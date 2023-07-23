Тур: 1. Стадион: Летцигрунд.
Ход матча
27'
1:0
28'
32'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
23
Ронер
Фабиан
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
68
Brian
Beyer
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
14 Афдияй ДонисПолузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
68 Brian BeyerНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Johan Kury
-
91 Lirik Vishi
-
70 Evans Maurin
-
99 Mirco Mazzeo
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Цюрих
Ивердон
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|1
|1
|Ронер Фабиан
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|1
|0
|Nehemie Lucuena
|1
|0
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0
Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2
Ивердон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1
Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Вадуц - Ивердон 0:0 Ивердон - Беллинцона 1:2 Шаффхаузен - Ивердон 3:4 Ивердон - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Ивердон - Шаффхаузен 2:0 Нёвшатель Ксамакс - Ивердон 1:2 Ивердон - Виль 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|2
|Базель
|Фрай Фабиан
|1
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1
|Грасcхоппер
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|Цюрих
|Окита Жонатан
|1
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|1
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1
|Винтертур
|Диаби Сулейман
|1
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|1