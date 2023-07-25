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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Днепр-1
1:3
Конец матча
Панатинаикос
0'
0:1
10' Гол
Шпорар Андраж
69' Желтая карточка
Гуцуляк Алексей
0:2
74' Гол
Джуричич Филип
0:3
84' Пенальти
Иоаннидис Фотис
1:3
90' Гол
Каплиенко Александр
90'+6

Ход матча

10'
0:1
Шпорар Андраж
(Хуанкар)
24'
 
Едвай Тин
Шенквельд Барт
62'
Адамюк Владимир
Третьяков Максим
 
62'
Когут Игорь
Сваток Александр
 
69'
Гуцуляк Алексей
 
70'
 
Вербич Беньямин
Бернард Дуарте
70'
 
Чокай Энис
Де Вильена Тонни
73'
Каплиенко Александр
Кравец Василий
 
74'
0:2
Джуричич Филип
(Хуанкар)
78'
 
Иоаннидис Фотис
Шпорар Андраж
78'
 
Мансини Даниэль
Джуричич Филип
83'
Горин Олег
Бланко Доминго
 
83'
Танчик Владимир
Бабенко Руслан
 
84'
0:3
Иоаннидис Фотис
90'
Каплиенко Александр
(Валентин Рубчинский)
1:3

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Днепр-1 20.8% (25)
X 35.8% (43)
Панатинаикос 43.3% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кинарейкин
Яков
11
Мирошниченко
Денис
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
30
Кравец
Василий
18
Бабенко
Руслан
23
Бланко
Доминго
9
Гуцуляк
Алексей
22
Валентин
Рубчинский
10
Третьяков
Максим
7
Довбик
Артём
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
31
Джуричич
Филип
52
Де
Вильена
Тонни
34
Паласиос
Себастьян
9
Шпорар
Андраж
10
Бернард
Дуарте
Днепр-1
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каплиенко Александр 1 1
Валентин Рубчинский 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Филип 1 1
Шпорар Андраж 1 1
Иоаннидис Фотис 1 (1) 1
Хуанкар 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуцуляк Алексей 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Днепр-1
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Днепр-1
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0
Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0
Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0

Результаты матчей

Днепр-1
Панатинаикос

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
ХИК Тенхо Миро 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Шенквельд Барт уходит с поля. Едвай Тин выходит вместо него
    • 10'
      Хуанкар сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Шпорар Андраж бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kosice Football Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Днепр-1 20.8% (25)
    X 35.8% (43)
    Панатинаикос 43.3% (52)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Днепр-1 1:3 Панатинаикос

    Исход игры
    Днепр-1
    20.8% (25)
    Ничья
    35.8% (43)
    Панатинаикос
    43.3% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.28% (41)
    Меньше
    63.72% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    68.14% (77)
    Нет
    31.86% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (39)
    1:2 Панатинаикос
    20% (24)
    0:1 Панатинаикос
    12.5% (15)
    2:1 Днепр-1
    9.2% (11)
    1:0 Днепр-1
    9.2% (11)
    0:2 Панатинаикос
    2.5% (3)
    0:3 Панатинаикос
    2.5% (3)
    1:3 Панатинаикос
    1.7% (2)
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