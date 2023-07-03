Тур: 22.
2:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаГарсия Мануэль
57' Желтая карточкаВарела Алан
57' Желтая карточкаEmiliano Mendez
1:0
72' ГолМерентиель Мигель
75' Желтая карточкаEmanuel Hernandez
83' Желтая карточкаФернандес Пол
2:0
84' ГолМедина Кристиан
90'+7
Ход матча
29'
57'
57'
72'
83'
84'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
18
Фабра
Франк
33
Gabriel
Diaz
17
Jean
Rosso
16
Мелано
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
-
17 Jean RossoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мелано ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Бока Хуниорс
Сармьенто
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Тотал матчей
1.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
90
150
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|6
|0.27
|Пайеро Мартин
|4
|0.18
|Luca Langoni
|3
|0.14
|Фигаль Хорхе
|3
|0.14
|Ромеро Оскар
|2
|0.09
|Бенедетто Дарио
|2
|0.09
|Фернандес Пол
|2
|0.09
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Медина Кристиан
|1
|0.05
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|6 (2)
|0.27
|Мелано Лукас
|4
|0.18
|Javier Fabian Toledo
|4 (1)
|0.18
|Лисандро Лопес III
|3
|0.14
|Sergio Quiroga
|2
|0.09
|Gabriel Diaz
|1
|0.05
|Manuel Monaco
|1
|0.05
|Gonzalo Bettini
|1
|0.05
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Jean Rosso
|0
|0
|Emanuel Hernandez
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Алан
|7
|0
|Фигаль Хорхе
|5
|1
|Фернандес Пол
|6
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|2
|Вальдес Бруно
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Вейгандт Марсело
|2
|1
|Валентини Николас
|2
|1
|Ронкалья Факундо
|3
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Фабра Франк
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Jorge Almiron
|1
|1
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|8
|0
|Лисандро Лопес III
|7
|0
|Гарсия Мануэль
|5
|1
|Инсаурральде Хуан
|4
|1
|Мартинес Фернардо
|5
|0
|Javier Fabian Toledo
|5
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|1
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Ayrton Cougo
|3
|0
|Franco Quinteros
|3
|0
|Sebastian Meza
|3
|0
|Manuel Monaco
|3
|0
|Мелано Лукас
|2
|0
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|Emanuel Hernandez
|2
|0
|Israel Damonte
|0
|1
|Guido Mainero
|0
|1
|Донатти Алехандро
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сармьенто
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
2
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сармьенто
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
7
12
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
Сармьенто
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
11
14
Голы по времени матча
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
4
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
5
31%
2
29%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
4
44%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
5
33%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
6
50%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Забито
26
22
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 11
5
19%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
9
35%
7
32%
76-90
Пропущено
21
20
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
14%
4
20%
1-15
7
33%
1
5%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
2
10%
5
25%
46-60
4
19%
4
20%
61-75
3
14%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0
Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1
Сармьенто
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0
Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармьенто 0:2
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Сармьенто
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
6 раз 27%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
0
11 раз 50%
1
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
64
57
46
210
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
57
37
210
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
1111
814
616
319
319
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|11 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 7
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