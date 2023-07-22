Тур: 1. Стадион: Летцигрунд.
1:3
Конец матча
0'
0:1
16' ГолБедья Крис
1:1
23' ГолНденге Тсии-Виллиам
1:2
61' ГолБедья Крис
69' Желтая карточкаРуй Стив
1:3
77' ПенальтиКривелли Энцо
85' Желтая карточкаАбраши Амир
90'+4
Ход матча
16'
0:1
23'
61'
1:2
69'
77'
1:3
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
15
Секо
Аюму
32
Фрик
Джереми
19
Севрен
Йоан
4
Руй
Стив
17
Кутеса
Дерек
28
Дулин
Давид
29
Бедья
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Какури ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Damian Nigg
-
53 Tim Meyer
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Грасcхоппер
Серветт
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
112.5%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
19 матчей
36.8%
5.3%
57.9%
7 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
10.5%
63.2%
26.3%
2 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.45
1.38
Среднее время на гол
61
65
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
2
1.73
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.68
1.58
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
53
57
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|1
|Корбяну Теодор
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|2
|2
|Кривелли Энцо
|1 (1)
|1
|Кутеса Дерек
|0
|0
|Севрен Йоан
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Стив
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Грасcхоппер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3
Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2
Серветт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0
Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3
Результаты матчей
Грасcхоппер
Серветт
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|2
|Базель
|Фрай Фабиан
|1
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1
|Грасcхоппер
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|1
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|1
|Винтертур
|Диаби Сулейман
|1
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|1
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|1