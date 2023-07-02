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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 22.
Колон
0:3
Перерыв
Расинг Авельянеда
0'
0:1
12' Гол
Ромеро Максимильяно
0:2
29' Гол
Ауче Габриэль
0:3
37' Гол
Nicolas Oroz
38' Желтая карточка
Rafael Delgado

Ход матча

12'
0:1
Ромеро Максимильяно
(Juan Ignacio Nardoni)
29'
0:2
Ауче Габриэль
(Juan Ignacio Nardoni)
37'
0:3
Nicolas Oroz
(Ромеро Максимильяно)
38'
Rafael Delgado
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Расинг Авельянеда
7.60
4.10
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Ignacio
Chicco
36
Gian
Nardelli
33
Facundo
Garces
40
Rafael
Delgado
28
Andrew
Teuten
21
Eric
Meza
34
Stefano
Moreyra
29
Leonel
Picco
10
Facundo
Farias
9
Абила
Рамон
92
Бенитес
Хорхе
21
Ариас
Габриэль
33
Gonzalo
Piovi
35
Santiago
Quiros
3
Gabriel
Rojas1
6
Авилес
Томас
5
Juan
Ignacio
Nardoni
29
Морено
Анибал
11
Jonathan
David
Gomez
23
Nicolas
Oroz
15
Ромеро
Максимильяно
7
Ауче
Габриэль
Колон
4-3-3
Расинг Авельянеда
3-4-3

История личных встреч

Колон
Расинг Авельянеда

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

21.4%
71.4%
7.2%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

25 матчей

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

12%
64%
24%
3 победы 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
1:2
ЛП
3:0
ЛП
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:3
П
1:0
П
4:1
П
3:0
П
1:1
П
1:1
П
0:1
ММ(
1:2
ММ(
3:1
П
1:1
ПА
0:2
ПА
0:4
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
1:0

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.42
1.15

Среднее время на гол

63
78

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 6 0.27
Eric Meza 2 0.09
Бенитес Хорхе 2 0.09
Santiago Pierotti 2 0.09
Перласа Бальдомеро 1 0.05
Juan Alvarez2 1 0.05
Andrew Teuten 1 0.05
Cristian Vega 1 0.05
Joaquin Ibanez III 1 0.05
Facundo Garces 1 0.05
Rafael Delgado 0 0
Facundo Farias 0 0
Carlos Arrua 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 6 (2) 0.27
Ауче Габриэль 5 0.23
Ромеро Максимильяно 4 0.18
Gonzalo Piovi 3 (1) 0.14
Морено Анибал 2 0.09
Nicolas Oroz 2 0.09
Мура Факундо 1 0.05
Моралес Максимильяно 1 0.05
Пильюд Иван 1 0.05
Nicolas Reniero 1 0.05
Gabriel Rojas1 1 0.05
Герреро Паоло 1 0.05
Jonathan David Gomez 1 0.05
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Jose Gomez I 0 0
Catriel Cabellos 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перласа Бальдомеро 5 0
Julian Chicco 5 0
Santiago Pierotti 5 0
Stefano Moreyra 3 1
Абила Рамон 4 0
Rafael Delgado 4 0
Бенитес Хорхе 4 0
Facundo Garces 4 0
Leonel Picco 4 0
Cristian Vega 3 0
Гольц Паоло 3 0
Andrew Teuten 3 0
Gian Nardelli 1 1
Joaquin Ibanez III 2 0
Carlos Arrua 2 0
Eric Meza 2 0
Ignacio Chicco 1 0
Augusto Schott 1 0
Natanael Troncoso 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 4 0
Jonathan David Gomez 4 0
Ауче Габриэль 4 0
Juan Ignacio Nardoni 2 1
Gabriel Rojas1 2 1
Герреро Паоло 3 0
Инсуа Эмилиано 3 0
Gonzalo Piovi 3 0
Matias Rojas II 3 0
Морено Анибал 3 0
Мура Факундо 3 0
Карбонеро Йохан 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Опасо Оскар 2 0
Jonathan Galvan 2 0
Nicolas Oroz 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Juan Caceres 0 1
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Jose Gomez I 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Santiago Quiros 1 0
Авилес Томас 1 0
Catriel Cabellos 1 0

Результаты матчей

Колон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Расинг Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
5
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Расинг Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

6
12
Колон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

13
17

Голы по времени матча

Забито

12
11
10 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
6
50%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
4
31%
5
31%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
3
19%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
2
33%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
33%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
2
13%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
33%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
4
44%
2
14%
76-90

Забито

18
26
12 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
4
22%
2
8%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
6
33%
5
19%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
3
17%
3
12%
76-90

Пропущено

22
30
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
4
18%
6
20%
1-15
4
18%
5
17%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
5
23%
5
17%
61-75
7
32%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 поражения
Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2
Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармьенто 0:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1
Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3

Результаты матчей

Колон
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Колон
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
16
5
6
15
1.5
8
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 22 16 2 4 40 - 15 50
2.
Тальерес Кордоба
 22 12 5 5 37 - 20 41
3.
Сан-Лоренсо
 22 11 8 3 21 - 8 41
4.
Ланус
 22 11 7 4 31 - 20 40
5.
Эстудиантес Ла Плата
 22 10 7 5 27 - 19 37
6.
Росарио Сентраль
 22 9 8 5 30 - 25 35
7.
Бельграно
 21 10 4 7 20 - 18 34
8.
Дефенса и Хустисия
 21 9 6 6 26 - 16 33
9.
Годой Крус
 22 9 6 7 28 - 24 33
10.
Архентинос Хуниорс
 21 9 5 7 26 - 18 32
11.
Расинг Авельянеда
 3:0 22 8 6 8 29 - 30 30
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
13.
Атлетико Платенсе
 22 8 5 9 23 - 25 29
14.
Бока Хуниорс
 21 8 4 9 23 - 22 28
15.
Сармьенто
 21 7 7 7 22 - 18 28
16.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
17.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Тигре
 21 6 7 8 20 - 24 25
20.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
21.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
22.
Колон
 0:3 22 4 12 6 19 - 24 24
23.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
24.
Институто Кордоба
 21 5 7 9 17 - 29 22
25.
Велес Сарсфилд
 22 4 9 9 21 - 24 21
26.
Уракан
 22 4 7 11 16 - 26 19
27.
Банфилд
 21 4 6 11 14 - 29 18
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
2.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
3.
Росарио Сентраль
 11 8 3 0 22 - 8 27
4.
Ланус
 10 8 1 1 16 - 6 25
5.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
6.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
7.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
9.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
10.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
11.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
12.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
13.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
14.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
15.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
16.
Расинг Авельянеда
 3:0 11 5 3 3 15 - 14 18
17.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
18.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
19.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
20.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
21.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
22.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
23.
Колон
 0:3 12 3 6 3 13 - 15 15
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
25.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
26.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
27.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
7.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
8.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
9.
Расинг Авельянеда
 3:0 11 3 3 5 14 - 16 12
10.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
14.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
15.
Атлетико Платенсе
 10 3 1 6 9 - 14 10
16.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
17.
Колон
 0:3 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
20.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
22.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
23.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
26.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
27.
Банфилд
 10 1 2 7 8 - 18 5
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 7
Весь список
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  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Ромеро Максимильяно бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Колон
Ничья
Расинг Авельянеда
7.60
4.10
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Колон 0:3 Расинг Авельянеда онлайн

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