История личных встреч
Ростов
Форте
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0
Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0
Форте
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Форте - Черноморец Нв 0:1 Кубань Холдинг - Форте 0:0 Биолог-Новокубанск - Форте 1:1 Форте - Ротор 1:2
Чайка - Форте 0:0 Форте - Ротор 0:0 Спартак-Нальчик - Форте 1:1 Форте - Машук-КМВ 2:0 Форте - Ессентуки 15:0 Чайка - Форте 1:3 Форте - СКА-Ростов 2:0 Динамо Ставрополь - Форте 1:0 Форте - Черноморец Нв 1:2 Форте - Салют 3:1 Сочи - Форте 5:1 Легион-Динамо - Форте 0:1 Форте - Дружба 2:1 Алания-2 - Форте 1:6 Форте - Кубань Холдинг 0:0 Биолог-Новокубанск - Форте 1:1
Прогнозы на матч Ростов - Форте
Исход игры
Ростов
100% (14)
Ничья
0% (0)
Форте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (6)
Меньше
45.45% (5)
Обе команды забьют
Да
36.36% (4)
Нет
63.64% (7)
Популярный счёт
2:0 Ростов
28.6% (4)
2:1 Ростов
21.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!