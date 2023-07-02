Тур: 22.
0:4
Конец матча
0'
0:1
12' ГолРомеро Максимильяно
0:2
29' ГолАуче Габриэль
0:3
37' ГолNicolas Oroz
38' Желтая карточкаRafael Delgado
57' Желтая карточкаFacundo Farias
68' Вторая желтая карточкаRafael Delgado
69' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
77' Желтая карточкаАвилес Томас
86' Желтая карточкаCarlos Arrua
0:4
90' ГолМура Факундо
90'+3
Ход матча
12'
29'
37'
38'
46'
57'
68'
77'
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Eric
Meza
29
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Leonel PiccoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Carlos Arrua
-
-
19 Tomas Galvan
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
55 Santino Vera
-
-
-
28 Tomas Perez
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Колон
Расинг Авельянеда
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
21.4%
71.4%
7.2%
3 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
25 матчей
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
12%
64%
24%
3 победы 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.42
1.15
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|6
|0.27
|Eric Meza
|2
|0.09
|Бенитес Хорхе
|2
|0.09
|Santiago Pierotti
|2
|0.09
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.05
|Juan Alvarez2
|1
|0.05
|Andrew Teuten
|1
|0.05
|Cristian Vega
|1
|0.05
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.05
|Facundo Garces
|1
|0.05
|Rafael Delgado
|0
|0
|Facundo Farias
|0
|0
|Carlos Arrua
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|6 (2)
|0.27
|Ауче Габриэль
|5
|0.23
|Ромеро Максимильяно
|4
|0.18
|Gonzalo Piovi
|3 (1)
|0.14
|Мура Факундо
|2
|0.09
|Морено Анибал
|2
|0.09
|Nicolas Oroz
|2
|0.09
|Моралес Максимильяно
|1
|0.05
|Пильюд Иван
|1
|0.05
|Nicolas Reniero
|1
|0.05
|Gabriel Rojas1
|1
|0.05
|Герреро Паоло
|1
|0.05
|Jonathan David Gomez
|1
|0.05
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Jose Gomez I
|0
|0
|Catriel Cabellos
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rafael Delgado
|4
|1
|Перласа Бальдомеро
|5
|0
|Julian Chicco
|5
|0
|Santiago Pierotti
|5
|0
|Stefano Moreyra
|3
|1
|Абила Рамон
|4
|0
|Бенитес Хорхе
|4
|0
|Facundo Garces
|4
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Гольц Паоло
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Carlos Arrua
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Eric Meza
|2
|0
|Ignacio Chicco
|1
|0
|Facundo Farias
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|1
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Ауче Габриэль
|4
|0
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Герреро Паоло
|3
|0
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Gonzalo Piovi
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Мура Факундо
|3
|0
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Jonathan Galvan
|2
|0
|Nicolas Oroz
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Авилес Томас
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Пильюд Иван
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Jose Gomez I
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Catriel Cabellos
|1
|0
Результаты матчей
Колон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Расинг Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
5
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Расинг Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
6
12
Колон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Расинг Авельянеда
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
13
17
Голы по времени матча
Забито
12
15
10 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
6
50%
4
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
5
29%
29%
5
31%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
4
24%
3
19%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 13
2
33%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
33%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
2
13%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
33%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
4
44%
2
14%
76-90
Забито
18
30
12 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
4
22%
3
10%
1-15
2
11%
6
20%
16-30
6
33%
6
20%
31-45
3
17%
5
17%
46-60
0
0%
6
20%
61-75
3
17%
4
13%
76-90
Пропущено
26
30
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
5
19%
6
20%
1-15
5
19%
5
17%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
5
19%
5
17%
61-75
8
31%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 поражения
Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2
Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармьенто 0:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1
Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3
Результаты матчей
Колон
Расинг Авельянеда
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Колон
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
92
48
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
83
28
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
175
616
913
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|22
|12
|5
|5
|37 - 20
|41
|3.
|22
|11
|8
|3
|21 - 8
|41
|4.
|22
|11
|7
|4
|31 - 20
|40
|5.
|22
|10
|7
|5
|27 - 19
|37
|6.
|22
|9
|8
|5
|30 - 25
|35
|7.
|0:1
|22
|10
|4
|8
|20 - 19
|34
|8.
|0:0
|22
|9
|7
|6
|26 - 16
|34
|9.
|0:0
|22
|9
|6
|7
|26 - 18
|33
|10.
|22
|9
|6
|7
|28 - 24
|33
|11.
|22
|8
|6
|8
|30 - 30
|30
|12.
|21
|7
|8
|6
|18 - 17
|29
|13.
|22
|8
|5
|9
|23 - 25
|29
|14.
|21
|8
|4
|9
|23 - 22
|28
|15.
|21
|7
|7
|7
|22 - 18
|28
|16.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|17.
|21
|7
|5
|9
|17 - 27
|26
|18.
|0:0
|22
|6
|8
|8
|20 - 24
|26
|19.
|22
|6
|8
|8
|17 - 22
|26
|20.
|1:0
|22
|6
|7
|9
|18 - 29
|25
|21.
|22
|5
|9
|8
|21 - 26
|24
|22.
|22
|5
|9
|8
|19 - 27
|24
|23.
|22
|4
|12
|6
|19 - 25
|24
|24.
|22
|5
|8
|9
|17 - 25
|23
|25.
|22
|4
|9
|9
|21 - 24
|21
|26.
|22
|4
|7
|11
|16 - 26
|19
|27.
|0:0
|22
|4
|7
|11
|14 - 29
|19
|28.
|22
|5
|2
|15
|15 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|2.
|10
|9
|0
|1
|19 - 5
|27
|3.
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|4.
|10
|8
|1
|1
|16 - 6
|25
|5.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|6.
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|7.
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|8.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|9.
|0:1
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|10.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|11.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|15 - 9
|20
|12.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|13.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|14.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|15.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|16.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|17.
|1:0
|12
|4
|6
|2
|9 - 9
|18
|18.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|19.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|20.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|21.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|22.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|23.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|24.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|25.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|6 - 11
|14
|26.
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|28.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|5.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|11 - 7
|14
|6.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|8.
|0:1
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|9.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|5 - 8
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|11.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|9 - 13
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|15.
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|16.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|17.
|10
|1
|6
|3
|6 - 9
|9
|18.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|20.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|21.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|22.
|11
|1
|5
|5
|7 - 14
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|24.
|1:0
|10
|2
|1
|7
|9 - 20
|7
|25.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|26.
|10
|1
|2
|7
|6 - 14
|5
|27.
|0:0
|10
|1
|2
|7
|8 - 18
|5
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|11 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 7