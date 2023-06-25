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Локомотив Москва
 
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Иртыш Омск
Прогнозы 5
Локомотив Москва 100% (5)
X 0% (0)
Иртыш Омск 0% (0)
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Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1
Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1
Иртыш Омск
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Челябинск - Иртыш Омск 1:1 Иртыш Омск - Амкар 3:2 Иртыш Омск - Торпедо Миасс 0:0 Тюмень - Иртыш Омск 2:2
Иртыш Омск - Новосибирск 1:0 Иртыш Омск - Носта 1:0 Иртыш Омск - Оренбург-2 3:0 Зенит-Ижевск - Иртыш Омск 1:1 Амкар - Иртыш Омск 1:3 Иртыш Омск - Новосибирск 4:0 Иртыш Омск - Спартак Кострома 5:2 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3 Шинник - Иртыш Омск 1:4 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Иртыш Омск - Химик-Август 3:0 Тюмень - Иртыш Омск 4:0 Торпедо Миасс - Иртыш Омск 0:4 Иртыш Омск - Челябинск 0:0 Иртыш Омск - Урал-2 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Иртыш Омск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июня 2023, осталось 16 часов 20 минут.



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    • Прогнозы 5
    Локомотив Москва 100% (5)
    X 0% (0)
    Иртыш Омск 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Иртыш Омск онлайн

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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Иртыш Омск

    Исход игры
    Локомотив Москва
    100% (10)
    Ничья
    0% (0)
    Иртыш Омск
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (6)
    Меньше
    40% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (4)
    Нет
    60% (6)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    30% (3)
    3:1 Локомотив Москва
    20% (2)
    2:1 Локомотив Москва
    20% (2)
    3:0 Локомотив Москва
    20% (2)
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    Локомотив Москва
    Иртыш Омск
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