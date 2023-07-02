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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 22.
Банфилд
0:0
Первый тайм: 30'
Архентинос Хуниорс
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Архентинос Хуниорс
3.65
3.25
3.00
Все Коэффициенты
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
6
Alejandro
Maciel
3
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
5
Ремеди
Эрик
16
Alejandro
Cabrera
23
Nicolas
Sosa
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
45
Milton
Gimenez
25
Alexis
Arias
I
4
Kevin
Mac
Allister
29
Marco
Di
Cesare
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
18
Santiago
Gabriel
Montiel
14
Вера
Матиас
8
Alan
Rodriguez3
10
Gaston
Veron
15
Leonardo
Heredia
9
Авалос
Габриэль
Банфилд
4-2-3-1
Архентинос Хуниорс
3-4-2-1

История личных встреч

Банфилд
Архентинос Хуниорс

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
П
1:0
П
1:1
П
1:0
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
2:2
ПАК
3:2

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.71

Среднее время на гол

69
126

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.43
1.4

Среднее время на гол

63
64

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.35
1.12

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

66
80

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 4 (1) 0.18
Juan Bisanz 3 (2) 0.14
Алеман Брайн 1 (1) 0.05
Чавес Андрес 1 0.05
Sebastian Sosa II 1 0.05
Aaron Quiroz 1 0.05
Emanuel Olivera 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 11 (3) 0.5
Leonardo Heredia 4 0.18
Kevin Mac Allister 4 0.18
Francisco Gonzalez Metilli 3 0.14
Редондо Федерико 1 0.05
Santiago Gabriel Montiel 1 0.05
Rodrigo Cabral 1 0.05
Кабрера Хавьер 0 0
Fabricio Dominguez 0 0
Феррейра Факундо 0 0
Miguel Angel Torren 0 0
Lucas Villalba 0 0
Franco Moyano 0 0
Marco Di Cesare 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 4 2
Инсуа Эмануэль 5 1
Emanuel Olivera 5 0
Алеман Брайн 5 0
Emanuel Coronel 3 1
Чавес Андрес 4 0
Ремеди Эрик 4 0
Дель Пино Маго Луис 2 1
Alejandro Maciel 3 0
Juan Bisanz 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Nicolas Sosa 2 0
Milton Gimenez 2 0
Mateo Perez 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Lautaro Rios 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0
Geronimo Rivera 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Mac Allister 5 1
Gaston Veron 5 1
Santiago Gabriel Montiel 3 2
Кабрера Хавьер 5 0
Fabricio Dominguez 4 0
Thiago Nuss 4 0
Leonardo Heredia 2 1
Miguel Angel Torren 3 0
Авалос Габриэль 3 0
Marco Di Cesare 3 0
Редондо Федерико 1 1
Феррейра Факундо 2 0
Francisco Gonzalez Metilli 2 0
Luciano Sanchez 2 0
Милито Габриэль 0 1
Хосе Херрейра 1 0
Lucas Villalba 1 0
Вера Матиас 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Alexis Arias I 1 0
Franco Moyano 1 0
Leonel Gonzalez 1 0

Результаты матчей

Банфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Архентинос Хуниорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
1
Банфилд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Архентинос Хуниорс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

4
18
Банфилд
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Архентинос Хуниорс
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

6
19

Голы по времени матча

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
1
17%
1
20%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

5
20
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
1
20%
1
5%
1-15
1
20%
4
20%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
1
20%
5
25%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
1
20%
5
25%
76-90

Пропущено

21
11
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
14%
1
9%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
6
29%
1
9%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
6
29%
5
45%
76-90

Забито

11
25
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
12 Не забивали 8
2
18%
2
8%
1-15
4
36%
4
16%
16-30
2
18%
3
12%
31-45
1
9%
6
24%
46-60
1
9%
4
16%
61-75
1
9%
6
24%
76-90

Пропущено

32
19
17 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
6
19%
1
5%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
6
19%
3
16%
31-45
4
13%
3
16%
46-60
2
6%
4
21%
61-75
9
28%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0
Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1
Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0

Результаты матчей

Банфилд
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 52%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
1
1
10
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
7
2
8
1.5
1
10
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
11
0.5
Больше Меньше
13
8
3
18
1.5
7
14
1
20
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 22 16 2 4 40 - 15 50
2.
Тальерес Кордоба
 22 12 5 5 37 - 20 41
3.
Сан-Лоренсо
 22 11 8 3 21 - 8 41
4.
Ланус
 22 11 7 4 31 - 20 40
5.
Эстудиантес Ла Плата
 22 10 7 5 27 - 19 37
6.
Росарио Сентраль
 22 9 8 5 30 - 25 35
7.
Бельграно
 0:1 22 10 4 8 20 - 19 34
8.
Дефенса и Хустисия
 0:0 22 9 7 6 26 - 16 34
9.
Архентинос Хуниорс
 0:0 22 9 6 7 26 - 18 33
10.
Годой Крус
 22 9 6 7 28 - 24 33
11.
Расинг Авельянеда
 22 8 6 8 30 - 30 30
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
13.
Атлетико Платенсе
 22 8 5 9 23 - 25 29
14.
Бока Хуниорс
 21 8 4 9 23 - 22 28
15.
Сармьенто
 21 7 7 7 22 - 18 28
16.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
17.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
18.
Тигре
 0:0 22 6 8 8 20 - 24 26
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
20.
Институто Кордоба
 1:0 22 6 7 9 18 - 29 25
21.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
22.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
23.
Колон
 22 4 12 6 19 - 25 24
24.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
25.
Велес Сарсфилд
 22 4 9 9 21 - 24 21
26.
Уракан
 22 4 7 11 16 - 26 19
27.
Банфилд
 0:0 22 4 7 11 14 - 29 19
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
2.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
3.
Росарио Сентраль
 11 8 3 0 22 - 8 27
4.
Ланус
 10 8 1 1 16 - 6 25
5.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
6.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
7.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
9.
Бельграно
 0:1 10 6 3 1 12 - 5 21
10.
Архентинос Хуниорс
 0:0 10 6 2 2 21 - 10 20
11.
Дефенса и Хустисия
 0:0 12 5 5 2 15 - 9 20
12.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
13.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
14.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
15.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
16.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
17.
Институто Кордоба
 1:0 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
21.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
22.
Тигре
 0:0 10 4 3 3 11 - 11 15
23.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
25.
Банфилд
 0:0 12 3 5 4 6 - 11 14
26.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
27.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 0:0 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
7.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
8.
Бельграно
 0:1 12 4 1 7 8 - 14 13
9.
Архентинос Хуниорс
 0:0 12 3 4 5 5 - 8 13
10.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Тигре
 0:0 12 2 5 5 9 - 13 11
14.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
15.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
16.
Атлетико Платенсе
 10 3 1 6 9 - 14 10
17.
Колон
 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
20.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
22.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
23.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
24.
Институто Кордоба
 1:0 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
26.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
27.
Банфилд
 0:0 10 1 2 7 8 - 18 5
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Архентинос Хуниорс
3.65
3.25
3.00
Все Коэффициенты
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