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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 22.
Индепендьенте Авельянеда
1:0
Перерыв
Уракан
0'
17' Желтая карточка
Martin Sarrafiore
37' Желтая карточка
Luciano Gomez
1:0
41' Гол
Каутеруссио Мартин
45' Желтая карточка
Joaquin Novillo

Ход матча

17'
Martin Sarrafiore
 
37'
Luciano Gomez
 
41'
Каутеруссио Мартин
1:0
45'
 
Joaquin Novillo
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Уракан
2.95
2.96
4.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Рей
Родриго
19
Luciano
Gomez
13
Christian
Baez
3
Элисальде
Эдгар
79
Ayrton
Costa
29
Braian
Martinez
28
Sergio
Ortiz
23
Марконе
Иван
14
Martin
Sarrafiore
34
Matias
Gimenez
Rojas
9
Каутеруссио
Мартин
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
2
Тобио
Фернандо
28
Joaquin
Novillo
25
Cesar
Ibanez
11
Годой
Фернандо
5
Santiago
Hezze
24
Federico
Fattori
14
Guillermo
Benitez1
7
Matias
Coccaro
33
Карлос
Гауто
Хуан
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2
Уракан
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Уракан

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.6%
63.2%
5.2%
6 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
3:0
ЛП
0:1
ЛП
1:3
КДМЭП
3:2
С
1:0
С
3:1
С
3:1
П
2:1
П
1:1
ПБ
0:1
ПБ
0:1
ПА
5:1
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

2.33
0.8

Среднее время на гол

38
112

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.8
0.78

Среднее время на гол

112
115

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.53
0.79

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
114

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 11 (6) 0.5
Matias Gimenez Rojas 4 (1) 0.18
Mateo Barcia 1 0.05
Sergio Ortiz 1 0.05
Ayrton Costa 1 0.05
Javier Vallejo 1 0.05
Martin Sarrafiore 0 0
Luciano Gomez 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Cordero 4 0.18
Gabriel Gudino 3 0.14
Matias Coccaro 2 (1) 0.09
Santiago Hezze 2 0.09
Карлос Гауто Хуан 1 0.05
Гарсия Хуан Мануэль 1 0.05
Тобио Фернандо 1 0.05
Гарро Хуан Фернандо 1 0.05
Walter Mazzanti 1 0.05
Federico Fattori 0 0
Fernando Torrent 0 0
Lucas Merolla 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Guillermo Benitez1 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 9 0
Joaquin Laso 4 1
Sergio Barreto 4 1
Mateo Barcia 4 1
Martin Sarrafiore 5 0
Перес Дамиан 3 1
Javier Vallejo 3 1
Sergio Ortiz 4 0
Luciano Gomez 3 0
Элисальде Эдгар 3 0
Matias Gimenez Rojas 3 0
Марконе Иван 1 1
Javier Ostachuk 1 1
Christian Baez 2 0
Лопес Кевин 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Ricardo Zielinski 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patricio Pizarro 5 2
Гастон Сауро 4 1
Matias Coccaro 3 1
Santiago Hezze 4 0
Тобио Фернандо 2 1
Federico Fattori 3 0
Gabriel Gudino 3 0
Lucas Abraham Chavez 3 0
Joaquin Novillo 3 0
Nicolas Cordero 3 0
Guillermo Benitez1 3 0
Гарсия Хуан Мануэль 2 0
Fernando Torrent 2 0
Walter Mazzanti 2 0
Jonas Acevedo 2 0
Sebastian Battaglia 1 0
Lucas Merolla 1 0
Lucas Carrizo 1 0
Сото Гильермо 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Agostino Spina 1 0
Santiago Lujan 1 0
Карлос Гауто Хуан 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Уракан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

7
3
Индепендьенте Авельянеда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Уракан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

3
10
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Уракан
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
67% (14)
19% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

10
13

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
4
31%
2
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
29%
6
43%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
2
14%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
3
43%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
3
30%
1-15
3
25%
5
50%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

20
17
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
7
35%
3
18%
1-15
2
10%
4
24%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
4
20%
3
18%
76-90

Пропущено

26
24
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
3
12%
4
17%
1-15
4
15%
6
25%
16-30
5
19%
7
29%
29%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
8
31%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1
Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Уракан
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2 Сармьенто - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Ланус - Уракан 1:0 Уракан - Данубио 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Уракан

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
12 раз 57%
1
5 раз 24%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
5
5
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
4
7
1
10
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
9
12
6
15
1.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 22 16 2 4 40 - 15 50
2.
Тальерес Кордоба
 22 12 5 5 37 - 20 41
3.
Сан-Лоренсо
 22 11 8 3 21 - 8 41
4.
Ланус
 22 11 7 4 31 - 20 40
5.
Эстудиантес Ла Плата
 22 10 7 5 27 - 19 37
6.
Росарио Сентраль
 22 9 8 5 30 - 25 35
7.
Бельграно
 21 10 4 7 20 - 18 34
8.
Дефенса и Хустисия
 21 9 6 6 26 - 16 33
9.
Годой Крус
 22 9 6 7 28 - 24 33
10.
Архентинос Хуниорс
 21 9 5 7 26 - 18 32
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
12.
Атлетико Платенсе
 22 8 5 9 23 - 25 29
13.
Бока Хуниорс
 21 8 4 9 23 - 22 28
14.
Сармьенто
 21 7 7 7 22 - 18 28
15.
Расинг Авельянеда
 21 7 6 8 26 - 30 27
16.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
17.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Тигре
 21 6 7 8 20 - 24 25
20.
Колон
 21 4 12 5 19 - 21 24
21.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 22 5 9 8 21 - 26 24
22.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
23.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
24.
Институто Кордоба
 21 5 7 9 17 - 29 22
25.
Велес Сарсфилд
 22 4 9 9 21 - 24 21
26.
Уракан
 0:1 22 4 7 11 16 - 26 19
27.
Банфилд
 21 4 6 11 14 - 29 18
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
2.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
3.
Росарио Сентраль
 11 8 3 0 22 - 8 27
4.
Ланус
 10 8 1 1 16 - 6 25
5.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
6.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
7.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
9.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
10.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
11.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
12.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
13.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
14.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
15.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
16.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
17.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 11 4 4 3 15 - 13 16
18.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
19.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
20.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
21.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
22.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
23.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
25.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
26.
Уракан
 0:1 10 3 4 3 9 - 11 13
27.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
7.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
8.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
9.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
12.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
13.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
14.
Атлетико Платенсе
 10 3 1 6 9 - 14 10
15.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
16.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
17.
Колон
 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
21.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 11 1 5 5 6 - 13 8
22.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
23.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 0:1 12 1 3 8 7 - 15 6
26.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
27.
Банфилд
 10 1 2 7 8 - 18 5
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Тигре Ретеги Матео 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 7
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Уракан
2.95
2.96
4.30
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Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:0 Уракан онлайн

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