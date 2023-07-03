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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 22.
Дефенса и Хустисия
1:0
Конец матча
Тигре
0'
1:0
46' Гол
Nicolas Fernandez I
63' Желтая карточка
Малатини Хулиан
74' Желтая карточка
Кардона Томас
84' Желтая карточка
Ezequiel Forclaz
84' Желтая карточка
Agustin Cardozo
90'+4
23
Болонья
Энрике
32
Agustin
Sant'Anna
2
Малатини
Хулиан
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
5
Facundo
Gutierrez
27
Солари
Сантьяго
10
Rodrigo
Bogarin
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
13
Lautaro
Montoya
5
Sebastian
Prediger
II
18
Blas
Armoa
27
Cristian
Zabala
28
Молинас
Аарон
7
Agustin
Obando
32
Ретеги
Матео
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Тигре
4-1-4-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Тигре

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
К
0:0
С
2:1
С
1:1
ТМК
1:0
П
1:0
ТМК
1:1
П
0:2
П
0:0
П
2:1
КА
4:2

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.29
0.25

Среднее время на гол

70
360

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.09
0.73

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
123

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 10 (3) 0.45
Солари Сантьяго 4 0.18
Gaston Togni 3 0.14
Juan Bautista Miritello 3 (1) 0.14
David Barbona 2 0.09
Кардона Томас 2 0.09
Facundo Gutierrez 1 0.05
Gabriel Alanis 1 0.05
Rodrigo Bogarin 1 0.05
Agustin Sant'Anna 0 0
Сото Алексис 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 10 (2) 0.45
Колидио Факундо 2 (1) 0.09
Brian Abel Luciatti 2 0.09
Blas Armoa 2 0.09
Кастро Алексис 1 0.05
Молинас Аарон 1 0.05
Brian Leizza 1 0.05
Меносси Лукас 0 0
Lucas Blondel 0 0
Martin Garay 0 0
Martin Ortega 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 8 0
Facundo Gutierrez 4 2
Lautaro Tomas Escalante 4 1
Сото Алексис 5 0
Agustin Sant'Anna 5 0
Nazareno Colombo 5 0
Малатини Хулиан 4 0
Солари Сантьяго 3 0
David Barbona 3 0
Angel Benitez 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Кастеллани Гонсало 1 1
Rodrigo Bogarin 2 0
Nicolas Fernandez I 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Минго Сантьяго Рамос 0 1
Gabriel Alanis 1 0
Dario Caceres 1 0
Edwin Mosquera 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 5 0
Brian Abel Luciatti 3 1
Меносси Лукас 4 0
Молинас Аарон 4 0
Lautaro Montoya 2 1
Lucas Blondel 3 0
Cristian Zabala 3 0
Brian Leizza 3 0
Кабрера Виктор 2 0
Victor Emanuel Aguilera 2 0
Agustin Cardozo 2 0
Blas Armoa 2 0
Martin Ortega 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Колидио Факундо 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Agustin Obando 1 0
Ezequiel Forclaz 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Тигре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
5
Дефенса и Хустисия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Тигре
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

9
9
Дефенса и Хустисия
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Тигре
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (2)
64% (14)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

16
9
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
6
38%
3
33%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 10
3
33%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
3
33%
2
14%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
3
27%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Забито

27
19
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
4
15%
2
11%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
7
26%
7
37%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
4
15%
2
11%
76-90

Пропущено

16
26
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 17
4
25%
6
23%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
3
19%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0
Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0
Тигре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1
Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Тигре

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
0
9 раз 41%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
8
1.5
4
6
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
6
4
6
1.5
3
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
13
9
8
14
1.5
7
15
2
20
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 22 16 2 4 40 - 15 50
2.
Тальерес Кордоба
 22 12 5 5 37 - 20 41
3.
Сан-Лоренсо
 22 11 8 3 21 - 8 41
4.
Ланус
 22 11 7 4 31 - 20 40
5.
Эстудиантес Ла Плата
 22 10 7 5 27 - 19 37
6.
Дефенса и Хустисия
 22 10 6 6 27 - 16 36
7.
Росарио Сентраль
 22 9 8 5 30 - 25 35
8.
Бельграно
 22 10 4 8 20 - 19 34
9.
Годой Крус
 22 9 6 7 28 - 24 33
10.
Архентинос Хуниорс
 22 9 5 8 26 - 19 32
11.
Расинг Авельянеда
 22 8 6 8 30 - 30 30
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
13.
Бока Хуниорс
 0:0 22 8 5 9 23 - 22 29
14.
Атлетико Платенсе
 22 8 5 9 23 - 25 29
15.
Сармьенто
 0:0 22 7 8 7 22 - 18 29
16.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
17.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Тигре
 22 6 7 9 20 - 25 25
20.
Институто Кордоба
 22 6 7 9 18 - 29 25
21.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
22.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
23.
Колон
 22 4 12 6 19 - 25 24
24.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
25.
Банфилд
 22 5 6 11 15 - 29 21
26.
Велес Сарсфилд
 22 4 9 9 21 - 24 21
27.
Уракан
 22 4 7 11 16 - 26 19
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
2.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
3.
Росарио Сентраль
 11 8 3 0 22 - 8 27
4.
Ланус
 10 8 1 1 16 - 6 25
5.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
6.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
7.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
8.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
10.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
11.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
12.
Бока Хуниорс
 0:0 12 5 4 3 14 - 9 19
13.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
14.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
15.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
16.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
21.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
22.
Сармьенто
 0:0 10 4 3 3 15 - 11 15
23.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
24.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
26.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
27.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сармьенто
 0:0 12 3 5 4 7 - 7 14
7.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
8.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
14.
Бока Хуниорс
 0:0 10 3 1 6 9 - 13 10
15.
Атлетико Платенсе
 10 3 1 6 9 - 14 10
16.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
17.
Колон
 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
20.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
22.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
23.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
26.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
27.
Банфилд
 10 1 2 7 8 - 18 5
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 7
Весь список
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    • 46'
      Кевин Гутьеррес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Николас Фернандес бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Santiago Solari бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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