42
Больше 69%
Меньше 31%
19
25
Больше 41%
Меньше 59%
36
14
Больше 23%
Меньше 77%
47
8
Больше 13%
Меньше 87%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
58

Среднее время на гол

57
52

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гёртлер Лукас 1 1
Жеббель Виллем 1 1
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 1 0
Аколо Чадрак 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 1 1

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4
Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1
Базель
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1
Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0
Команда И В Н П Г О
1.
Серветт
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Санкт-Галлен
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лозанна-Спорт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Базель
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Грасcхоппер
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Базель
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лозанна-Спорт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Серветт
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Грасcхоппер
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда И В Н П Г О
1.
Серветт
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Грасcхоппер
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лозанна-Спорт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Санкт-Галлен
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Базель
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 2
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1
Грасcхоппер Нденге Тсии-Виллиам 1
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 1
Серветт Кривелли Энцо 1
Весь список

Топ нарушителей
Базель Барри Тьерно 1 1
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 1
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 1
Серветт Руй Стив 1
Санкт-Галлен Patrick Sutter 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Фон Моос Юлиан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 38'
      Г О О О О Л - Жеббель Виллем бьет в цель!
    • 33'
      Барри Тьерно получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Кинтилья Хорди получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Санкт-Галлен
    Ничья
    Базель
    2.60
    3.90
    9.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Санкт-Галлен 2:1 Базель онлайн

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