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Московский кубок селебрити (МКС)

ФК Матч
 
Позже
FC Bus

История личных встреч

ФК Матч
FC Bus

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

МФЛ(M
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Результаты матчей

ФК Матч
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
FC Bus
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
ФК Матч
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
FC Bus
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Матч
(9 матчей)
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 поражения
ФК Матч - 2DROTS 1:2 ФК Деньги - ФК Матч 1:3 ФК Бей Беги - ФК Матч 3:2 ФК Дружина - ФК Матч 3:2
ФК Матч - ФК Народная Команда 6:0 FC Fight Nights - ФК Матч 1:4 2DROTS - ФК Матч 2:1 ФК Матч - FC Bus 2:0 ФК Родина Медиа - ФК Матч 0:0
FC Bus
(8 матчей)
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 поражения
FC Bus - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Амкал - FC Bus 2:0 ФК 10 - FC Bus 2:4 ФК Козлы - FC Bus 1:1
FC Bus - ФК Титан 1:2 ФК Родина Медиа - FC Bus 2:0 ФК Матч - FC Bus 2:0 2DROTS - FC Bus 1:2

Результаты матчей

ФК Матч
FC Bus

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ФК Матч
FC Bus

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФК 10 Гаракоев Сейт-Даут (ГАРАКОЕВ) 1
ФК Амкал Дубников Кирилл (DUB) 1
ФК БроукБойз Шинкаренко Антон (SHINA) 1
ФК БроукБойз Плешко Евгений (JEKI4) 1
ФК БроукБойз Капитанов Арсений (KAPITANOV) 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Амкал Кузькин Дмитрий (KUZ9) 1
ФК Амкал Имаев Руслан (IMAEV) 1
ФК Амкал Салимов Роман (SALIM) 1
ФК БроукБойз Зириков Иван (ZIRIKOV) 1
ФК БроукБойз Давыдов Илья (DAVYD) 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ФК Матч - FC Bus от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2023, осталось 1 день 16 часов 7 минут.



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    ФК Матч
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