Первый тайм

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВАСИЛЕНКО! 1:0!

Ничего себе! Красивый мяч Сергей забивает! С левого края идет передача на дальний угол штрафной. Мяч полетел прямо под перекладину и слету игрок хозяев забивает! Красиво!

7' Ничего себе! Наставник "Автобуса" Алан Гатагов получает две желтых карточки всего за минуту. В итоге главный рефери отправляет специалиста за пределы поля.

6' Генич активно себя у кромки поля ведет. Подбадривает он свой коллектив, а Четвергов выбивает мяч подальше от рамки. За боковую линию сфера улетает.

5' 5 минут отыграли соперники уже на футбольном поле. Перекатывают сферу с фланга на фланг футболисты "ФК Матч". Думаю, они и их соперники будут играть только на победу.

3' Футболисты "ФК Матч" вышли сегодня на поле в красных цветах, в то время, как игроки "FC Bus" предстали в сером обмундировании.

2' Ничего себе! Цветков сразу же фолит в центре поля. В руках рефери появилась тут же карточка желтого цвета. Заслуженный "горчичник".