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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Грасcхоппер
1:3
Второй тайм: 90+'
Серветт
0'
0:1
16' Гол
Бедья Крис
1:1
23' Гол
Нденге Тсии-Виллиам
1:2
61' Гол
Бедья Крис
69' Желтая карточка
Руй Стив
1:3
76' Пенальти
Кривелли Энцо
85' Желтая карточка
Абраши Амир

Ход матча

16'
0:1
Бедья Крис
(Севрен Йоан)
23'
Нденге Тсии-Виллиам
(Корбяну Теодор)
1:1
58'
Damian Nigg
Феррейра Филипе
 
58'
Растодер Элмин
Дадашов Ренат
 
61'
1:2
Бедья Крис
(Кутеса Дерек)
69'
 
Руй Стив
72'
 
Антунес Алексис
Кутеса Дерек
72'
 
Гийемено Джереми
Бедья Крис
76'
1:3
Кривелли Энцо
78'
Шабани Меритан
Giotto Morandi
 
81'
 
Роделен Ронни
Кривелли Энцо
85'
Абраши Амир
 
86'
Брэдли Финк
Корбяну Теодор
 
86'
Какури Дион
Нденге Тсии-Виллиам
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Серветт
94.00
5.10
2.14
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
24
Кемптер
Михаэль
8
Giotto
Morandi
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
19
Корбяну
Теодор
27
Дадашов
Ренат
77
Феррейра
Филипе
32
Фрик
Джереми
6
Барон
Энтони
19
Севрен
Йоан
4
Руй
Стив
3
Цунэмото
Кэйго
17
Кутеса
Дерек
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
27
Кривелли
Энцо
29
Бедья
Крис
Грасcхоппер
4-3-3
Серветт
4-4-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Серветт

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
112.5%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

19 матчей

36.8%
5.3%
57.9%
7 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

10.5%
63.2%
26.3%
2 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:3
С
2:1
С
2:3
С
3:1
С
0:1
С
2:4
С
3:2
С
1:1
К
1:0
ТМК
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:3
С
3:1
С
1:4
С
3:4
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.45
1.38

Среднее время на гол

61
65

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

2
1.73

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.68
1.58

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
57

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 1 1
Корбяну Теодор 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 2 2
Кривелли Энцо 1 (1) 1
Кутеса Дерек 0 0
Севрен Йоан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Стив 1 0

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3
Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2
Серветт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0
Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3
Команда И В Н П Г О
1.
Серветт
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Санкт-Галлен
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лозанна-Спорт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Базель
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Грасcхоппер
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Базель
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лозанна-Спорт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Серветт
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Грасcхоппер
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда И В Н П Г О
1.
Серветт
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Грасcхоппер
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лозанна-Спорт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Санкт-Галлен
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Базель
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 2
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1
Грасcхоппер Нденге Тсии-Виллиам 1
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 1
Серветт Кривелли Энцо 1
Весь список

Топ нарушителей
Базель Барри Тьерно 1 1
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 1
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 1
Серветт Руй Стив 1
Санкт-Галлен Patrick Sutter 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Грасcхоппер
    Ничья
    Серветт
    94.00
    5.10
    2.14
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Грасcхоппер 1:3 Серветт онлайн

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