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Жеребьёвка Кубка России
 
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История личных встреч

Жеребьёвка Кубка России
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7 матчей

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  • До матча
  • Приветствуем всех любителей российского футбола на жеребьёвке группового этапа Пути РПЛ Кубка России следующего сезона! Следить за этим увлекательным действием в режиме онлайн-трансляции на LiveResult.Ru вам будет помогать Кирилл Иванцов. Устраивайтесь поудобней! 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2023, осталось 23 часа 36 минут.



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Жеребьёвка Кубка России
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