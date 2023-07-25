  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Вод Иштван
Серветт
0:1
Второй тайм: 47'
Генк
0'
0:1
21' Гол
Арокодаре Толуваласе
28' Желтая карточка
Дулин Давид
39' Желтая карточка
Антунес Алексис

Ход матча

21'
0:1
Арокодаре Толуваласе
(Грошовски Патрик)
28'
Дулин Давид
 
39'
Антунес Алексис
 
46'
 
Ндайишимий Майк
Фадера Алию

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 117
Серветт 19.7% (23)
X 43.6% (51)
Генк 36.8% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Генк
8.60
4.10
2.46
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
10
Антунес
Алексис
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
29
Бедья
Крис
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
46
Куэста
Карлос
18
Кайембе
Йорис
34
Эль-Ханнус
Билаль
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
28
Пейнтсил
Джозеф
7
Фадера
Алию
99
Арокодаре
Толуваласе
Серветт
4-4-2
Генк
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 1 1
Грошовски Патрик 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 1 0
Антунес Алексис 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0
Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1
Генк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2
Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
ХИК Тенхо Миро 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Фадера Алию уходит с поля. Ндайишимий Майк выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 117
Серветт 19.7% (23)
X 43.6% (51)
Генк 36.8% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Генк
8.60
4.10
2.46
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Серветт 0:1 Генк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Серветт 0:1 Генк

Исход игры
Серветт
19.7% (23)
Ничья
43.6% (51)
Генк
36.8% (43)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
81.25% (91)
Нет
18.75% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (43)
2:1 Серветт
15.4% (18)
1:2 Генк
14.5% (17)
0:1 Генк
10.3% (12)
2:2 Ничья
5.1% (6)
0:2 Генк
4.3% (5)
1:3 Генк
3.4% (4)
1:0 Серветт
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Серветт
Генк
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 