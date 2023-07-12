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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Дюделанж
1:0
Второй тайм: 47'
Сент-Патрикс
0'
1:0
24' Гол
Oege-Sietse van Lingen
30' Желтая карточка
Сидибе Исмаэль
44' Желтая карточка
Jamie Lennon
47' Желтая карточка
Фрере Бруно

Ход матча

24'
Oege-Sietse van Lingen
(Уассьеро Жан-Сильвио)
1:0
30'
Сидибе Исмаэль
 
44'
 
Jamie Lennon
47'
Фрере Бруно
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 114
Дюделанж 55.3% (63)
X 24.6% (28)
Сент-Патрикс 20.2% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дюделанж
Ничья
Сент-Патрикс
2.95
4.40
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Деспрез
Дидье
3
Kino
Delorge
67
Деккер
Винсент
2
Сидибе
Исмаэль
27
Уассьеро
Жан-Сильвио
9
Oege-Sietse
van
Lingen
6
Фрере
Бруно
10
Агович
Эдис
18
Dylan
Kuete
7
Румер
Якюро
23
Хаджи
Самир
36
Лайнесс
Дин
22
Sam
Curtis
13
Норман
Дэвид
12
Harry
Brockbank
3
Бреслин
Энтони
18
Ben
Mccormack
15
Карти
Конор
8
Форрестер
Крис
6
Jamie
Lennon
24
Adam
Murphy
20
Малрейни
Джейк
Дюделанж
3-5-2
Сент-Патрикс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oege-Sietse van Lingen 1 1
Уассьеро Жан-Сильвио 0 0
Сент-Патрикс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидибе Исмаэль 1 0
Сент-Патрикс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jamie Lennon 1 0

Результаты последних матчей

Дюделанж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Жюнесс Эш - Дюделанж 4:2 Дюделанж - Вильц 1:1 Виктория Роспорт - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Кэрьенг 4:0
Дюделанж - Мондерканге 5:1 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 4:0 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Фола 2:1 Этцелла - Дюделанж 2:5 Дюделанж - Унион Титус 0:1 Страссен - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Расинг Юнион 0:1 Хостерт - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Прогрес 1:4 Дюделанж - Ульсан Хёндэ 3:2 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Виктория Роспорт 2:0 Кэрьенг - Дюделанж 2:4 Мондерканге - Дюделанж 2:3
Сент-Патрикс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сент-Патрикс - Корк Сити 1:1 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 7:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:0
Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 2:1 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 ЮК Дублин - Сент-Патрикс 1:3 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Шелбурн - Сент-Патрикс 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 3:0 Корк Сити - Сент-Патрикс 2:3 Сент-Патрикс - Слайго Роверс 0:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:3 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 1:3 Сент-Патрикс - Корк Сити 4:0 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 3:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 1
Дюделанж Уассьеро Жан-Сильвио 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Патрикс Jamie Lennon 1
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Фрере Бруно получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Jamie Lennon получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Ismael Sidibe получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Уассьеро Жан-Сильвио сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Oege-Sietse van Lingen бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Jos Nosbaum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Дюделанж 55.3% (63)
X 24.6% (28)
Сент-Патрикс 20.2% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дюделанж
Ничья
Сент-Патрикс
2.95
4.40
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Дюделанж 1:0 Сент-Патрикс онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дюделанж 1:0 Сент-Патрикс

Исход игры
Дюделанж
55.3% (63)
Ничья
24.6% (28)
Сент-Патрикс
20.2% (23)
Тотал 2.5
Больше
41.28% (45)
Меньше
58.72% (64)
Обе команды забьют
Да
60.55% (66)
Нет
39.45% (43)
Популярный счёт
2:1 Дюделанж
21.9% (25)
1:1 Ничья
20.2% (23)
1:0 Дюделанж
19.3% (22)
1:2 Сент-Патрикс
11.4% (13)
2:0 Дюделанж
8.8% (10)
0:1 Сент-Патрикс
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:2 Сент-Патрикс
1.8% (2)
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