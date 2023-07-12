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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Б-36
0:0
Первый тайм: 37'
Пайде Линнамеесконд
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 111
Б-36 73% (81)
X 16.2% (18)
Пайде Линнамеесконд 10.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Б-36
Ничья
Пайде Линнамеесконд
2.45
3.62
4.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ламхауге
Маттиас
16
Эгильссон
Магнус
5
Наттестад
Сонни
4
Йенссон
Исак
3
Беньяминсен
Янн
7
Нильсен
Бьярки
6
Нильсен
Эли
8
Скандари
Тауфи
20
Йохансен
Андрасс
9
Агнарссон
Ханнес
10
Шабала
Валерий
99
Жаржу
Эбрима
33
Мёёль
Карл
12
Юсиф
Абдул
24
Мюринген
Дениньо
29
Салисте
Йозеф
6
Симон
Доминик
16
Мосников
Сергей
10
Фролов
Андре
14
Саарма
Роби
27
Mechini
Gomis
19
Лутс
Сиим
Б-36
4-3-3
Пайде Линнамеесконд
4-1-2-3

Результаты последних матчей

Б-36
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фуглафйордур - Б-36 0:3 Б-36 - Стреймур 2:1 Торсхавн - Б-36 1:0 Б-36 - Викингур 2:1
Б-36 - Аргир 2:1 Клаксвик - Б-36 2:1 Б-68 - Б-36 0:1 Б-36 - Фуглафйордур 5:1 Творойри - Б-36 0:4 Б-36 - Клаксвик 2:3 Стреймур - Б-36 1:2 Аргир - Б-36 0:2 Б-36 - Вестур 3:2 Б-36 - Б-68 2:0 Б-36 - Торсхавн 0:2 Викингур - Б-36 0:3 Б-68 - Б-36 1:0 Б-36 - Торсхавн 0:3 Вестур - Б-36 1:1 Б-36 - Викингур 0:0
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 0:0 Пярну Вапрус - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Нымме Калью 0:0 Харью Лаагри - Пайде Линнамеесконд 0:1
Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 1:2 Калев - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 0:1 Пайде Линнамеесконд - Таммека Тарту 0:0 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 1:4 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:3 Пярну Вапрус - Пайде Линнамеесконд 2:2 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 1:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 0:1 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Харью Лаагри 1:0 Таммека Тарту - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Курессааре 0:1 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 2:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 1
Дюделанж Уассьеро Жан-Сильвио 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Патрикс Jamie Lennon 1
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 31.5% пользователей.
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Прогнозы 111
Б-36 73% (81)
X 16.2% (18)
Пайде Линнамеесконд 10.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Б-36
Ничья
Пайде Линнамеесконд
2.45
3.62
4.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Б-36 0:0 Пайде Линнамеесконд онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Б-36 0:0 Пайде Линнамеесконд

Исход игры
Б-36
73% (81)
Ничья
16.2% (18)
Пайде Линнамеесконд
10.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
37.96% (41)
Меньше
62.04% (67)
Обе команды забьют
Да
50% (54)
Нет
50% (54)
Популярный счёт
1:0 Б-36
31.5% (35)
2:1 Б-36
25.2% (28)
1:1 Ничья
13.5% (15)
2:0 Б-36
12.6% (14)
1:2 Пайде Линнамеесконд
6.3% (7)
0:1 Пайде Линнамеесконд
1.8% (2)
3:0 Б-36
1.8% (2)
3:1 Б-36
1.8% (2)
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Б-36
Пайде Линнамеесконд
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