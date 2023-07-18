Тур: 1. Стадион: Centenary Stadium.
0'
22' Желтая карточкаAbraham Nwankwo
24' Желтая карточкаФенек Пол
0:1
44' ГолAbraham Nwankwo
58' Желтая карточкаPeter Olawale
61' Желтая карточкаМутавчич Мирко
0:2
63' ГолJost Pisek
0:3
73' ГолКовачевич Франко
1:3
94' ГолAndre I
94' Желтая карточкаAndre I
96' Желтая карточкаSamir Arab2
96' Желтая карточкаЮларджия Эдин
96' Желтая карточкаNikola Braunovic
98' Вторая желтая карточкаAndre I
102' Желтая карточкаКлеменчич Тилен
103' Желтая карточкаOliver Spiteri
111' Желтая карточкаDanilo Golovic
120' Желтая карточкаЧерне Гашпер
120' Желтая карточкаШтурм Даниел
Ход матча
22'
24'
44'
0:1
58'
61'
63'
0:2
72'
73'
94'
1:3
94'
96'
96'
96'
98'
102'
103'
111'
120'
120'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
13 Удары в створ 7
-
11 Угловые 6
-
2 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 16
-
8 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
27
Рашо
Момчило
21
Греч
Джейк
10
Angel
Torres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Рашо МомчилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Греч ДжейкНападающий
- Нападающий
-
10 Angel TorresНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Грек ЗакариЗащитник
-
-
-
-
-
4 Andre I
-
-
12 Niklas Vella
-
Главный тренер: Спитери Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Репас ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Штурм ДаниелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Дапо ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Черне ГашперНападающий
-
-
16 Denny Tiganj
-
-
31 Jost Pisek
-
-
-
Главный тренер: Рожман Симон
История личных встреч
Бальцан
Домжале
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.67
2.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
33
Бомбардиры внутри турнира
Бальцан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Греч Джейк
|1 (1)
|0.5
|Andre I
|1
|0.5
|Peter Olawale
|1
|0.5
|Nikola Zerjal
|1
|0.5
|Aleksa Andrejic
|1
|0.5
|Angel Torres
|0
|0
Домжале
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачевич Франко
|2 (1)
|1
|Abraham Nwankwo
|1
|0.5
|Jost Pisek
|1
|0.5
|Mario Krstovski
|0
|0
|Штурм Даниел
|0
|0
Карточки
Бальцан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andre I
|1
|1
|Фенек Пол
|2
|0
|Nikola Braunovic
|2
|0
|Греч Джейк
|1
|0
|Samir Arab2
|1
|0
|Peter Olawale
|1
|0
|Aleksa Andrejic
|1
|0
|Danilo Golovic
|1
|0
|Oliver Spiteri
|1
|0
Домжале
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хусмани Зени
|0
|1
|Клеменчич Тилен
|1
|0
|Черне Гашпер
|1
|0
|Abraham Nwankwo
|1
|0
|Юларджия Эдин
|1
|0
|Мутавчич Мирко
|1
|0
|Штурм Даниел
|1
|0
|Andrej Djuric
|1
|0
Результаты матчей
Бальцан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Домжале
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Бальцан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Домжале
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
0
Бальцан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Домжале
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
5
0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Результаты последних матчей
Бальцан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Домжале - Бальцан 1:4 Раднички 1923 - Бальцан 1:1 Хибернианс - Бальцан 2:3 Бальцан - Биркиркара 2:1
Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Моста - Бальцан 2:3 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Валлетта - Бальцан 0:0 Бальцан - Флориана 3:1 Сиренс - Бальцан 1:3 Бальцан - Пьета Хотспурс 3:2 Хибернианс - Бальцан 1:2 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Гудья Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Зеббудж Рейнджерс - Бальцан 2:3 Биркиркара - Бальцан 2:1 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Бальцан 1:0
Домжале
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Домжале - Бальцан 1:4 Ядран Декани - Домжале 1:1 Сараево - Домжале 3:1 Вараждин - Домжале 3:2
Риека - Домжале 0:1 Локомотив Загреб - Домжале 2:0 Радомлье - Домжале 1:0 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Копер - Домжале 2:3 Домжале - Горица 1:1 Марибор - Домжале 1:0 Домжале - Браво 2:2 Табор Сежана - Домжале 1:1 Домжале - Мура 0:0 Домжале - Горица 1:3 Целе - Домжале 1:0 Домжале - Радомлье 1:2 Олимпия Любляна - Домжале 1:4 Копер - Домжале 2:0 Домжале - Копер 0:0
Результаты матчей
Бальцан
Домжале
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Бальцан
Домжале
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Железничар
|Харачич Дженан
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Бальцан
|Фенек Пол
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бальцан 1:3 Домжале
Исход игры
Бальцан
36.4% (43)
Ничья
31.4% (37)
Домжале
32.2% (38)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
73.68% (84)
Нет
26.32% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (34)
1:2 Домжале
22.9% (27)
2:1 Бальцан
14.4% (17)
1:0 Бальцан
11% (13)
0:1 Домжале
5.1% (6)
2:0 Бальцан
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:0 Бальцан
1.7% (2)
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