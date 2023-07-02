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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 22.
Тальерес Кордоба
1:0
Второй тайм: 61'
Годой Крус
0'
13' Желтая карточка
Bruno Sosa
1:0
14' Гол
Майкл Сантос
33' Желтая карточка
Валойес Диего
58' Желтая карточка
Thomas Galdames

Ход матча

13'
 
Bruno Sosa
14'
Майкл Сантос
1:0
27'
Пиццини Франсиско
Ramon Sosa
 
33'
Валойес Диего
 
58'
 
Thomas Galdames
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Годой Крус
1.83
5.40
5.26
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
42
Tiago
Palacios
28
Juan
Portillo
30
Ортегоса
Диего
18
Вильягра
Родриго
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
24
Ramon
Sosa
9
Майкл
Сантос
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Thomas
Galdames
25
Bruno
Sosa
32
Gonzalo
Abrego
13
Nicolas
Fernandez3
11
Tadeo
Allende
8
Hernan
Lopez
20
Salomon
Rodriguez
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Годой Крус
4-3-1-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Годой Крус

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
2:1
К
1:0
ЛП
0:2
ЛП
1:1
С
0:5
С
1:0
С
2:1
П
1:0
НБ
2:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
2.25

Среднее время на гол

60
40

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
1.2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
75

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 14 0.64
Бустос Науэль 6 0.27
Гарро Родриго 4 0.18
Ramon Sosa 4 0.18
Валойес Диего 3 (1) 0.14
Пиццини Франсиско 3 0.14
Каталан Матиас 1 0.05
Juan Portillo 1 0.05
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Jose Romero 0 0
Франко Алан 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 5 0.23
Конечни Томас 4 0.18
Salomon Rodriguez 3 0.14
Gonzalo Abrego 3 0.14
Родригес Диего II 3 (3) 0.14
Hernan Lopez 2 0.09
Nicolas Fernandez3 1 0.05
Braian Salvareschi 1 0.05
Silvio Ulariaga 1 0.05
Enzo Larrosa 1 0.05
Julian Eseiza 1 0.05
Federico Rasmussen 0 0
Matias Ramirez 0 0
Thomas Galdames 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Bruno Sosa 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 4 1
Мартино Анджело 2 1
Майкл Сантос 3 0
Валойес Диего 3 0
Бенавидес Гастон Америко 3 0
Вильягра Родриго 3 0
Juan Rodriguez2 3 0
Пиццини Франсиско 2 0
Эррера Гидо 2 0
Паскини Николас 2 0
Каталан Матиас 2 0
Франко Алан 2 0
Бустос Науэль 2 0
Ортегоса Диего 2 0
Valentin Depietri 2 0
Гарро Родриго 2 0
Ramon Sosa 2 0
Lucas Suarez II 1 0
Олива Кристиан 1 0
Diego Barrera 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 7 0
Hernan Lopez 5 0
Nicolas Fernandez3 5 0
Bruno Sosa 5 0
Lucas Arce 4 0
Salomon Rodriguez 4 0
Родригес Диего II 3 0
Federico Rasmussen 3 0
Braian Salvareschi 3 0
Thomas Galdames 1 1
Конечни Томас 2 0
Tadeo Allende 2 0
Juan Andrada 0 1
Enzo Larrosa 0 1
Cristian Nunez 1 0
Matias Ramirez 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Julian Eseiza 1 0
Juan Andres Meli 1 0
Gaston Pedernera 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Годой Крус
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

3
3
Тальерес Кордоба
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Годой Крус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

20
18
Тальерес Кордоба
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Годой Крус
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

23
21

Голы по времени матча

Забито

16
8
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
5
31%
2
25%
61-75
1
6%
4
50%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
33%
3
20%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
6
29%
2
11%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
6
29%
4
22%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
33%
4
44%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

37
26
15 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
9
24%
2
8%
1-15
5
14%
5
19%
16-30
1
3%
5
19%
31-45
6
16%
3
12%
46-60
9
24%
3
12%
61-75
7
19%
8
31%
76-90

Пропущено

18
24
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
1
6%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
33%
6
25%
31-45
5
28%
3
13%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
3
17%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3
Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1
Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Годой Крус

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
5
6
1.5
6
4
2
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
6
6
4
1.5
2
9
4
6
2.5
1
10
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
13
8
11
10
1.5
8
13
6
15
2.5
4
17
2
19
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 22 16 2 4 40 - 15 50
2.
Тальерес Кордоба
 1:0 22 13 4 5 37 - 19 43
3.
Сан-Лоренсо
 22 11 8 3 21 - 8 41
4.
Ланус
 22 11 7 4 31 - 20 40
5.
Эстудиантес Ла Плата
 22 10 7 5 27 - 19 37
6.
Росарио Сентраль
 22 9 8 5 30 - 25 35
7.
Бельграно
 21 10 4 7 20 - 18 34
8.
Дефенса и Хустисия
 21 9 6 6 26 - 16 33
9.
Архентинос Хуниорс
 21 9 5 7 26 - 18 32
10.
Годой Крус
 0:1 22 9 5 8 27 - 24 32
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
12.
Атлетико Платенсе
 22 8 5 9 23 - 25 29
13.
Бока Хуниорс
 21 8 4 9 23 - 22 28
14.
Сармьенто
 21 7 7 7 22 - 18 28
15.
Расинг Авельянеда
 21 7 6 8 26 - 30 27
16.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
17.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Тигре
 21 6 7 8 20 - 24 25
20.
Колон
 21 4 12 5 19 - 21 24
21.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
22.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
23.
Институто Кордоба
 21 5 7 9 17 - 29 22
24.
Индепендьенте Авельянеда
 21 4 9 8 20 - 26 21
25.
Велес Сарсфилд
 22 4 9 9 21 - 24 21
26.
Уракан
 21 4 7 10 16 - 25 19
27.
Банфилд
 21 4 6 11 14 - 29 18
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
2.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
3.
Росарио Сентраль
 11 8 3 0 22 - 8 27
4.
Ланус
 10 8 1 1 16 - 6 25
5.
Тальерес Кордоба
 1:0 12 8 1 3 16 - 7 25
6.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
7.
Годой Крус
 0:1 10 6 3 1 19 - 8 21
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
9.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
10.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
11.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
12.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
13.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
14.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
15.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
16.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
17.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
18.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
19.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
20.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
21.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
22.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
24.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
25.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
26.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
27.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 1:0 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
7.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
8.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
9.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Годой Крус
 0:1 12 3 2 7 8 - 16 11
12.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
13.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
14.
Атлетико Платенсе
 10 3 1 6 9 - 14 10
15.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
16.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
17.
Колон
 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
21.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
22.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
23.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
27.
Банфилд
 10 1 2 7 8 - 18 5
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Тигре Ретеги Матео 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    58'
    Thomas Galdames получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Годой Крус
1.83
5.40
5.26
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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