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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Цюрих
2:0
Конец матча
Ивердон
0'
1:0
27' Гол
Окита Жонатан
28' Желтая карточка
Тижани Мохамед
32' Желтая карточка
Nehemie Lucuena
2:0
54' Гол
Катич Никола
85' Желтая карточка
Ташар Варол
90'+5

Ход матча

27'
Окита Жонатан
(Ронер Фабиан)
1:0
28'
 
Тижани Мохамед
32'
 
Nehemie Lucuena
46'
Валльнер Сильван
Дапрела Фабио
 
53'
 
Дель Фабро Дарио
Тижани Мохамед
54'
Катич Никола
(Конде Шейк)
2:0
66'
 
Ташар Варол
Клепач Михаель
67'
 
Корнесс Доминик
Nehemie Lucuena
69'
Красничи Бледиан
Ронер Фабиан
 
69'
Афдияй Донис
Африйе Дэниел
 
77'
 
Азеведо Рикардо
Brian Beyer
77'
 
Lirik Vishi
Родригес Мауро
85'
 
Ташар Варол
89'
Хорншу Марк
Конде Шейк
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
3
Герреро
Адрия
23
Ронер
Фабиан
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
22
Мартин
Кевин
6
William
Le
Pogam
2
Тижани
Мохамед
71
Breston
Malula
32
Сотье
Антони
97
Клепач
Михаель
18
Nehemie
Lucuena
5
Сеспедес
Борис
7
Родригес
Мауро
68
Brian
Beyer
11
Оморуйи
Кевин
Цюрих
3-4-3
Ивердон
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Ивердон

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Катич Никола 1 1
Окита Жонатан 1 1
Ронер Фабиан 0 0
Конде Шейк 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 1 0
Ташар Варол 1 0
Nehemie Lucuena 1 0

Результаты матчей

Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ивердон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0
Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2
Ивердон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1
Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Вадуц - Ивердон 0:0 Ивердон - Беллинцона 1:2 Шаффхаузен - Ивердон 3:4 Ивердон - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Ивердон - Шаффхаузен 2:0 Нёвшатель Ксамакс - Ивердон 1:2 Ивердон - Виль 1:1

Результаты матчей

Цюрих
Ивердон

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лозанна-Спорт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Грасcхоппер
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 2
Базель Фрай Фабиан 1
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1
Янг Бойз Монтейро Джоэл 1
Грасcхоппер Нденге Тсии-Виллиам 1
Весь список

Топ нарушителей
Базель Барри Тьерно 1 1
Грасcхоппер Абраши Амир 1
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 1
Ивердон Тижани Мохамед 1
Винтертур Диаби Сулейман 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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