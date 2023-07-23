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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Цюрих
1:0
Первый тайм: 43'
Ивердон
0'
1:0
27' Гол
Окита Жонатан
28' Желтая карточка
Тижани Мохамед
32' Желтая карточка
Nehemie Lucuena

Ход матча

27'
Окита Жонатан
(Ронер Фабиан)
1:0
28'
 
Тижани Мохамед
32'
 
Nehemie Lucuena

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Ивердон
1.51
7.70
6.50
Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
3
Герреро
Адрия
23
Ронер
Фабиан
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
22
Мартин
Кевин
6
William
Le
Pogam
2
Тижани
Мохамед
71
Breston
Malula
32
Сотье
Антони
97
Клепач
Михаель
18
Nehemie
Lucuena
5
Сеспедес
Борис
7
Родригес
Мауро
68
Brian
Beyer
11
Оморуйи
Кевин
Цюрих
3-4-3
Ивердон
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Ивердон

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 1 1
Ронер Фабиан 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 1 0
Nehemie Lucuena 1 0

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0
Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2
Ивердон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1
Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Вадуц - Ивердон 0:0 Ивердон - Беллинцона 1:2 Шаффхаузен - Ивердон 3:4 Ивердон - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Ивердон - Шаффхаузен 2:0 Нёвшатель Ксамакс - Ивердон 1:2 Ивердон - Виль 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Цюрих
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Лозанна-Спорт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Янг Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ивердон
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Янг Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ивердон
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лозанна-Спорт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Лозанна-Спорт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Грасcхоппер
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Янг Бойз
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Цюрих
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ивердон
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 2
Базель Фрай Фабиан 1
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1
Грасcхоппер Нденге Тсии-Виллиам 1
Цюрих Окита Жонатан 1
Весь список

Топ нарушителей
Базель Барри Тьерно 1 1
Грасcхоппер Абраши Амир 1
Ивердон Тижани Мохамед 1
Винтертур Диаби Сулейман 1
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Ивердон
1.51
7.70
6.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цюрих 1:0 Ивердон онлайн

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