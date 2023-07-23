Тур: 1. Стадион: Стад де Суиз.
2:1
Конец матча
0'
1:0
51' ГолМонтейро Джоэл
1:1
53' ГолБальде Алиу
55' Желтая карточкаАли Мохамед
59' Желтая карточкаAnel Husic
80' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
2:1
90' ПенальтиИттен Седрик
90'+9
Ход матча
51'
1:0
53'
1:1
55'
59'
78'
80'
90'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 8
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
20
Ниассе
Шейх
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
34
Raoul
Giger
80
Саншеш
Алвин
19
Илие
Рареш
11
Бальде
Алиу
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Блюм Левин
-
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Raoul GigerЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илие РарешНападающий
- Нападающий
-
11 Бальде АлиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Защитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
-
16 Mayka Okuka
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Янг Бойз
Лозанна-Спорт
29 матчей
82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.5%
31%
3.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
37 матчей
64.9%
24.3%
10.8%
24 победы 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
45.9%
37.8%
16.3%
17 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
51.4%
37.8%
10.8%
19 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
59
36
Голов в среднем за матч
2.81
2.25
Среднее время на гол
32
40
Всего голов
17
28
Голов в среднем за матч
1.06
1.33
Среднее время на гол
84
67
Всего голов
76
64
Голов в среднем за матч
2.05
1.73
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
43
52
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|1
|1
|Иттен Седрик
|1 (1)
|1
|Ридер Фабиан
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Алиу
|1
|1
|Дюссенн Ноэ
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Anel Husic
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лозанна-Спорт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лозанна-Спорт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2
Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Сьон - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лозанна-Спорт - Ницца 3:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна-Спорт - Стад де Ньон 1:2 Лозанна-Спорт - Сьон 3:1
Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Арау - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Виль 2:0 Тун - Лозанна-Спорт 3:3 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Беллинцона - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Лозанна-Спорт - Тун 1:3 Шаффхаузен - Лозанна-Спорт 1:2 Лозанна-Спорт - Вадуц 0:0 Виль - Лозанна-Спорт 1:2 Лозанна-Спорт - Беллинцона 1:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Лозанна-Спорт
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Лозанна-Спорт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|2
|Базель
|Фрай Фабиан
|1
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|1
|Грасcхоппер
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|1
|Лозанна-Спорт
|Дюссенн Ноэ
|1
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1
|Винтертур
|Диаби Сулейман
|1