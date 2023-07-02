Тур: 22.
1:0
Перерыв
0'
17' Желтая карточкаMartin Sarrafiore
37' Желтая карточкаLuciano Gomez
1:0
41' ГолКаутеруссио Мартин
45' Желтая карточкаJoaquin Novillo
Ход матча
37'
41'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
79
Ayrton
Costa
28
Sergio
Ortiz
23
Марконе
Иван
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
23 Matias Gomez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 Enzo Luna
-
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Уракан
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.6%
63.2%
5.2%
6 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
2.33
0.8
Среднее время на гол
38
112
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.8
0.78
Среднее время на гол
112
115
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
1.53
0.79
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
114
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|11 (6)
|0.5
|Matias Gimenez Rojas
|4 (1)
|0.18
|Mateo Barcia
|1
|0.05
|Sergio Ortiz
|1
|0.05
|Ayrton Costa
|1
|0.05
|Javier Vallejo
|1
|0.05
|Martin Sarrafiore
|0
|0
|Luciano Gomez
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Cordero
|4
|0.18
|Gabriel Gudino
|3
|0.14
|Matias Coccaro
|2 (1)
|0.09
|Santiago Hezze
|2
|0.09
|Карлос Гауто Хуан
|1
|0.05
|Гарсия Хуан Мануэль
|1
|0.05
|Тобио Фернандо
|1
|0.05
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.05
|Walter Mazzanti
|1
|0.05
|Federico Fattori
|0
|0
|Fernando Torrent
|0
|0
|Lucas Merolla
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Guillermo Benitez1
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|9
|0
|Joaquin Laso
|4
|1
|Sergio Barreto
|4
|1
|Mateo Barcia
|4
|1
|Martin Sarrafiore
|5
|0
|Перес Дамиан
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Sergio Ortiz
|4
|0
|Luciano Gomez
|3
|0
|Элисальде Эдгар
|3
|0
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Марконе Иван
|1
|1
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Christian Baez
|2
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Braian Martinez
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
|Ricardo Zielinski
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patricio Pizarro
|5
|2
|Гастон Сауро
|4
|1
|Matias Coccaro
|3
|1
|Santiago Hezze
|4
|0
|Тобио Фернандо
|2
|1
|Federico Fattori
|3
|0
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Lucas Abraham Chavez
|3
|0
|Joaquin Novillo
|3
|0
|Nicolas Cordero
|3
|0
|Guillermo Benitez1
|3
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Walter Mazzanti
|2
|0
|Jonas Acevedo
|2
|0
|Sebastian Battaglia
|1
|0
|Lucas Merolla
|1
|0
|Lucas Carrizo
|1
|0
|Сото Гильермо
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Agostino Spina
|1
|0
|Santiago Lujan
|1
|0
|Карлос Гауто Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Уракан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
7
3
Индепендьенте Авельянеда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Уракан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
3
10
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Уракан
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
67% (14)
19% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
10
13
Голы по времени матча
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
4
31%
2
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
29%
6
43%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
2
14%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
3
43%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
3
30%
1-15
3
25%
5
50%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
20
17
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
7
35%
3
18%
1-15
2
10%
4
24%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
4
20%
3
18%
76-90
Пропущено
26
24
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
3
12%
4
17%
1-15
4
15%
6
25%
16-30
5
19%
7
29%
29%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
8
31%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1
Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Уракан
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2 Сармьенто - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Ланус - Уракан 1:0 Уракан - Данубио 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Уракан
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
12 раз 57%
1
5 раз 24%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
55
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
912
615
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|22
|12
|5
|5
|37 - 20
|41
|3.
|22
|11
|8
|3
|21 - 8
|41
|4.
|22
|11
|7
|4
|31 - 20
|40
|5.
|22
|10
|7
|5
|27 - 19
|37
|6.
|22
|9
|8
|5
|30 - 25
|35
|7.
|21
|10
|4
|7
|20 - 18
|34
|8.
|21
|9
|6
|6
|26 - 16
|33
|9.
|22
|9
|6
|7
|28 - 24
|33
|10.
|21
|9
|5
|7
|26 - 18
|32
|11.
|21
|7
|8
|6
|18 - 17
|29
|12.
|22
|8
|5
|9
|23 - 25
|29
|13.
|21
|8
|4
|9
|23 - 22
|28
|14.
|21
|7
|7
|7
|22 - 18
|28
|15.
|21
|7
|6
|8
|26 - 30
|27
|16.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|17.
|21
|7
|5
|9
|17 - 27
|26
|18.
|22
|6
|8
|8
|17 - 22
|26
|19.
|21
|6
|7
|8
|20 - 24
|25
|20.
|21
|4
|12
|5
|19 - 21
|24
|21.
|1:0
|22
|5
|9
|8
|21 - 26
|24
|22.
|22
|5
|9
|8
|19 - 27
|24
|23.
|22
|5
|8
|9
|17 - 25
|23
|24.
|21
|5
|7
|9
|17 - 29
|22
|25.
|22
|4
|9
|9
|21 - 24
|21
|26.
|0:1
|22
|4
|7
|11
|16 - 26
|19
|27.
|21
|4
|6
|11
|14 - 29
|18
|28.
|22
|5
|2
|15
|15 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|2.
|10
|9
|0
|1
|19 - 5
|27
|3.
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|4.
|10
|8
|1
|1
|16 - 6
|25
|5.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|6.
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|7.
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|8.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|9.
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|10.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|11.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|12.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|13.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|14.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|15.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|16.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|17.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|18.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|19.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|20.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|21.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|22.
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|23.
|11
|3
|6
|2
|8 - 9
|15
|24.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|25.
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|26.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|27.
|11
|3
|4
|4
|6 - 11
|13
|28.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|5.
|10
|4
|2
|4
|11 - 7
|14
|6.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|7.
|11
|4
|1
|6
|8 - 13
|13
|8.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|12.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|13.
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|16.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|17.
|10
|1
|6
|3
|6 - 9
|9
|18.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|20.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|21.
|1:0
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|22.
|11
|1
|5
|5
|7 - 14
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|24.
|10
|2
|1
|7
|9 - 20
|7
|25.
|0:1
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|26.
|10
|1
|2
|7
|6 - 14
|5
|27.
|10
|1
|2
|7
|8 - 18
|5
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 7