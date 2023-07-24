Тур: 1. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Damian Kos
1:1
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаПетров Кирилл
37' Желтая карточкаПетков Алекс
0:1
48' ГолКончковски Мартин
61' Желтая карточкаТакач Далибор
69' Желтая карточкаОльсен Патрик
76' Желтая карточкаДякону Роналдо
1:1
84' ГолДалмау Адриан
90' Желтая карточкаPatryk Szwedzik
90'+5
Ход матча
33'
37'
48'
61'
69'
76'
84'
1:1
90'
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
76 Hubert Szulc
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Индже БуракНападающий
-
18 Karol Borys
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Корона Кельце
Шленск Вроцлав
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
27 матчей
37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.6
0.83
Среднее время на гол
56
108
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.17
1.2
Среднее время на гол
77
75
Всего голов
38
28
Голов в среднем за матч
1.41
1.04
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
86
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|1
|1
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кончковски Мартин
|1
|1
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Кирилл
|1
|0
|Дякону Роналдо
|1
|0
|Такач Далибор
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Патрик
|1
|0
|Петков Алекс
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Корона Кельце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3
Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2
Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1 Краковия - Шленск Вроцлав 1:1 ККС 1925 Калиш - Шленск Вроцлав 3:0 Шленск Вроцлав - Лех 2:1
Результаты матчей
Корона Кельце
Шленск Вроцлав
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|3
|Лех
|Мархвиньски Филип
|2
|Ракув
|Зволински Лукаш
|2
|Сталь Мелец
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|1 (1)
|Лех
|Собех Артур
|1
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|1
|Корона Кельце
|Петров Кирилл
|1
|Видзев Лодзь
|Ганоушек Марек
|1
|Заглембе Любин
|Дабровски Дамьян
|1