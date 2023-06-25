—

Приветствуем всех любителей футбола! В полуфинале МФЛ-3 в Казани на "Ак Барс Арене" друг с другом сойдутся "2DROTS" и ФК "Амкал". Текстовую трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.