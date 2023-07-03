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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 22.
Институто Кордоба
1:0
Конец матча
Бельграно
0'
1:0
41' Гол
Adrian Martinez
84' Желтая карточка
Ivan Ortigoza
90' Желтая карточка
Guillermo Pereira
90'+14
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
3
Sebastian
Corda
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
10
Franco
Watson
11
Santiago
Rodriguez
III
9
Adrian
Martinez
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
13
Nicolas
Meriano
22
Matias
Ibacache
5
Santiago
Longo
36
Каштру
Томаш
12
Ulises
Sanchez
10
Bruno
Zapelli
7
Бордагарай
Фабиан
9
Pablo
Vegetti
Институто Кордоба
4-4-2
Бельграно
4-3-1-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Бельграно

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПН
1:0
ТМК
0:1
КА
0:0
ТМ(
2:2
НБ
0:0
НБ
2:2
НБ
1:0
НБ
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 8 (1) 0.36
Santiago Rodriguez III 3 0.14
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.09
Joaquin Varela 2 0.09
Gaston Lodico 1 (1) 0.05
Roberto Agustin Bochi 1 0.05
Nicolas Linares 1 0.05
Fernando Alarcon 0 0
Nicolas Barrientos 0 0
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0
Franco Watson 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 13 (2) 0.59
Ulises Sanchez 2 0.09
Bruno Zapelli 1 0.05
Хара Франко 1 0.05
Ariel Garcia 1 0.05
Lucas Diarte 1 0.05
Guillermo Pereira 1 0.05
Рохас Ариэль II 0 0
Бордагарай Фабиан 0 0
Годой Эрик 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 7 1
Adrian Martinez 8 0
Fernando Alarcon 5 0
Nicolas Linares 5 0
Giuliano Cerato 5 0
Axel Rodriguez 4 0
Roberto Agustin Bochi 4 0
Sebastian Corda 4 0
Jorge Carlos Carranza 2 1
Juan Franco 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Jonathan Bay 2 0
Lucas Albertengo 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Franco Watson 1 0
Nicolas Watson 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Rebola 3 3
Lucas Diarte 5 0
Nicolas Meriano 4 0
Хара Франко 2 1
Ariel Garcia 3 0
Pablo Vegetti 3 0
Ulises Sanchez 3 0
Nahuel Losada 1 1
Рохас Ариэль II 2 0
Годой Эрик 2 0
Guillermo Pereira 2 0
Matias Ibacache 2 0
Бордагарай Фабиан 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Ibrahim Hesar 1 0
Ivan Ortigoza 1 0
Juan Barinaga 1 0
Bruno Zapelli 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Бельграно
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
1
Институто Кордоба
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Бельграно
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

7
13
Институто Кордоба
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Бельграно
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (3)
27% (6)
59% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

17
2

Волевые поражения

10
14

Голы по времени матча

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
5
63%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
11%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
4
44%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
6
46%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

20
4
7 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
1
25%
46-60
4
20%
1
25%
61-75
5
25%
2
50%
76-90

Забито

18
21
12 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 11
10 Не забивали 10
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
7
39%
11
52%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
2
11%
3
14%
76-90

Пропущено

29
18
9 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 10
4
14%
3
17%
1-15
1
3%
2
11%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
5
17%
4
22%
46-60
8
28%
2
11%
61-75
7
24%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1
Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Институто Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:0
Бельграно
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0
Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 0:1

Результаты матчей

Институто Кордоба
Бельграно

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
3
1
11
1.5
4
6
1
11
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
7
3
7
1.5
2
10
1
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
12
10
4
18
1.5
6
16
2
20
2.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 22 16 2 4 40 - 15 50
2.
Тальерес Кордоба
 22 12 5 5 37 - 20 41
3.
Сан-Лоренсо
 22 11 8 3 21 - 8 41
4.
Ланус
 22 11 7 4 31 - 20 40
5.
Эстудиантес Ла Плата
 22 10 7 5 27 - 19 37
6.
Дефенса и Хустисия
 22 10 6 6 27 - 16 36
7.
Росарио Сентраль
 22 9 8 5 30 - 25 35
8.
Бельграно
 22 10 4 8 20 - 19 34
9.
Годой Крус
 22 9 6 7 28 - 24 33
10.
Архентинос Хуниорс
 22 9 5 8 26 - 19 32
11.
Расинг Авельянеда
 22 8 6 8 30 - 30 30
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
13.
Бока Хуниорс
 0:0 22 8 5 9 23 - 22 29
14.
Атлетико Платенсе
 22 8 5 9 23 - 25 29
15.
Сармьенто
 0:0 22 7 8 7 22 - 18 29
16.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
17.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Тигре
 22 6 7 9 20 - 25 25
20.
Институто Кордоба
 22 6 7 9 18 - 29 25
21.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
22.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
23.
Колон
 22 4 12 6 19 - 25 24
24.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
25.
Банфилд
 22 5 6 11 15 - 29 21
26.
Велес Сарсфилд
 22 4 9 9 21 - 24 21
27.
Уракан
 22 4 7 11 16 - 26 19
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
2.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
3.
Росарио Сентраль
 11 8 3 0 22 - 8 27
4.
Ланус
 10 8 1 1 16 - 6 25
5.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
6.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
7.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
8.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
10.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
11.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
12.
Бока Хуниорс
 0:0 12 5 4 3 14 - 9 19
13.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
14.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
15.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
16.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
21.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
22.
Сармьенто
 0:0 10 4 3 3 15 - 11 15
23.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
24.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
26.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
27.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сармьенто
 0:0 12 3 5 4 7 - 7 14
7.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
8.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
14.
Бока Хуниорс
 0:0 10 3 1 6 9 - 13 10
15.
Атлетико Платенсе
 10 3 1 6 9 - 14 10
16.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
17.
Колон
 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
20.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
22.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
23.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
26.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
27.
Банфилд
 10 1 2 7 8 - 18 5
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Adrian Martinez уходит с поля. Joaquin Varela выходит вместо него
  • Желтая карточка
    94'
    Гильермо Перейра получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Alex Ibacache уходит с поля. Joaquin Susvielles выходит вместо него
  • Желтая карточка
    84'
    Ivan Ortigoza получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Santiago Rodriguez уходит с поля. Gregorio Rodriguez выходит вместо него
  • 74'
    Tomas Castro уходит с поля. Ivan Ortigoza выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Габриэль Грасиани сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Adrian Martinez бьет в цель!
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