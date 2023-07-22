Тур: 1. Стадион: АФГ Арена.
2:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаКинтилья Хорди
33' Желтая карточкаБарри Тьерно
1:0
38' ГолЖеббель Виллем
1:1
45' ГолФрай Фабиан
69' Вторая желтая карточкаБарри Тьерно
71' Желтая карточкаNikolaj Moeller
72' Желтая карточкаАколо Чадрак
77' Желтая карточкаPatrick Sutter
2:1
86' ГолГёртлер Лукас
90' Желтая карточкаФалльци Альберт
90'+7
Ход матча
14'
33'
38'
1:0
45'
1:1
69'
71'
72'
77'
86'
2:1
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 8
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
56 Владение мячом, % 44
33
Шмидт
Исаак
23
Фазлии
Бетим
22
Лопес
Серхио
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
19 Джига НассерЗащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Санкт-Галлен
Базель
25 матчей
60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
60%
12 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 0 побед
36 матчей
13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 31 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 12 ничьих 22 победы
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 27 побед
61 матч
24.6%
24.6%
50.8%
15 побед 15 ничьих 31 победа
Первый тайм
19.7%
44.3%
36%
12 побед 27 ничьих 22 победы
Второй тайм
19.7%
36.1%
44.2%
12 побед 22 ничьи 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
35
Голов в среднем за матч
1.31
1.21
Среднее время на гол
68
74
Всего голов
54
70
Голов в среднем за матч
1.86
2.19
Среднее время на гол
48
41
Всего голов
96
105
Голов в среднем за матч
1.57
1.72
Тотал матчей
2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
52
Больше 85%
Меньше 15%
9
42
Больше 69%
Меньше 31%
19
25
Больше 41%
Меньше 59%
36
14
Больше 23%
Меньше 77%
47
8
Больше 13%
Меньше 87%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
Среднее время на гол
57
52
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гёртлер Лукас
|1
|1
|Жеббель Виллем
|1
|1
|Кинтилья Хорди
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|1
|1
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Фалльци Альберт
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|1
|1
Результаты матчей
Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Базель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Базель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4
Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1
Базель
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1
Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Базель
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|2
|Базель
|Фрай Фабиан
|1
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1
|Грасcхоппер
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|1
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|1
|Винтертур
|Диаби Сулейман
|1
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|1
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|1