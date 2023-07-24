Тур: 1. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Damian Kos
0:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
33'
37'
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
76 Hubert Szulc
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Индже БуракНападающий
-
18 Karol Borys
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Корона Кельце
Шленск Вроцлав
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
27 матчей
37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.6
0.83
Среднее время на гол
56
108
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.17
1.2
Среднее время на гол
77
75
Всего голов
38
28
Голов в среднем за матч
1.41
1.04
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
86
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3
Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2
Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1 Краковия - Шленск Вроцлав 1:1 ККС 1925 Калиш - Шленск Вроцлав 3:0 Шленск Вроцлав - Лех 2:1
|Команда
|Матчи
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|3 - 2
|3
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|0
|13.
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|2 - 3
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|0
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|0 - 3
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|Команда
|Матчи
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|Г
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|3 - 0
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|1
|0
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|3
|3.
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|1
|0
|0
|3 - 2
|3
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|1
|0
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|2 - 1
|3
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|0
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|1
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|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|0
|0
|0
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|0 - 0
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|0
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|0 - 0
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|12.
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|0
|0
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|0 - 0
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|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
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|0
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|0 - 1
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|17.
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|0
|0
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|0
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|0
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|Команда
|Матчи
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|0
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|0 - 0
|1
|5.
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|0
|1
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|2 - 2
|1
|6.
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|0
|0
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|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
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|0
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|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
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|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
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|0
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|0 - 0
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|14.
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|0 - 0
|0
|15.
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|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
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|2 - 3
|0
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|0
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|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|3
|Лех
|Мархвиньски Филип
|2
|Ракув
|Зволински Лукаш
|2
|Сталь Мелец
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|1 (1)
|Лех
|Собех Артур
|1
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|1
|Видзев Лодзь
|Ганоушек Марек
|1
|Заглембе Любин
|Дабровски Дамьян
|1
|Ягеллония Белосток
|Настич Боян
|1