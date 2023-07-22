Тур: 1. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
4' Желтая карточкаБелоко Стефан
17' Желтая карточкаTeddy Okou
23' Желтая карточкаСидлер Сильван
25' Желтая карточкаSamuel Ballet
35' Желтая карточкаДорн Пиус
44' Желтая карточкаДиаби Сулейман
90'+5
Ход матча
17'
23'
25'
35'
44'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
25
Шмид
Янник
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
11
Teddy
Okou
20
Дорн
Пиус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouПолузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
99 Адеми КемальНападающий
-
-
41 Noah Rupp
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Винтертур
Люцерн
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
16 матчей
25%
12.5%
62.5%
4 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
18
Голов в среднем за матч
0.67
1.38
Среднее время на гол
135
65
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
2
3.67
Среднее время на гол
45
24
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.75
1.81
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
Среднее время на гол
51
49
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Сулейман
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорн Пиус
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0
Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1
Люцерн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1
Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|2
|Базель
|Фрай Фабиан
|1
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1
|Грасcхоппер
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|1
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|1
|Винтертур
|Диаби Сулейман
|1
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|1
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|1