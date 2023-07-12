Тур: 1. Стадион: Йос Носбаум.
2:1
Конец матча
0'
1:0
24' ГолOege-Sietse van Lingen
30' Желтая карточкаСидибе Исмаэль
44' Желтая карточкаJamie Lennon
47' Желтая карточкаФрере Бруно
53' Желтая карточкаУассьеро Жан-Сильвио
56' Желтая карточкаКарти Конор
2:0
61' ГолРумер Якюро
64' Желтая карточкаНорман Дэвид
2:1
90' ГолMark Doyle
90'+5
Ход матча
24'
30'
44'
47'
56'
61'
2:0
64'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
10
Агович
Эдис
18
Dylan
Kuete
23
Хаджи
Самир
36
Лайнесс
Дин
22
Sam
Curtis
13
Норман
Дэвид
15
Карти
Конор
24
Adam
Murphy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агович ЭдисПолузащитник
-
18 Dylan KueteПолузащитник
- Нападающий
-
23 Хаджи СамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Лима ЭнзоНападающий
-
-
77 Evann Mendes
-
70 Marc Thomas
-
50 Luka Rakic
-
80 Sinan Altun
-
98 Gael Mbala
-
Главный тренер: Jamath Shoffner
- Основной состав
-
36 Лайнесс ДинВратарь
-
22 Sam CurtisЗащитник
-
13 Норман ДэвидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Карти КонорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Adam MurphyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Mark DoyleПолузащитник
- Нападающий
-
19 Alex Nolan
-
-
26 Jay McGrath
-
10 Tom Lonergan
-
-
29 Matt Boylan
-
41 Mason Melia
-
Главный тренер: Jon Daly
Бомбардиры внутри турнира
Дюделанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Румер Якюро
|1
|1
|Oege-Sietse van Lingen
|1
|1
|Уассьеро Жан-Сильвио
|0
|0
|Фрере Бруно
|0
|0
Сент-Патрикс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Doyle
|1
|1
Карточки
Дюделанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уассьеро Жан-Сильвио
|1
|0
|Сидибе Исмаэль
|1
|0
|Фрере Бруно
|1
|0
Сент-Патрикс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норман Дэвид
|1
|0
|Jamie Lennon
|1
|0
|Карти Конор
|1
|0
Результаты матчей
Дюделанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Дюделанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дюделанж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Жюнесс Эш - Дюделанж 4:2 Дюделанж - Вильц 1:1 Виктория Роспорт - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Кэрьенг 4:0
Дюделанж - Мондерканге 5:1 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 4:0 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Фола 2:1 Этцелла - Дюделанж 2:5 Дюделанж - Унион Титус 0:1 Страссен - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Расинг Юнион 0:1 Хостерт - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Прогрес 1:4 Дюделанж - Ульсан Хёндэ 3:2 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Виктория Роспорт 2:0 Кэрьенг - Дюделанж 2:4 Мондерканге - Дюделанж 2:3
Сент-Патрикс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сент-Патрикс - Корк Сити 1:1 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 7:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:0
Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 2:1 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 ЮК Дублин - Сент-Патрикс 1:3 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Шелбурн - Сент-Патрикс 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 3:0 Корк Сити - Сент-Патрикс 2:3 Сент-Патрикс - Слайго Роверс 0:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:3 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 1:3 Сент-Патрикс - Корк Сити 4:0 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 3:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2
Результаты матчей
Дюделанж
Сент-Патрикс
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дюделанж
Сент-Патрикс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Сент-Патрикс
|Mark Doyle
|1
|Дюделанж
|Румер Якюро
|1
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|1
|Дюделанж
|Уассьеро Жан-Сильвио
|0 (1)
|Дюделанж
|Фрере Бруно
|0 (1)
|Пайде Линнамеесконд
|Салисте Йозеф
|1
|Б-36
|Нильсен Эли
|1
|Дюделанж
|Уассьеро Жан-Сильвио
|1
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|1
|Сент-Патрикс
|Норман Дэвид
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дюделанж 2:1 Сент-Патрикс
Исход игры
Дюделанж
55.3% (63)
Ничья
24.6% (28)
Сент-Патрикс
20.2% (23)
Тотал 2.5
Больше
41.28% (45)
Меньше
58.72% (64)
Обе команды забьют
Да
60.55% (66)
Нет
39.45% (43)
Популярный счёт
2:1 Дюделанж
21.9% (25)
1:1 Ничья
20.2% (23)
1:0 Дюделанж
19.3% (22)
1:2 Сент-Патрикс
11.4% (13)
2:0 Дюделанж
8.8% (10)
0:1 Сент-Патрикс
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:2 Сент-Патрикс
1.8% (2)
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