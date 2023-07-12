Тур: 1. Стадион: Гундадалур.
0:0
Первый тайм: 37'
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
99
Жаржу
Эбрима
33
Мёёль
Карл
12
Юсиф
Абдул
10
Фролов
Андре
14
Саарма
Роби
19
Лутс
Сиим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кнудсен АронПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Йонсен ЭмильПолузащитник
-
-
Главный тренер: Dan Brimsvik
- Основной состав
-
99 Жаржу ЭбримаВратарь
-
33 Мёёль КарлЗащитник
-
12 Юсиф АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фролов АндреПолузащитник
-
14 Саарма РобиНападающий
- Нападающий
-
19 Лутс СиимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
56 Сапп МаттиасВратарь
- Защитник
-
26 Аер СиимЗащитник
- Полузащитник
-
11 Сааг КеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Babou Cham
-
-
22 Sander Soo
-
28 Oskar Hoim
-
Главный тренер: Ivan Stojkovic
Результаты последних матчей
Б-36
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фуглафйордур - Б-36 0:3 Б-36 - Стреймур 2:1 Торсхавн - Б-36 1:0 Б-36 - Викингур 2:1
Б-36 - Аргир 2:1 Клаксвик - Б-36 2:1 Б-68 - Б-36 0:1 Б-36 - Фуглафйордур 5:1 Творойри - Б-36 0:4 Б-36 - Клаксвик 2:3 Стреймур - Б-36 1:2 Аргир - Б-36 0:2 Б-36 - Вестур 3:2 Б-36 - Б-68 2:0 Б-36 - Торсхавн 0:2 Викингур - Б-36 0:3 Б-68 - Б-36 1:0 Б-36 - Торсхавн 0:3 Вестур - Б-36 1:1 Б-36 - Викингур 0:0
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 0:0 Пярну Вапрус - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Нымме Калью 0:0 Харью Лаагри - Пайде Линнамеесконд 0:1
Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 1:2 Калев - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 0:1 Пайде Линнамеесконд - Таммека Тарту 0:0 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 1:4 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:3 Пярну Вапрус - Пайде Линнамеесконд 2:2 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 1:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 0:1 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Харью Лаагри 1:0 Таммека Тарту - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Курессааре 0:1 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 2:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|1
|Дюделанж
|Уассьеро Жан-Сильвио
|0 (1)
|Сент-Патрикс
|Jamie Lennon
|1
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Б-36 0:0 Пайде Линнамеесконд
Исход игры
Б-36
73% (81)
Ничья
16.2% (18)
Пайде Линнамеесконд
10.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
37.96% (41)
Меньше
62.04% (67)
Обе команды забьют
Да
50% (54)
Нет
50% (54)
Популярный счёт
1:0 Б-36
31.5% (35)
2:1 Б-36
25.2% (28)
1:1 Ничья
13.5% (15)
2:0 Б-36
12.6% (14)
1:2 Пайде Линнамеесконд
6.3% (7)
0:1 Пайде Линнамеесконд
1.8% (2)
3:0 Б-36
1.8% (2)
3:1 Б-36
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!