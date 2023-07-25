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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Днепр-1
0:0
Первый тайм: 9'
Панатинаикос
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогнозы 118
Днепр-1 20.3% (24)
X 36.4% (43)
Панатинаикос 43.2% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Панатинаикос
3.90
3.25
2.31
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кинарейкин
Яков
11
Мирошниченко
Денис
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
30
Кравец
Василий
18
Бабенко
Руслан
23
Бланко
Доминго
9
Гуцуляк
Алексей
22
Валентин
Рубчинский
10
Третьяков
Максим
7
Довбик
Артём
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
31
Джуричич
Филип
52
Де
Вильена
Тонни
34
Паласиос
Себастьян
9
Шпорар
Андраж
10
Бернард
Дуарте
Днепр-1
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0
Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0
Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сванторссон Джейсон-Дади 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
ХИК Тенхо Миро 2
Урарту Маргарян Жирайр 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kosice Football Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Днепр-1 20.3% (24)
X 36.4% (43)
Панатинаикос 43.2% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Панатинаикос
3.90
3.25
2.31
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Днепр-1 0:0 Панатинаикос онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Панатинаикос

Исход игры
Днепр-1
20.3% (24)
Ничья
36.4% (43)
Панатинаикос
43.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
69.37% (77)
Нет
30.63% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (39)
1:2 Панатинаикос
20.3% (24)
0:1 Панатинаикос
12.7% (15)
2:1 Днепр-1
9.3% (11)
1:0 Днепр-1
8.5% (10)
0:3 Панатинаикос
2.5% (3)
1:3 Панатинаикос
1.7% (2)
2:0 Днепр-1
1.7% (2)
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