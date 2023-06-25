  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Ростов
 
Позже
Форте
Прогнозы 9
Ростов 100% (9)
X 0% (0)
Форте 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Ростов
Форте

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0
Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0
Форте
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Форте - Черноморец Нв 0:1 Кубань Холдинг - Форте 0:0 Биолог-Новокубанск - Форте 1:1 Форте - Ротор 1:2
Чайка - Форте 0:0 Форте - Ротор 0:0 Спартак-Нальчик - Форте 1:1 Форте - Машук-КМВ 2:0 Форте - Ессентуки 15:0 Чайка - Форте 1:3 Форте - СКА-Ростов 2:0 Динамо Ставрополь - Форте 1:0 Форте - Черноморец Нв 1:2 Форте - Салют 3:1 Сочи - Форте 5:1 Легион-Динамо - Форте 0:1 Форте - Дружба 2:1 Алания-2 - Форте 1:6 Форте - Кубань Холдинг 0:0 Биолог-Новокубанск - Форте 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Форте от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июня 2023, осталось 14 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 28.6% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 9
    Ростов 100% (9)
    X 0% (0)
    Форте 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ростов - Форте онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Ростов - Форте

    Исход игры
    Ростов
    100% (14)
    Ничья
    0% (0)
    Форте
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (6)
    Меньше
    45.45% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    36.36% (4)
    Нет
    63.64% (7)
    Популярный счёт
    2:0 Ростов
    28.6% (4)
    2:1 Ростов
    21.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ростов
    Форте
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     