Тур: 22.
1:0
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаAaron Quiroz
56' Желтая карточкаSantiago Gabriel Montiel
65' Желтая карточкаРемеди Эрик
1:0
68' ГолMilton Gimenez
75' Желтая карточкаРедондо Федерико
86' Желтая карточкаGeronimo Rivera
90'+6
Ход матча
48'
65'
68'
1:0
75'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Nicolas
Sosa
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
27 Pedro Souto
-
37 Mateo Perez
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Gaston VeronПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Thiago Nuss
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Банфилд
Архентинос Хуниорс
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.3
0.71
Среднее время на гол
69
126
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.43
1.4
Среднее время на гол
63
64
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.35
1.12
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
66
80
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|5 (1)
|0.23
|Juan Bisanz
|3 (2)
|0.14
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.05
|Чавес Андрес
|1
|0.05
|Sebastian Sosa II
|1
|0.05
|Aaron Quiroz
|1
|0.05
|Emanuel Olivera
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|11 (3)
|0.5
|Leonardo Heredia
|4
|0.18
|Kevin Mac Allister
|4
|0.18
|Francisco Gonzalez Metilli
|3
|0.14
|Редондо Федерико
|1
|0.05
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0.05
|Rodrigo Cabral
|1
|0.05
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Fabricio Dominguez
|0
|0
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Miguel Angel Torren
|0
|0
|Lucas Villalba
|0
|0
|Franco Moyano
|0
|0
|Marco Di Cesare
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|4
|2
|Инсуа Эмануэль
|5
|1
|Emanuel Olivera
|5
|0
|Алеман Брайн
|5
|0
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Emanuel Coronel
|3
|1
|Чавес Андрес
|4
|0
|Дель Пино Маго Луис
|2
|1
|Alejandro Maciel
|3
|0
|Juan Bisanz
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Nicolas Sosa
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Mateo Perez
|2
|0
|Aaron Quiroz
|2
|0
|Geronimo Rivera
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Gabriel Montiel
|4
|2
|Kevin Mac Allister
|5
|1
|Gaston Veron
|5
|1
|Кабрера Хавьер
|5
|0
|Fabricio Dominguez
|4
|0
|Thiago Nuss
|4
|0
|Leonardo Heredia
|2
|1
|Редондо Федерико
|2
|1
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Авалос Габриэль
|3
|0
|Marco Di Cesare
|3
|0
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0
|Luciano Sanchez
|2
|0
|Милито Габриэль
|0
|1
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Вера Матиас
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Alexis Arias I
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Leonel Gonzalez
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Архентинос Хуниорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
1
Банфилд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Архентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
5
Волевые поражения
4
18
Банфилд
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Архентинос Хуниорс
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
6
19
Голы по времени матча
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
14%
1
20%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Забито
5
20
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 13
1
20%
1
5%
1-15
1
20%
4
20%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
1
20%
5
25%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
1
20%
5
25%
76-90
Пропущено
21
11
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
14%
1
9%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
6
29%
1
9%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
6
29%
5
45%
76-90
Забито
12
25
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
12 Не забивали 9
2
17%
2
8%
1-15
4
33%
4
16%
16-30
2
17%
3
12%
31-45
1
8%
6
24%
46-60
2
17%
4
16%
61-75
1
8%
6
24%
76-90
Пропущено
32
20
17 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
6
19%
1
5%
1-15
5
16%
2
10%
16-30
6
19%
3
15%
31-45
4
13%
3
15%
46-60
2
6%
5
25%
61-75
9
28%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0
Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1
Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0
Результаты матчей
Банфилд
Архентинос Хуниорс
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 50%
1
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
91
111
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
48
28
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1111
Больше Меньше
139
319
715
121
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|22
|12
|5
|5
|37 - 20
|41
|3.
|22
|11
|8
|3
|21 - 8
|41
|4.
|22
|11
|7
|4
|31 - 20
|40
|5.
|22
|10
|7
|5
|27 - 19
|37
|6.
|22
|10
|6
|6
|27 - 16
|36
|7.
|22
|9
|8
|5
|30 - 25
|35
|8.
|22
|10
|4
|8
|20 - 19
|34
|9.
|22
|9
|6
|7
|28 - 24
|33
|10.
|22
|9
|5
|8
|26 - 19
|32
|11.
|22
|8
|6
|8
|30 - 30
|30
|12.
|21
|7
|8
|6
|18 - 17
|29
|13.
|0:0
|22
|8
|5
|9
|23 - 22
|29
|14.
|22
|8
|5
|9
|23 - 25
|29
|15.
|0:0
|22
|7
|8
|7
|22 - 18
|29
|16.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|17.
|21
|7
|5
|9
|17 - 27
|26
|18.
|22
|6
|8
|8
|17 - 22
|26
|19.
|22
|6
|7
|9
|20 - 25
|25
|20.
|22
|6
|7
|9
|18 - 29
|25
|21.
|22
|5
|9
|8
|21 - 26
|24
|22.
|22
|5
|9
|8
|19 - 27
|24
|23.
|22
|4
|12
|6
|19 - 25
|24
|24.
|22
|5
|8
|9
|17 - 25
|23
|25.
|22
|5
|6
|11
|15 - 29
|21
|26.
|22
|4
|9
|9
|21 - 24
|21
|27.
|22
|4
|7
|11
|16 - 26
|19
|28.
|22
|5
|2
|15
|15 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|2.
|10
|9
|0
|1
|19 - 5
|27
|3.
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|4.
|10
|8
|1
|1
|16 - 6
|25
|5.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|6.
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|7.
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|8.
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|9.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|10.
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|11.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|12.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 9
|19
|13.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|14.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|15.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|16.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|17.
|12
|4
|6
|2
|9 - 9
|18
|18.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|19.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|20.
|12
|4
|4
|4
|7 - 11
|16
|21.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|22.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|23.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|24.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|25.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|26.
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|28.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|5.
|10
|4
|2
|4
|11 - 7
|14
|6.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|7 - 7
|14
|7.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|8.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|14.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|15.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|16.
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|17.
|10
|1
|6
|3
|6 - 9
|9
|18.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|20.
|11
|1
|5
|5
|7 - 14
|8
|21.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|22.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|24.
|10
|2
|1
|7
|9 - 20
|7
|25.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|26.
|10
|1
|2
|7
|6 - 14
|5
|27.
|10
|1
|2
|7
|8 - 18
|5
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|11 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 7