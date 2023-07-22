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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Винтертур
0:0
Конец матча
Люцерн
0'
4' Желтая карточка
Белоко Стефан
17' Желтая карточка
Teddy Okou
23' Желтая карточка
Сидлер Сильван
25' Желтая карточка
Samuel Ballet
35' Желтая карточка
Дорн Пиус
44' Желтая карточка
Диаби Сулейман
90'+5

Ход матча

4'
 
Белоко Стефан
17'
 
Teddy Okou
23'
Сидлер Сильван
 
25'
Samuel Ballet
 
35'
 
Дорн Пиус
44'
Диаби Сулейман
 
46'
 
Кадак Якуб
Белоко Стефан
46'
 
Абубакар-Анкра Асума
Teddy Okou
46'
 
Ульрих Дарио
Severin Ottiger
60'
 
Адеми Кемаль
Lars Villiger
67'
Буэсс Роман
Туркес Алдин
 
77'
Лтайеф Сайфалла
Ди Джусто Маттео
 
77'
Samir Ramizi
Буркарт Нишан
 
86'
 
Luke Breedijk
Спадануда Кевин
89'
Шеттин Тобиас
Диаби Сулейман
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
30
Кустер
Маркус
24
Сидлер
Сильван
25
Шмид
Янник
4
Стильхарт
Базиль
18
Диаби
Сулейман
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
17
Samuel
Ballet
10
Ди
Джусто
Маттео
99
Буркарт
Нишан
11
Туркес
Алдин
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
11
Teddy
Okou
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
10
Спадануда
Кевин
27
Lars
Villiger
Винтертур
4-2-3-1
Люцерн
4-1-4-1

История личных встреч

Винтертур
Люцерн

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

16 матчей

25%
12.5%
62.5%
4 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:1
С
1:2
С
1:1
С
0:6
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
1:3
ТМК
2:4
ТМК
1:2
ТМК
3:1
ТМК
2:4
ТМК
3:0
ТМС
1:0
ТМС
0:0
ТМС
3:2
ММ(
5:1

Голы

Всего голов

2
18

Голов в среднем за матч

0.67
1.38

Среднее время на гол

135
65

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2
3.67

Среднее время на гол

45
24

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.75
1.81

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

51
49

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Сулейман 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Samuel Ballet 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорн Пиус 1 0
Teddy Okou 1 0
Белоко Стефан 1 0

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0
Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1
Люцерн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1
Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Лозанна-Спорт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лозанна-Спорт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Грасcхоппер
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лозанна-Спорт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 2
Базель Фрай Фабиан 1
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1
Грасcхоппер Нденге Тсии-Виллиам 1
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 1
Весь список

Топ нарушителей
Базель Барри Тьерно 1 1
Грасcхоппер Абраши Амир 1
Винтертур Диаби Сулейман 1
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 1
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Диаби Сулейман получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Дорн Пиус получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Самуэль Баллет получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Сидлер Сильван получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
      Teddy Okou получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Белоко Стефан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Винтертур 0:0 Люцерн онлайн

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