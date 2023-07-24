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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Корона Кельце
1:1
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
33' Желтая карточка
Петров Кирилл
37' Желтая карточка
Петков Алекс
0:1
48' Гол
Кончковски Мартин
61' Желтая карточка
Такач Далибор
69' Желтая карточка
Ольсен Патрик
76' Желтая карточка
Дякону Роналдо
1:1
84' Гол
Далмау Адриан
90' Желтая карточка
Patryk Szwedzik
90'+5
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
90
Петров
Кирилл
7
Jakub
Lukowski
10
Дякону
Роналдо
8
Такач
Далибор
11
Ноно
Давид
9
Шикавка
Евгений
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
5
Петков
Алекс
4
Бейгер
Лукаш
19
Янасик
Патрик
8
Ольсен
Патрик
24
Самец-Талар
Пётр
28
Жуховски
Михал
10
Науэль
Матиас
11
Ястржембски
Деннис
9
Экспозито
Эрик
Корона Кельце
4-1-4-1
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Корона Кельце
Шленск Вроцлав

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

27 матчей

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГБ
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:2
ЭГБ
1:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:5
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.6
0.83

Среднее время на гол

56
108

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.17
1.2

Среднее время на гол

77
75

Всего голов

38
28

Голов в среднем за матч

1.41
1.04

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
86

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 1 1
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кончковски Мартин 1 1
Самец-Талар Пётр 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Кирилл 1 0
Дякону Роналдо 1 0
Такач Далибор 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 1 0
Петков Алекс 1 0
Patryk Szwedzik 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Корона Кельце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3
Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2
Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1 Краковия - Шленск Вроцлав 1:1 ККС 1925 Калиш - Шленск Вроцлав 3:0 Шленск Вроцлав - Лех 2:1

Результаты матчей

Корона Кельце
Шленск Вроцлав

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Радомьяк Радом
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ЛКС Лодзь
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЛКС Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
ЛКС Лодзь
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Лех Мархвиньски Филип 2
Ракув Зволински Лукаш 2
Сталь Мелец Доманьски Мацей 1 (1)
Сталь Мелец Шкурин Илья 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лех Собех Артур 1
Рух Хожув Садлок Мацей 1
Корона Кельце Петров Кирилл 1
Видзев Лодзь Ганоушек Марек 1
Заглембе Любин Дабровски Дамьян 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Петков Алекс получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Петров Кирилл получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав онлайн

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