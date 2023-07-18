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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Бальцан
1:3
Итог доп. времени
Домжале
0'
22' Желтая карточка
Abraham Nwankwo
24' Желтая карточка
Фенек Пол
0:1
44' Гол
Abraham Nwankwo
58' Желтая карточка
Peter Olawale
61' Желтая карточка
Мутавчич Мирко
0:2
63' Гол
Jost Pisek
0:3
73' Гол
Ковачевич Франко
1:3
94' Гол
Andre I
94' Желтая карточка
Andre I
96' Желтая карточка
Samir Arab2
96' Желтая карточка
Юларджия Эдин
96' Желтая карточка
Nikola Braunovic
98' Вторая желтая карточка
Andre I
102' Желтая карточка
Клеменчич Тилен
103' Желтая карточка
Oliver Spiteri
111' Желтая карточка
Danilo Golovic
120' Желтая карточка
Черне Гашпер
120' Желтая карточка
Штурм Даниел

Ход матча

22'
 
Abraham Nwankwo
24'
Фенек Пол
 
44'
0:1
Abraham Nwankwo
(Штурм Даниел)
46'
Ryohei Michibuchi
Каруана Тристан
 
55'
 
Jost Pisek
Luka Topalovic
58'
Peter Olawale
 
61'
 
Мутавчич Мирко
61'
Nikola Zerjal
Aleksa Andrejic
 
63'
0:2
Jost Pisek
72'
Andre I
Samir Arab2
 
73'
0:3
Ковачевич Франко
(Mario Krstovski)
79'
Aguek Manyluak
Фенек Пол
 
86'
 
Маркус Бенджамин
Репас Жига
94'
Andre I
1:3
94'
Andre I
 
96'
Samir Arab2
 
96'
 
Юларджия Эдин
96'
Nikola Braunovic
 
98'
Andre I
 
101'
Evandro Gomes
Peter Olawale
 
102'
 
Клеменчич Тилен
103'
Oliver Spiteri
 
106'
 
Черне Гашпер
Клеменчич Тилен
111'
Danilo Golovic
 
112'
 
Said Duranovic
Маркус Бенджамин
120'
 
Черне Гашпер
120'
 
Штурм Даниел

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 13 Удары в створ 7
  • 11 Угловые 6
  • 2 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 16
  • 8 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 118
Бальцан 36.4% (43)
X 31.4% (37)
Домжале 32.2% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
99
Danilo
Golovic
2
Божович
Иван
27
Рашо
Момчило
24
Nikola
Braunovic
5
Samir
Arab2
77
Aleksa
Andrejic
7
Каруана
Тристан
8
Фенек
Пол
21
Греч
Джейк
17
Peter
Olawale
10
Angel
Torres
1
Gasper
Tratnik
2
Мутавчич
Мирко
20
Abraham
Nwankwo
3
Andrej
Djuric
6
Клеменчич
Тилен
18
Юларджия
Эдин
9
Ковачевич
Франко
19
Репас
Жига
7
Luka
Topalovic
77
Штурм
Даниел
11
Mario
Krstovski
Бальцан
4-3-3
Домжале
4-1-4-1

История личных встреч

Бальцан
Домжале

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
1:4
ЛЕ
1:0
ЛЕ
3:4

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.67
2.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
33

Бомбардиры внутри турнира

Бальцан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Греч Джейк 1 (1) 0.5
Andre I 1 0.5
Peter Olawale 1 0.5
Nikola Zerjal 1 0.5
Aleksa Andrejic 1 0.5
Angel Torres 0 0
Домжале
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачевич Франко 2 (1) 1
Abraham Nwankwo 1 0.5
Jost Pisek 1 0.5
Mario Krstovski 0 0
Штурм Даниел 0 0

Карточки

Бальцан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andre I 1 1
Фенек Пол 2 0
Nikola Braunovic 2 0
Греч Джейк 1 0
Samir Arab2 1 0
Peter Olawale 1 0
Aleksa Andrejic 1 0
Danilo Golovic 1 0
Oliver Spiteri 1 0
Домжале
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хусмани Зени 0 1
Клеменчич Тилен 1 0
Черне Гашпер 1 0
Abraham Nwankwo 1 0
Юларджия Эдин 1 0
Мутавчич Мирко 1 0
Штурм Даниел 1 0
Andrej Djuric 1 0

Результаты матчей

Бальцан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Домжале
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Бальцан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Домжале
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
0
Бальцан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Домжале
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

5
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Результаты последних матчей

Бальцан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Домжале - Бальцан 1:4 Раднички 1923 - Бальцан 1:1 Хибернианс - Бальцан 2:3 Бальцан - Биркиркара 2:1
Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Моста - Бальцан 2:3 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Валлетта - Бальцан 0:0 Бальцан - Флориана 3:1 Сиренс - Бальцан 1:3 Бальцан - Пьета Хотспурс 3:2 Хибернианс - Бальцан 1:2 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Гудья Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Зеббудж Рейнджерс - Бальцан 2:3 Биркиркара - Бальцан 2:1 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Бальцан 1:0
Домжале
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Домжале - Бальцан 1:4 Ядран Декани - Домжале 1:1 Сараево - Домжале 3:1 Вараждин - Домжале 3:2
Риека - Домжале 0:1 Локомотив Загреб - Домжале 2:0 Радомлье - Домжале 1:0 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Копер - Домжале 2:3 Домжале - Горица 1:1 Марибор - Домжале 1:0 Домжале - Браво 2:2 Табор Сежана - Домжале 1:1 Домжале - Мура 0:0 Домжале - Горица 1:3 Целе - Домжале 1:0 Домжале - Радомлье 1:2 Олимпия Любляна - Домжале 1:4 Копер - Домжале 2:0 Домжале - Копер 0:0

Результаты матчей

Бальцан
Домжале

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бальцан
Домжале

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Железничар Харачич Дженан 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Весь список

Топ нарушителей
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Бальцан Фенек Пол 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • 127'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 124'
    Штурм Даниел получил желтую карточку от судьи
  • 121'
    Черне Гашпер получил желтую карточку от судьи
  • 112'
    Маркус Бенджамин уходит с поля. Said Duranovic выходит вместо него
  • 111'
    Danilo Golovic получил желтую карточку от судьи
  • 110'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 108'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Samir Arab получил желтую карточку от судьи
    • 95'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 94'
      Andre получил желтую карточку от судьи
    • 94'
      ГОООООЛ - Andre забивает
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Штурм Даниел сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Abraham Nwankwo бьет в цель!
    • 24'
      Фенек Пол получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Abraham Nwankwo получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Centenary Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Бальцан 36.4% (43)
    X 31.4% (37)
    Домжале 32.2% (38)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бальцан 1:3 Домжале

    Исход игры
    Бальцан
    36.4% (43)
    Ничья
    31.4% (37)
    Домжале
    32.2% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (84)
    Нет
    26.32% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.8% (34)
    1:2 Домжале
    22.9% (27)
    2:1 Бальцан
    14.4% (17)
    1:0 Бальцан
    11% (13)
    0:1 Домжале
    5.1% (6)
    2:0 Бальцан
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:0 Бальцан
    1.7% (2)
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