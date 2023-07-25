Тур: 2. Стадион: Стад де Женев. Главный судья: Вод Иштван
0'
0:1
21' ГолАрокодаре Толуваласе
28' Желтая карточкаДулин Давид
39' Желтая карточкаАнтунес Алексис
Ход матча
21'
28'
39'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Issa Kaloga
-
-
-
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|1
|1
|Грошовски Патрик
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0
Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1
Генк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2
Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Динамо Загреб
|Иванушец Лука
|3
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Жальгирис
|Казлаускас Донатас
|1 1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2
|Жальгирис
|Горобцов Николас
|2
|ХИК
|Тенхо Миро
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Серветт 0:1 Генк
Исход игры
Серветт
19.7% (23)
Ничья
43.6% (51)
Генк
36.8% (43)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
81.25% (91)
Нет
18.75% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (43)
2:1 Серветт
15.4% (18)
1:2 Генк
14.5% (17)
0:1 Генк
10.3% (12)
2:2 Ничья
5.1% (6)
0:2 Генк
4.3% (5)
1:3 Генк
3.4% (4)
1:0 Серветт
1.7% (2)
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