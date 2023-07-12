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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Дюделанж
2:1
Конец матча
Сент-Патрикс
0'
1:0
24' Гол
Oege-Sietse van Lingen
30' Желтая карточка
Сидибе Исмаэль
44' Желтая карточка
Jamie Lennon
47' Желтая карточка
Фрере Бруно
53' Желтая карточка
Уассьеро Жан-Сильвио
56' Желтая карточка
Карти Конор
2:0
61' Гол
Румер Якюро
64' Желтая карточка
Норман Дэвид
2:1
90' Гол
Mark Doyle
90'+5

Ход матча

24'
Oege-Sietse van Lingen
(Уассьеро Жан-Сильвио)
1:0
30'
Сидибе Исмаэль
 
44'
 
Jamie Lennon
47'
Фрере Бруно
 
53'
Уассьеро Жан-Сильвио
 
56'
 
Карти Конор
61'
Румер Якюро
(Фрере Бруно)
2:0
64'
 
Норман Дэвид
70'
 
Noah Lewis
Harry Brockbank
70'
 
Tom Lonergan
Ben Mccormack
73'
Marc Thomas
Румер Якюро
 
74'
Yannick Schaus
Уассьеро Жан-Сильвио
 
81'
 
Mark Doyle
Карти Конор
81'
 
Макклелланд Джейсон
Adam Murphy
90'
Энгларо Иван
Oege-Sietse van Lingen
 
90'
2:1
Mark Doyle

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 114
Дюделанж 55.3% (63)
X 24.6% (28)
Сент-Патрикс 20.2% (23)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Деспрез
Дидье
3
Kino
Delorge
67
Деккер
Винсент
2
Сидибе
Исмаэль
27
Уассьеро
Жан-Сильвио
9
Oege-Sietse
van
Lingen
6
Фрере
Бруно
10
Агович
Эдис
18
Dylan
Kuete
7
Румер
Якюро
23
Хаджи
Самир
36
Лайнесс
Дин
22
Sam
Curtis
13
Норман
Дэвид
12
Harry
Brockbank
3
Бреслин
Энтони
18
Ben
Mccormack
15
Карти
Конор
8
Форрестер
Крис
6
Jamie
Lennon
24
Adam
Murphy
20
Малрейни
Джейк
Дюделанж
3-5-2
Сент-Патрикс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Румер Якюро 1 1
Oege-Sietse van Lingen 1 1
Уассьеро Жан-Сильвио 0 0
Фрере Бруно 0 0
Сент-Патрикс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Doyle 1 1

Карточки

Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уассьеро Жан-Сильвио 1 0
Сидибе Исмаэль 1 0
Фрере Бруно 1 0
Сент-Патрикс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норман Дэвид 1 0
Jamie Lennon 1 0
Карти Конор 1 0

Результаты матчей

Дюделанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Дюделанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дюделанж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Жюнесс Эш - Дюделанж 4:2 Дюделанж - Вильц 1:1 Виктория Роспорт - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Кэрьенг 4:0
Дюделанж - Мондерканге 5:1 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 4:0 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Фола 2:1 Этцелла - Дюделанж 2:5 Дюделанж - Унион Титус 0:1 Страссен - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Расинг Юнион 0:1 Хостерт - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Прогрес 1:4 Дюделанж - Ульсан Хёндэ 3:2 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Виктория Роспорт 2:0 Кэрьенг - Дюделанж 2:4 Мондерканге - Дюделанж 2:3
Сент-Патрикс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сент-Патрикс - Корк Сити 1:1 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 7:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:0
Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 2:1 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 ЮК Дублин - Сент-Патрикс 1:3 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Шелбурн - Сент-Патрикс 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 3:0 Корк Сити - Сент-Патрикс 2:3 Сент-Патрикс - Слайго Роверс 0:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:3 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 1:3 Сент-Патрикс - Корк Сити 4:0 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 3:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2

Результаты матчей

Дюделанж
Сент-Патрикс

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дюделанж
Сент-Патрикс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Сент-Патрикс Mark Doyle 1
Дюделанж Румер Якюро 1
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 1
Дюделанж Уассьеро Жан-Сильвио 0 (1)
Дюделанж Фрере Бруно 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пайде Линнамеесконд Салисте Йозеф 1
Б-36 Нильсен Эли 1
Дюделанж Уассьеро Жан-Сильвио 1
Б-36 Эгильссон Магнус 1
Сент-Патрикс Норман Дэвид 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Jamie Lennon получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Ismael Sidibe получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Уассьеро Жан-Сильвио сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Oege-Sietse van Lingen бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Jos Nosbaum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Дюделанж 55.3% (63)
    X 24.6% (28)
    Сент-Патрикс 20.2% (23)
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    Где смотреть матч Дюделанж 2:1 Сент-Патрикс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дюделанж 2:1 Сент-Патрикс

    Исход игры
    Дюделанж
    55.3% (63)
    Ничья
    24.6% (28)
    Сент-Патрикс
    20.2% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.28% (45)
    Меньше
    58.72% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    60.55% (66)
    Нет
    39.45% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Дюделанж
    21.9% (25)
    1:1 Ничья
    20.2% (23)
    1:0 Дюделанж
    19.3% (22)
    1:2 Сент-Патрикс
    11.4% (13)
    2:0 Дюделанж
    8.8% (10)
    0:1 Сент-Патрикс
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:2 Сент-Патрикс
    1.8% (2)
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