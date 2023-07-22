Тур: 1. Стадион: АФГ Арена.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
14' Желтая карточкаКинтилья Хорди
33' Желтая карточкаБарри Тьерно
1:0
38' ГолЖеббель Виллем
1:1
45' Гол в свои воротаФон Моос Юлиан
69' Вторая желтая карточкаБарри Тьерно
71' Желтая карточкаNikolaj Moeller
72' Желтая карточкаАколо Чадрак
77' Желтая карточкаPatrick Sutter
2:1
86' ГолГёртлер Лукас
Ход матча
14'
33'
38'
1:0
45'
1:1
69'
71'
72'
77'
86'
2:1
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 7
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
58 Владение мячом, % 42
33
Шмидт
Исаак
23
Фазлии
Бетим
22
Лопес
Серхио
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
19 Джига НассерЗащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Санкт-Галлен
Базель
25 матчей
60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
60%
12 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 0 побед
36 матчей
13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 31 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 12 ничьих 22 победы
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 27 побед
61 матч
24.6%
24.6%
50.8%
15 побед 15 ничьих 31 победа
Первый тайм
19.7%
44.3%
36%
12 побед 27 ничьих 22 победы
Второй тайм
19.7%
36.1%
44.2%
12 побед 22 ничьи 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
35
Голов в среднем за матч
1.31
1.21
Среднее время на гол
68
74
Всего голов
54
70
Голов в среднем за матч
1.86
2.19
Среднее время на гол
48
41
Всего голов
96
105
Голов в среднем за матч
1.57
1.72
Тотал матчей
2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
52
Больше 85%
Меньше 15%
9
42
Больше 69%
Меньше 31%
19
25
Больше 41%
Меньше 59%
36
14
Больше 23%
Меньше 77%
47
8
Больше 13%
Меньше 87%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
Среднее время на гол
57
52
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гёртлер Лукас
|1
|1
|Жеббель Виллем
|1
|1
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|1
|1
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4
Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1
Базель
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1
Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|3:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|2
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1
|Грасcхоппер
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|1
|Серветт
|Кривелли Энцо
|1
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|1
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|1
|Серветт
|Руй Стив
|1
|Санкт-Галлен
|Patrick Sutter
|1