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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Вод Иштван
Серветт
1:1
Конец матча
Генк
0'
0:1
21' Гол
Арокодаре Толуваласе
28' Желтая карточка
Дулин Давид
39' Желтая карточка
Антунес Алексис
52' Желтая карточка
Муньос Даниэль
1:1
78' Гол
Руй Стив
80' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
84' Желтая карточка
Куэста Карлос
90' Желтая карточка
Гийемено Джереми
90'+8

Ход матча

21'
0:1
Арокодаре Толуваласе
(Грошовски Патрик)
28'
Дулин Давид
 
39'
Антунес Алексис
 
46'
 
Ндайишимий Майк
Фадера Алию
52'
 
Муньос Даниэль
59'
 
Аль-Эйт-Хадж Ануар
Эль-Ханнус Билаль
68'
 
Мохаммед Азиз
Хейнен Бриан
72'
Фофана Бубакар
Кутеса Дерек
 
74'
Гийемено Джереми
Антунес Алексис
 
78'
Руй Стив
1:1
80'
 
Пейнтсил Джозеф
80'
Ондуа Гаэль
Дулин Давид
 
80'
Роделен Ронни
Бедья Крис
 
84'
 
Куэста Карлос
85'
 
Matias Galarza
Грошовски Патрик
86'
 
Сор Коллинс
Арокодаре Толуваласе
90'
Гийемено Джереми
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 117
Серветт 19.7% (23)
X 43.6% (51)
Генк 36.8% (43)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
10
Антунес
Алексис
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
29
Бедья
Крис
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
46
Куэста
Карлос
18
Кайембе
Йорис
34
Эль-Ханнус
Билаль
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
28
Пейнтсил
Джозеф
7
Фадера
Алию
99
Арокодаре
Толуваласе
Серветт
4-4-2
Генк
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руй Стив 1 1
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 1 1
Грошовски Патрик 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Антунес Алексис 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Карлос 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Муньос Даниэль 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0
Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1
Генк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2
Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0

Результаты матчей

Серветт
Генк

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Серветт
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
ХИК Тенхо Миро 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Серветт 19.7% (23)
    X 43.6% (51)
    Генк 36.8% (43)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Серветт 1:1 Генк

    Исход игры
    Серветт
    19.7% (23)
    Ничья
    43.6% (51)
    Генк
    36.8% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (48)
    Меньше
    57.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (91)
    Нет
    18.75% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.8% (43)
    2:1 Серветт
    15.4% (18)
    1:2 Генк
    14.5% (17)
    0:1 Генк
    10.3% (12)
    2:2 Ничья
    5.1% (6)
    0:2 Генк
    4.3% (5)
    1:3 Генк
    3.4% (4)
    1:0 Серветт
    1.7% (2)
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