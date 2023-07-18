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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Бальцан
0:0
Первый тайм: 36'
Домжале
0'
22' Желтая карточка
Abraham Nwankwo
24' Желтая карточка
Фенек Пол

Ход матча

22'
 
Abraham Nwankwo
24'
Фенек Пол
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 118
Бальцан 36.4% (43)
X 31.4% (37)
Домжале 32.2% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бальцан
Ничья
Домжале
4.10
3.85
2.19
Все Коэффициенты
99
Danilo
Golovic
2
Божович
Иван
27
Рашо
Момчило
24
Nikola
Braunovic
5
Samir
Arab2
77
Aleksa
Andrejic
7
Каруана
Тристан
8
Фенек
Пол
21
Греч
Джейк
17
Peter
Olawale
10
Angel
Torres
1
Gasper
Tratnik
2
Мутавчич
Мирко
20
Abraham
Nwankwo
3
Andrej
Djuric
6
Клеменчич
Тилен
18
Юларджия
Эдин
9
Ковачевич
Франко
19
Репас
Жига
7
Luka
Topalovic
77
Штурм
Даниел
11
Mario
Krstovski
Бальцан
4-3-3
Домжале
4-1-4-1

История личных встреч

Бальцан
Домжале

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
1:4
ЛЕ
1:0
ЛЕ
3:4

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.67
2.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
33

Бомбардиры внутри турнира

Бальцан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Греч Джейк 1 (1) 0.5
Peter Olawale 1 0.5
Nikola Zerjal 1 0.5
Aleksa Andrejic 1 0.5
Angel Torres 0 0
Домжале
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачевич Франко 1 (1) 0.5

Карточки

Бальцан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фенек Пол 2 0
Греч Джейк 1 0
Aleksa Andrejic 1 0
Nikola Braunovic 1 0
Домжале
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хусмани Зени 0 1
Abraham Nwankwo 1 0
Andrej Djuric 1 0

Результаты матчей

Бальцан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Домжале
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
0
Бальцан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Домжале
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бальцан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Домжале - Бальцан 1:4 Раднички 1923 - Бальцан 1:1 Хибернианс - Бальцан 2:3 Бальцан - Биркиркара 2:1
Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Моста - Бальцан 2:3 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Валлетта - Бальцан 0:0 Бальцан - Флориана 3:1 Сиренс - Бальцан 1:3 Бальцан - Пьета Хотспурс 3:2 Хибернианс - Бальцан 1:2 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Гудья Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Зеббудж Рейнджерс - Бальцан 2:3 Биркиркара - Бальцан 2:1 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Бальцан 1:0
Домжале
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Домжале - Бальцан 1:4 Ядран Декани - Домжале 1:1 Сараево - Домжале 3:1 Вараждин - Домжале 3:2
Риека - Домжале 0:1 Локомотив Загреб - Домжале 2:0 Радомлье - Домжале 1:0 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Копер - Домжале 2:3 Домжале - Горица 1:1 Марибор - Домжале 1:0 Домжале - Браво 2:2 Табор Сежана - Домжале 1:1 Домжале - Мура 0:0 Домжале - Горица 1:3 Целе - Домжале 1:0 Домжале - Радомлье 1:2 Олимпия Любляна - Домжале 1:4 Копер - Домжале 2:0 Домжале - Копер 0:0

Результаты матчей

Бальцан
Домжале

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бальцан
Домжале

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Железничар Харачич Дженан 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Бальцан Фенек Пол 2
Домжале Хусмани Зени 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Фенек Пол получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Abraham Nwankwo получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Centenary Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 118
Бальцан 36.4% (43)
X 31.4% (37)
Домжале 32.2% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бальцан
Ничья
Домжале
4.10
3.85
2.19
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бальцан 0:0 Домжале онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бальцан 0:0 Домжале

Исход игры
Бальцан
36.4% (43)
Ничья
31.4% (37)
Домжале
32.2% (38)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
73.68% (84)
Нет
26.32% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (34)
1:2 Домжале
22.9% (27)
2:1 Бальцан
14.4% (17)
1:0 Бальцан
11% (13)
0:1 Домжале
5.1% (6)
2:0 Бальцан
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:0 Бальцан
1.7% (2)
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