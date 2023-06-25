- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зубко Денис
Бомбардиры внутри турнира
2DROTS
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ФК Амкал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коротаев Владислав (KARAT)
|1
|0.13
|Катрич Анатолий
|1
|0.13
|Салимов Роман
|1
|0.13
|Кузькин Дмитрий
|1
|0.13
|Коротаев Владислав
|1
|0.13
|Имаев Руслан (IMAEV)
|1
|0.13
|Катрич Анатолий (KATRICH)
|1
|0.13
|Лобкарев Владимир (KENT)
|0
|0
Карточки
2DROTS
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ФК Амкал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
2DROTS
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ФК Амкал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
7
2DROTS
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
ФК Амкал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
7
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
2DROTS
(13 матчей)
69.2%
30.8%
9 побед 0 ничьих 4 поражения
ФК Амкал
(16 матчей)
62.5%
6.3%
31.2%
10 побед 1 ничья 5 поражений
ФК Амкал - ФК БроукБойз 1:3 ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК Амкал - FC Bus 2:0 ФК Амкал - ФК Дружина 3:3
ФК Амкал - FC Fight Nights 4:2 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Дружина - ФК Амкал 1:3 ФК Амкал - ФК Эгриси 4:2 ФК Амкал - ФК Козлы 1:2 ФК Амкал - ФК Народная Команда 1:2 Локомотив Москва (женщины) - ФК Амкал 0:12 ФК Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Тверь - ФК Амкал 0:1 ФК Амкал - Зоркий 1:1 Динамо Москва - ФК Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - ФК Амкал 0:3
Результаты матчей
2DROTS
ФК Амкал
Точный счет
0:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
2DROTS
ФК Амкал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
25
44
|ФК Родина Медиа
|Газданов Артур (ГАЗДАНОВ)
|2
|ФК Матч
|Горбанец Андрей (GARBA)
|2
|ФК Дружина
|Узома-Роланд Кинг (KING)
|1 (1)
|ФК Амкал
|Коротаев Владислав (KARAT)
|1 (1)
|ФК Бей Беги
|Стукалов Фёдор (ФЕДЯ)
|1 (1)
|ФК Народная Команда
|Митрога Дмитрий (MITROGA)
|1 1
|ФК Дружина
|Колычев Сергей (КОЛЫЧЕВ)
|1 1
|ФК Дружина
|Манько Валерий (МАНЬКО)
|1 1
|ФК Дружина
|Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)
|1
|ФК Титан
|Комисов Виталий (KOMISOV)
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч 2DROTS - ФК Амкал
Исход игры
2DROTS
69.2% (269)
Ничья
5.1% (20)
ФК Амкал
25.7% (100)
Тотал 2.5
Больше
66.06% (72)
Меньше
33.94% (37)
Обе команды забьют
Да
77.06% (84)
Нет
22.94% (25)
Популярный счёт
2:1 2DROTS
12.3% (48)
1:2 ФК Амкал
4.6% (18)
1:1 Ничья
3.1% (12)
1:0 2DROTS
2.8% (11)
2:0 2DROTS
1% (4)
0:2 ФК Амкал
1% (4)
0:0 Ничья
0.8% (3)
0:1 ФК Амкал
0.8% (3)
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