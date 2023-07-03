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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 22.
Бока Хуниорс
2:0
Конец матча
Сармьенто
0'
29' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
57' Желтая карточка
Варела Алан
57' Желтая карточка
Emiliano Mendez
1:0
72' Гол
Мерентиель Мигель
75' Желтая карточка
Emanuel Hernandez
83' Желтая карточка
Фернандес Пол
2:0
84' Гол
Медина Кристиан
90'+7
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
25
Вальдес
Бруно
4
Фигаль
Хорхе
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
36
Медина
Кристиан
5
Варела
Алан
14
Эстебан
Ролон
19
Барко
Валентин
16
Мерентиель
Мигель
1
Девекки
Хосе
29
Гарсия
Мануэль
2
Инсаурральде
Хуан
6
Franco
Sbutoni
25
Gonzalo
Bettini
33
Gabriel
Diaz
17
Jean
Rosso
52
Emiliano
Mendez
10
Sergio
Quiroga
16
Мелано
Лукас
9
Luciano
Gondou
Бока Хуниорс
4-5-1
Сармьенто
5-3-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Сармьенто

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛП
1:1
П
2:0
П
0:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Тотал матчей

1.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

90
150

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 6 0.27
Пайеро Мартин 4 0.18
Luca Langoni 3 0.14
Фигаль Хорхе 3 0.14
Ромеро Оскар 2 0.09
Бенедетто Дарио 2 0.09
Фернандес Пол 2 0.09
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Медина Кристиан 1 0.05
Адвинкула Луис 0 0
Вилья Себастьян 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 (2) 0.27
Мелано Лукас 4 0.18
Javier Fabian Toledo 4 (1) 0.18
Лисандро Лопес III 3 0.14
Sergio Quiroga 2 0.09
Gabriel Diaz 1 0.05
Manuel Monaco 1 0.05
Gonzalo Bettini 1 0.05
Мартинес Фернардо 0 0
Гарсия Мануэль 0 0
Jean Rosso 0 0
Emanuel Hernandez 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Алан 7 0
Фигаль Хорхе 5 1
Фернандес Пол 6 0
Фернандес Игнасио 2 2
Вальдес Бруно 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Вейгандт Марсело 2 1
Валентини Николас 2 1
Ронкалья Факундо 3 0
Адвинкула Луис 3 0
Фабра Франк 3 0
Барко Валентин 3 0
Мерентиель Мигель 1 1
Вилья Себастьян 1 1
Jorge Almiron 1 1
Ромеро Оскар 2 0
Медина Кристиан 2 0
Сандез Агустин 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 8 0
Лисандро Лопес III 7 0
Гарсия Мануэль 5 1
Инсаурральде Хуан 4 1
Мартинес Фернардо 5 0
Javier Fabian Toledo 5 0
Harrinson Mancilla 2 1
Sergio Quiroga 3 0
Ayrton Cougo 3 0
Franco Quinteros 3 0
Sebastian Meza 3 0
Manuel Monaco 3 0
Мелано Лукас 2 0
Gonzalo Bettini 2 0
Emanuel Hernandez 2 0
Israel Damonte 0 1
Guido Mainero 0 1
Донатти Алехандро 1 0
Капроф Хуан 1 0
Luciano Gondou 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сармьенто
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
2
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сармьенто
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

7
12
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
Сармьенто
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

11
14

Голы по времени матча

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
4
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
5
31%
2
29%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
4
44%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
5
33%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
6
50%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Забито

26
22
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 11
5
19%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
9
35%
7
32%
76-90

Пропущено

21
20
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
14%
4
20%
1-15
7
33%
1
5%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
2
10%
5
25%
46-60
4
19%
4
20%
61-75
3
14%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0
Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1
Сармьенто
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0
Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармьенто 0:2

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Сармьенто

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
6 раз 27%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
0
11 раз 50%
1
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
4
5
7
1.5
4
6
2
10
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
7
3
7
1.5
2
10
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
11
11
8
14
1.5
6
16
3
19
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 22 16 2 4 40 - 15 50
2.
Тальерес Кордоба
 22 12 5 5 37 - 20 41
3.
Сан-Лоренсо
 22 11 8 3 21 - 8 41
4.
Ланус
 22 11 7 4 31 - 20 40
5.
Эстудиантес Ла Плата
 22 10 7 5 27 - 19 37
6.
Дефенса и Хустисия
 22 10 6 6 27 - 16 36
7.
Росарио Сентраль
 22 9 8 5 30 - 25 35
8.
Бельграно
 22 10 4 8 20 - 19 34
9.
Годой Крус
 22 9 6 7 28 - 24 33
10.
Архентинос Хуниорс
 22 9 5 8 26 - 19 32
11.
Бока Хуниорс
 22 9 4 9 25 - 22 31
12.
Расинг Авельянеда
 22 8 6 8 30 - 30 30
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
14.
Атлетико Платенсе
 22 8 5 9 23 - 25 29
15.
Сармьенто
 22 7 7 8 22 - 20 28
16.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
17.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Тигре
 22 6 7 9 20 - 25 25
20.
Институто Кордоба
 22 6 7 9 18 - 29 25
21.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
22.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
23.
Колон
 22 4 12 6 19 - 25 24
24.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
25.
Банфилд
 22 5 6 11 15 - 29 21
26.
Велес Сарсфилд
 22 4 9 9 21 - 24 21
27.
Уракан
 22 4 7 11 16 - 26 19
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
2.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
3.
Росарио Сентраль
 11 8 3 0 22 - 8 27
4.
Ланус
 10 8 1 1 16 - 6 25
5.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
6.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
7.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
8.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
10.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
11.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
12.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
13.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
14.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
15.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
16.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
21.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
22.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
23.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
24.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
26.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
27.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Сармьенто
 12 3 4 5 7 - 9 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
14.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
15.
Атлетико Платенсе
 10 3 1 6 9 - 14 10
16.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
17.
Колон
 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
20.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
22.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
23.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
26.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
27.
Банфилд
 10 1 2 7 8 - 18 5
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 7
Весь список
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      Эстебан Ролон уходит с поля. Ромеро Оскар выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
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