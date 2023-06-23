Жеребьёвка Кубка России

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Приветствуем всех любителей российского футбола на жеребьёвке группового этапа Пути РПЛ Кубка России следующего сезона! Следить за этим увлекательным действием в режиме онлайн-трансляции на LiveResult.Ru вам будет помогать Кирилл Иванцов. Устраивайтесь поудобней!