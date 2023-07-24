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Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Корона Кельце
0:0
Первый тайм: 43'
Шленск Вроцлав
0'
33' Желтая карточка
Петров Кирилл
37' Желтая карточка
Петков Алекс

Ход матча

33'
Петров Кирилл
 
37'
 
Петков Алекс
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Шленск Вроцлав
2.58
3.45
3.50
Все Коэффициенты
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
90
Петров
Кирилл
7
Jakub
Lukowski
10
Дякону
Роналдо
8
Такач
Далибор
11
Ноно
Давид
9
Шикавка
Евгений
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
5
Петков
Алекс
4
Бейгер
Лукаш
19
Янасик
Патрик
8
Ольсен
Патрик
24
Самец-Талар
Пётр
28
Жуховски
Михал
10
Науэль
Матиас
11
Ястржембски
Деннис
9
Экспозито
Эрик
Корона Кельце
4-1-4-1
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Корона Кельце
Шленск Вроцлав

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

27 матчей

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГБ
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:2
ЭГБ
1:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:5
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.6
0.83

Среднее время на гол

56
108

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.17
1.2

Среднее время на гол

77
75

Всего голов

38
28

Голов в среднем за матч

1.41
1.04

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
86

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3
Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2
Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1 Краковия - Шленск Вроцлав 1:1 ККС 1925 Калиш - Шленск Вроцлав 3:0 Шленск Вроцлав - Лех 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Радомьяк Радом
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Шленск Вроцлав
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Корона Кельце
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ЛКС Лодзь
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Корона Кельце
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шленск Вроцлав
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЛКС Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шленск Вроцлав
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Корона Кельце
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
ЛКС Лодзь
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Лех Мархвиньски Филип 2
Ракув Зволински Лукаш 2
Сталь Мелец Доманьски Мацей 1 (1)
Сталь Мелец Шкурин Илья 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лех Собех Артур 1
Рух Хожув Садлок Мацей 1
Видзев Лодзь Ганоушек Марек 1
Заглембе Любин Дабровски Дамьян 1
Ягеллония Белосток Настич Боян 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Петков Алекс получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Петров Кирилл получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Шленск Вроцлав
2.58
3.45
3.50
Все Коэффициенты
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Шленск Вроцлав
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