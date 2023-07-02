Тур: 22.
0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
5'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
11
Gaston
Togni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
39 Tomas Ortiz
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Blas ArmoaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
30 Brian Leizza
-
24 Martin Garay
-
-
-
Главный тренер: Juan Sara
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Тигре
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.29
0.25
Среднее время на гол
70
360
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.09
0.73
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
123
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|9 (3)
|0.41
|Солари Сантьяго
|5
|0.23
|Gaston Togni
|3
|0.14
|Juan Bautista Miritello
|3 (1)
|0.14
|David Barbona
|2
|0.09
|Кардона Томас
|2
|0.09
|Facundo Gutierrez
|1
|0.05
|Gabriel Alanis
|1
|0.05
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.05
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|10 (2)
|0.45
|Колидио Факундо
|2 (1)
|0.09
|Brian Abel Luciatti
|2
|0.09
|Blas Armoa
|2
|0.09
|Кастро Алексис
|1
|0.05
|Молинас Аарон
|1
|0.05
|Brian Leizza
|1
|0.05
|Меносси Лукас
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|4
|2
|Кардона Томас
|7
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|4
|1
|Сото Алексис
|5
|0
|Agustin Sant'Anna
|5
|0
|Nazareno Colombo
|5
|0
|Солари Сантьяго
|3
|0
|David Barbona
|3
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Малатини Хулиан
|3
|0
|Кастеллани Гонсало
|1
|1
|Rodrigo Bogarin
|2
|0
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретеги Матео
|5
|0
|Brian Abel Luciatti
|3
|1
|Меносси Лукас
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Lautaro Montoya
|2
|1
|Lucas Blondel
|3
|0
|Cristian Zabala
|3
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Blas Armoa
|2
|0
|Martin Ortega
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Agustin Cardozo
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Тигре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
5
Дефенса и Хустисия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Тигре
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
9
9
Дефенса и Хустисия
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Тигре
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
62% (13)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
15
14
Голы по времени матча
Забито
15
9
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
6
40%
3
33%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
3
33%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
3
27%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Забито
26
19
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
4
15%
2
11%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
7
27%
7
37%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
4
15%
2
11%
76-90
Пропущено
16
25
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 16
4
25%
6
24%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
3
19%
4
16%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
3
19%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0
Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0
Тигре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1
Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Тигре
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Точный счет
0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
0
8 раз 38%
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
73
47
46
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
65
46
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
138
813
714
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|22
|12
|5
|5
|37 - 20
|41
|3.
|22
|11
|8
|3
|21 - 8
|41
|4.
|22
|11
|7
|4
|31 - 20
|40
|5.
|22
|10
|7
|5
|27 - 19
|37
|6.
|22
|9
|8
|5
|30 - 25
|35
|7.
|0:1
|22
|10
|4
|8
|20 - 19
|34
|8.
|0:0
|22
|9
|7
|6
|26 - 16
|34
|9.
|0:0
|22
|9
|6
|7
|26 - 18
|33
|10.
|22
|9
|6
|7
|28 - 24
|33
|11.
|22
|8
|6
|8
|30 - 30
|30
|12.
|21
|7
|8
|6
|18 - 17
|29
|13.
|22
|8
|5
|9
|23 - 25
|29
|14.
|21
|8
|4
|9
|23 - 22
|28
|15.
|21
|7
|7
|7
|22 - 18
|28
|16.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|17.
|21
|7
|5
|9
|17 - 27
|26
|18.
|0:0
|22
|6
|8
|8
|20 - 24
|26
|19.
|22
|6
|8
|8
|17 - 22
|26
|20.
|1:0
|22
|6
|7
|9
|18 - 29
|25
|21.
|22
|5
|9
|8
|21 - 26
|24
|22.
|22
|5
|9
|8
|19 - 27
|24
|23.
|22
|4
|12
|6
|19 - 25
|24
|24.
|22
|5
|8
|9
|17 - 25
|23
|25.
|22
|4
|9
|9
|21 - 24
|21
|26.
|22
|4
|7
|11
|16 - 26
|19
|27.
|0:0
|22
|4
|7
|11
|14 - 29
|19
|28.
|22
|5
|2
|15
|15 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|2.
|10
|9
|0
|1
|19 - 5
|27
|3.
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|4.
|10
|8
|1
|1
|16 - 6
|25
|5.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|6.
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|7.
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|8.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|9.
|0:1
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|10.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|11.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|15 - 9
|20
|12.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|13.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|14.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|15.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|16.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|17.
|1:0
|12
|4
|6
|2
|9 - 9
|18
|18.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|19.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|20.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|21.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|22.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|23.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|24.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|25.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|6 - 11
|14
|26.
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|28.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|5.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|11 - 7
|14
|6.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|8.
|0:1
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|9.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|5 - 8
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|11.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|9 - 13
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|15.
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|16.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|17.
|10
|1
|6
|3
|6 - 9
|9
|18.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|20.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|21.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|22.
|11
|1
|5
|5
|7 - 14
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|24.
|1:0
|10
|2
|1
|7
|9 - 20
|7
|25.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|26.
|10
|1
|2
|7
|6 - 14
|5
|27.
|0:0
|10
|1
|2
|7
|8 - 18
|5
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|11 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 7