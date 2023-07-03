Тур: 22.
1:0
Конец матча
0'
1:0
41' ГолAdrian Martinez
84' Желтая карточкаIvan Ortigoza
90' Желтая карточкаGuillermo Pereira
90'+14
Ход матча
84'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Амайя АндресЗащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
-
-
-
-
-
20 Mariano Mino
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Институто Кордоба
Бельграно
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|8 (1)
|0.36
|Santiago Rodriguez III
|3
|0.14
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.09
|Joaquin Varela
|2
|0.09
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.05
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.05
|Nicolas Linares
|1
|0.05
|Fernando Alarcon
|0
|0
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
|Franco Watson
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|13 (2)
|0.59
|Ulises Sanchez
|2
|0.09
|Bruno Zapelli
|1
|0.05
|Хара Франко
|1
|0.05
|Ariel Garcia
|1
|0.05
|Lucas Diarte
|1
|0.05
|Guillermo Pereira
|1
|0.05
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Бордагарай Фабиан
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|7
|1
|Adrian Martinez
|8
|0
|Fernando Alarcon
|5
|0
|Nicolas Linares
|5
|0
|Giuliano Cerato
|5
|0
|Axel Rodriguez
|4
|0
|Roberto Agustin Bochi
|4
|0
|Sebastian Corda
|4
|0
|Jorge Carlos Carranza
|2
|1
|Juan Franco
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Jonathan Bay
|2
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Franco Watson
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Rebola
|3
|3
|Lucas Diarte
|5
|0
|Nicolas Meriano
|4
|0
|Хара Франко
|2
|1
|Ariel Garcia
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Ulises Sanchez
|3
|0
|Nahuel Losada
|1
|1
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Guillermo Pereira
|2
|0
|Matias Ibacache
|2
|0
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Ibrahim Hesar
|1
|0
|Ivan Ortigoza
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Бельграно
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
1
Институто Кордоба
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Бельграно
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
7
13
Институто Кордоба
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Бельграно
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (3)
27% (6)
59% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
17
2
Волевые поражения
10
14
Голы по времени матча
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
5
63%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
11%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
4
44%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
6
46%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
20
4
7 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
1
25%
46-60
4
20%
1
25%
61-75
5
25%
2
50%
76-90
Забито
18
21
12 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 11
10 Не забивали 10
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
7
39%
11
52%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
2
11%
3
14%
76-90
Пропущено
29
18
9 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 10
4
14%
3
17%
1-15
1
3%
2
11%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
5
17%
4
22%
46-60
8
28%
2
11%
61-75
7
24%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1
Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Институто Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:0
Бельграно
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0
Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 0:1
Результаты матчей
Институто Кордоба
Бельграно
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
73
111
46
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
57
37
210
19
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
1210
418
616
220
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|22
|12
|5
|5
|37 - 20
|41
|3.
|22
|11
|8
|3
|21 - 8
|41
|4.
|22
|11
|7
|4
|31 - 20
|40
|5.
|22
|10
|7
|5
|27 - 19
|37
|6.
|22
|10
|6
|6
|27 - 16
|36
|7.
|22
|9
|8
|5
|30 - 25
|35
|8.
|22
|10
|4
|8
|20 - 19
|34
|9.
|22
|9
|6
|7
|28 - 24
|33
|10.
|22
|9
|5
|8
|26 - 19
|32
|11.
|22
|8
|6
|8
|30 - 30
|30
|12.
|21
|7
|8
|6
|18 - 17
|29
|13.
|0:0
|22
|8
|5
|9
|23 - 22
|29
|14.
|22
|8
|5
|9
|23 - 25
|29
|15.
|0:0
|22
|7
|8
|7
|22 - 18
|29
|16.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|17.
|21
|7
|5
|9
|17 - 27
|26
|18.
|22
|6
|8
|8
|17 - 22
|26
|19.
|22
|6
|7
|9
|20 - 25
|25
|20.
|22
|6
|7
|9
|18 - 29
|25
|21.
|22
|5
|9
|8
|21 - 26
|24
|22.
|22
|5
|9
|8
|19 - 27
|24
|23.
|22
|4
|12
|6
|19 - 25
|24
|24.
|22
|5
|8
|9
|17 - 25
|23
|25.
|22
|5
|6
|11
|15 - 29
|21
|26.
|22
|4
|9
|9
|21 - 24
|21
|27.
|22
|4
|7
|11
|16 - 26
|19
|28.
|22
|5
|2
|15
|15 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|2.
|10
|9
|0
|1
|19 - 5
|27
|3.
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|4.
|10
|8
|1
|1
|16 - 6
|25
|5.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|6.
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|7.
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|8.
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|9.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|10.
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|11.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|12.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 9
|19
|13.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|14.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|15.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|16.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|17.
|12
|4
|6
|2
|9 - 9
|18
|18.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|19.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|20.
|12
|4
|4
|4
|7 - 11
|16
|21.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|22.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|23.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|24.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|25.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|26.
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|28.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|5.
|10
|4
|2
|4
|11 - 7
|14
|6.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|7 - 7
|14
|7.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|8.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|14.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|15.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|16.
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|17.
|10
|1
|6
|3
|6 - 9
|9
|18.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|20.
|11
|1
|5
|5
|7 - 14
|8
|21.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|22.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|24.
|10
|2
|1
|7
|9 - 20
|7
|25.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|26.
|10
|1
|2
|7
|6 - 14
|5
|27.
|10
|1
|2
|7
|8 - 18
|5
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|11 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 7