Тур: 22.
1:0
Второй тайм: 61'
0'
13' Желтая карточкаBruno Sosa
1:0
14' ГолМайкл Сантос
33' Желтая карточкаВалойес Диего
58' Желтая карточкаThomas Galdames
Ход матча
13'
14'
1:0
33'
58'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
25
Bruno
Sosa
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
46 Matias Gomez
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Годой Крус
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
2.25
Среднее время на гол
60
40
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.3
1.2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
75
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|14
|0.64
|Бустос Науэль
|6
|0.27
|Гарро Родриго
|4
|0.18
|Ramon Sosa
|4
|0.18
|Валойес Диего
|3 (1)
|0.14
|Пиццини Франсиско
|3
|0.14
|Каталан Матиас
|1
|0.05
|Juan Portillo
|1
|0.05
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|5
|0.23
|Конечни Томас
|4
|0.18
|Salomon Rodriguez
|3
|0.14
|Gonzalo Abrego
|3
|0.14
|Родригес Диего II
|3 (3)
|0.14
|Hernan Lopez
|2
|0.09
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.05
|Braian Salvareschi
|1
|0.05
|Silvio Ulariaga
|1
|0.05
|Enzo Larrosa
|1
|0.05
|Julian Eseiza
|1
|0.05
|Federico Rasmussen
|0
|0
|Matias Ramirez
|0
|0
|Thomas Galdames
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|4
|1
|Мартино Анджело
|2
|1
|Майкл Сантос
|3
|0
|Валойес Диего
|3
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Вильягра Родриго
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Valentin Depietri
|2
|0
|Гарро Родриго
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|7
|0
|Hernan Lopez
|5
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Bruno Sosa
|5
|0
|Lucas Arce
|4
|0
|Salomon Rodriguez
|4
|0
|Родригес Диего II
|3
|0
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Braian Salvareschi
|3
|0
|Thomas Galdames
|1
|1
|Конечни Томас
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Juan Andrada
|0
|1
|Enzo Larrosa
|0
|1
|Cristian Nunez
|1
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Годой Крус
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
3
3
Тальерес Кордоба
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Годой Крус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
20
18
Тальерес Кордоба
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Годой Крус
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
23
21
Голы по времени матча
Забито
16
8
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
5
31%
2
25%
61-75
1
6%
4
50%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
33%
3
20%
76-90
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
6
29%
2
11%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
6
29%
4
22%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
33%
4
44%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
37
26
15 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
9
24%
2
8%
1-15
5
14%
5
19%
16-30
1
3%
5
19%
31-45
6
16%
3
12%
46-60
9
24%
3
12%
61-75
7
19%
8
31%
76-90
Пропущено
18
24
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
1
6%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
33%
6
25%
31-45
5
28%
3
13%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
3
17%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3
Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1
Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Годой Крус
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
56
64
29
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
56
64
29
46
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
138
1110
813
615
417
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|1:0
|22
|13
|4
|5
|37 - 19
|43
|3.
|22
|11
|8
|3
|21 - 8
|41
|4.
|22
|11
|7
|4
|31 - 20
|40
|5.
|22
|10
|7
|5
|27 - 19
|37
|6.
|22
|9
|8
|5
|30 - 25
|35
|7.
|21
|10
|4
|7
|20 - 18
|34
|8.
|21
|9
|6
|6
|26 - 16
|33
|9.
|21
|9
|5
|7
|26 - 18
|32
|10.
|0:1
|22
|9
|5
|8
|27 - 24
|32
|11.
|21
|7
|8
|6
|18 - 17
|29
|12.
|22
|8
|5
|9
|23 - 25
|29
|13.
|21
|8
|4
|9
|23 - 22
|28
|14.
|21
|7
|7
|7
|22 - 18
|28
|15.
|21
|7
|6
|8
|26 - 30
|27
|16.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|17.
|21
|7
|5
|9
|17 - 27
|26
|18.
|22
|6
|8
|8
|17 - 22
|26
|19.
|21
|6
|7
|8
|20 - 24
|25
|20.
|21
|4
|12
|5
|19 - 21
|24
|21.
|22
|5
|9
|8
|19 - 27
|24
|22.
|22
|5
|8
|9
|17 - 25
|23
|23.
|21
|5
|7
|9
|17 - 29
|22
|24.
|21
|4
|9
|8
|20 - 26
|21
|25.
|22
|4
|9
|9
|21 - 24
|21
|26.
|21
|4
|7
|10
|16 - 25
|19
|27.
|21
|4
|6
|11
|14 - 29
|18
|28.
|22
|5
|2
|15
|15 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|2.
|10
|9
|0
|1
|19 - 5
|27
|3.
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|4.
|10
|8
|1
|1
|16 - 6
|25
|5.
|1:0
|12
|8
|1
|3
|16 - 7
|25
|6.
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|7.
|0:1
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|8.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|9.
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|10.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|11.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|12.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|13.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|14.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|15.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|16.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|17.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|18.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|19.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|20.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|21.
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|22.
|11
|3
|6
|2
|8 - 9
|15
|23.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|24.
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|25.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|27.
|11
|3
|4
|4
|6 - 11
|13
|28.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|5.
|10
|4
|2
|4
|11 - 7
|14
|6.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|7.
|11
|4
|1
|6
|8 - 13
|13
|8.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|11.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|8 - 16
|11
|12.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|13.
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|16.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|17.
|10
|1
|6
|3
|6 - 9
|9
|18.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|20.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|21.
|11
|1
|5
|5
|7 - 14
|8
|22.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|24.
|10
|2
|1
|7
|9 - 20
|7
|25.
|11
|1
|3
|7
|7 - 14
|6
|26.
|10
|1
|2
|7
|6 - 14
|5
|27.
|10
|1
|2
|7
|8 - 18
|5
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 7