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  4. Медийная футбольная лига (WINLINE MFL) 2023

РОССИЯ: Медийная футбольная лига (WINLINE MFL)

2DROTS
 
Позже
ФК Амкал
Прогнозы 358
2DROTS 69.6% (249)
X 5% (18)
ФК Амкал 25.4% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
2DROTS
ФК Амкал

Бомбардиры внутри турнира

2DROTS
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК Амкал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коротаев Владислав (KARAT) 1 0.13
Катрич Анатолий 1 0.13
Салимов Роман 1 0.13
Кузькин Дмитрий 1 0.13
Коротаев Владислав 1 0.13
Имаев Руслан (IMAEV) 1 0.13
Катрич Анатолий (KATRICH) 1 0.13
Лобкарев Владимир (KENT) 0 0

Карточки

2DROTS
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ФК Амкал
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

2DROTS
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ФК Амкал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
7
2DROTS
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
ФК Амкал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

2DROTS
(13 матчей)
69.2%
30.8%
9 побед 0 ничьих 4 поражения
ФК Матч - 2DROTS 1:2 2DROTS - ФК 10 2:0 ФК 10 - 2DROTS 1:1 ФК Деньги - 2DROTS 5:1
ФК Эгриси - 2DROTS 0:3 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 2DROTS - ФК Матч 2:1 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 2DROTS - FC Bus 1:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 Текстильщик - 2DROTS 1:1 2DROTS - Чертаново 3:0 2DROTS - Basement 4:0
ФК Амкал
(16 матчей)
62.5%
6.3%
31.2%
10 побед 1 ничья 5 поражений
ФК Амкал - ФК БроукБойз 1:3 ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК Амкал - FC Bus 2:0 ФК Амкал - ФК Дружина 3:3
ФК Амкал - FC Fight Nights 4:2 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Дружина - ФК Амкал 1:3 ФК Амкал - ФК Эгриси 4:2 ФК Амкал - ФК Козлы 1:2 ФК Амкал - ФК Народная Команда 1:2 Локомотив Москва (женщины) - ФК Амкал 0:12 ФК Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Тверь - ФК Амкал 0:1 ФК Амкал - Зоркий 1:1 Динамо Москва - ФК Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - ФК Амкал 0:3

Результаты матчей

2DROTS
ФК Амкал

Точный счет

0:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

2DROTS
ФК Амкал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
4
2
5
2.5
4
4
1/4 финала
1 ФК Сахалинец
2 ФК Бей Беги
1 ФК Козлы
3 ФК Родина Медиа
2 2DROTS
0 ФК 10
1 ФК БроукБойз
3 ФК Амкал
1/2 финала
0 ФК Бей Беги
3 ФК Родина Медиа
2DROTS
ФК Амкал
Финал
ФК Родина Медиа
?

Топ бомбардиров
ФК Родина Медиа Газданов Артур (ГАЗДАНОВ) 2
ФК Матч Горбанец Андрей (GARBA) 2
ФК Дружина Узома-Роланд Кинг (KING) 1 (1)
ФК Амкал Коротаев Владислав (KARAT) 1 (1)
ФК Бей Беги Стукалов Фёдор (ФЕДЯ) 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Народная Команда Митрога Дмитрий (MITROGA) 1 1
ФК Дружина Колычев Сергей (КОЛЫЧЕВ) 1 1
ФК Дружина Манько Валерий (МАНЬКО) 1 1
ФК Дружина Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1
ФК Титан Комисов Виталий (KOMISOV) 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Футболисты "Амкала" контролируют мяч в центре поля, начинают они довольно инициативно, только пока не создавали ещё моментов.
  • 2'
    "2DROTS" играет в бирюзовой форме, в то время как у "Амкала" красно-белая амуниция.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали! 
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В полуфинале МФЛ-3 в Казани на "Ак Барс Арене" друг с другом сойдутся "2DROTS" и ФК "Амкал". Текстовую трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 358
2DROTS 69.6% (249)
X 5% (18)
ФК Амкал 25.4% (91)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч 2DROTS - ФК Амкал

Исход игры
2DROTS
69.2% (269)
Ничья
5.1% (20)
ФК Амкал
25.7% (100)
Тотал 2.5
Больше
66.06% (72)
Меньше
33.94% (37)
Обе команды забьют
Да
77.06% (84)
Нет
22.94% (25)
Популярный счёт
2:1 2DROTS
12.3% (48)
1:2 ФК Амкал
4.6% (18)
1:1 Ничья
3.1% (12)
1:0 2DROTS
2.8% (11)
2:0 2DROTS
1% (4)
0:2 ФК Амкал
1% (4)
0:0 Ничья
0.8% (3)
0:1 ФК Амкал
0.8% (3)
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2DROTS
ФК Амкал
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