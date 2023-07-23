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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Янг Бойз
2:1
Конец матча
Лозанна-Спорт
0'
1:0
51' Гол
Монтейро Джоэл
1:1
53' Гол
Бальде Алиу
55' Желтая карточка
Али Мохамед
59' Желтая карточка
Anel Husic
80' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
2:1
90' Пенальти
Иттен Седрик
90'+9

Ход матча

51'
Монтейро Джоэл
(Ридер Фабиан)
1:0
53'
1:1
Бальде Алиу
(Дюссенн Ноэ)
55'
Али Мохамед
 
59'
 
Anel Husic
68'
Ганвула Сильвер
Нсаме Жан-Пьер
 
68'
Имери Кастриот
Монтейро Джоэл
 
70'
 
Сузуки Тоити
Бальде Алиу
76'
 
Койл Трей
Сене Кали
76'
 
Dominik Schwizer
Саншеш Алвин
78'
Блюм Левин
Янко Саиди
 
78'
Lukasz Lakomy
Угриниц Филип
 
78'
Иттен Седрик
Ниассе Шейх
 
80'
 
Дюссенн Ноэ
85'
 
Гриппо Симоне
Дюссенн Ноэ
90'
Иттен Седрик
2:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
1
Расьоппи
Антони
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
23
Бенито
Лорис
20
Ниассе
Шейх
7
Угриниц
Филип
77
Монтейро
Джоэл
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
1
Кастелла
Томас
3
Archie
Brown
4
Anel
Husic
6
Дюссенн
Ноэ
34
Raoul
Giger
80
Саншеш
Алвин
24
Бернед
Антуан
10
Кустодио
Оливье
19
Илие
Рареш
9
Сене
Кали
11
Бальде
Алиу
Янг Бойз
4-1-2-1-2
Лозанна-Спорт
4-3-3

История личных встреч

Янг Бойз
Лозанна-Спорт

29 матчей

82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.5%
31%
3.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

37 матчей

64.9%
24.3%
10.8%
24 победы 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.9%
37.8%
16.3%
17 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

51.4%
37.8%
10.8%
19 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

К
1:5
С
2:2
С
2:2
ТМК
3:1
С
3:2
С
1:6
С
2:4
С
1:0
С
4:2
С
0:3
ТМС
5:2
ТМС
2:0
ТМК
2:2
С
4:1
С
1:4
С
2:1
С
3:0
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
7:2
ТМК
2:1
ТМС
0:0
С
0:1
С
5:3
С
3:2
С
1:3
С
3:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:0
С
4:1
С
0:3
ТМС
3:3
К
4:1

Голы

Всего голов

59
36

Голов в среднем за матч

2.81
2.25

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

17
28

Голов в среднем за матч

1.06
1.33

Среднее время на гол

84
67

Всего голов

76
64

Голов в среднем за матч

2.05
1.73

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

43
52

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 1 1
Иттен Седрик 1 (1) 1
Ридер Фабиан 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Алиу 1 1
Дюссенн Ноэ 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 1 0
Anel Husic 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лозанна-Спорт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лозанна-Спорт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2
Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Сьон - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лозанна-Спорт - Ницца 3:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна-Спорт - Стад де Ньон 1:2 Лозанна-Спорт - Сьон 3:1
Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Арау - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Виль 2:0 Тун - Лозанна-Спорт 3:3 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Беллинцона - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Лозанна-Спорт - Тун 1:3 Шаффхаузен - Лозанна-Спорт 1:2 Лозанна-Спорт - Вадуц 0:0 Виль - Лозанна-Спорт 1:2 Лозанна-Спорт - Беллинцона 1:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Лозанна-Спорт

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Лозанна-Спорт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лозанна-Спорт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Грасcхоппер
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 2
Базель Фрай Фабиан 1
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1
Янг Бойз Монтейро Джоэл 1
Грасcхоппер Нденге Тсии-Виллиам 1
Весь список

Топ нарушителей
Базель Барри Тьерно 1 1
Грасcхоппер Абраши Амир 1
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 1
Ивердон Тижани Мохамед 1
Винтертур Диаби Сулейман 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Дюссенн Ноэ сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Алиу Бальде бьет в цель!
    • 51'
      Ридер Фабиан сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Монтейро Джоэл бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 2:1 Лозанна-Спорт онлайн

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