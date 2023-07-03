Тур: 22.
1:2
Перерыв
0'
0:1
11' ГолBenjamin Dominguez
15' Желтая карточкаСанчес Николас
0:2
25' ГолCristian Alberto Tarragona
1:2
36' ГолGuillermo Luis Ortiz
45' Желтая карточкаМирамон Игнасио
Ход матча
11'
15'
25'
36'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Bruno
Pitton
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Сордо РамироНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Alan LescanoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 Ivo Mammini
-
Главный тренер: Sebastian Romero
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Химнасия Ла-Плата
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
50%
9.1%
40.9%
11 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.9
0.67
Среднее время на гол
47
135
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
1.55
0.73
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
58
123
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|5 (1)
|0.23
|Сордо Рамиро
|3
|0.14
|Веласкес Виктор
|2
|0.09
|Jherson Mosquera
|2
|0.09
|Агирре Брайан
|1
|0.05
|Bruno Pitton
|1
|0.05
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.05
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.05
|Сфорца Хуан
|1
|0.05
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.05
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.05
|Ivan Gomez
|0
|0
|Jeremias Perez
|0
|0
|Портилльо Маркос
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|5 (1)
|0.23
|Alan Lescano
|3
|0.14
|Ivo Mammini
|2
|0.09
|Сольдано Франко
|1
|0.05
|Leonardo Morales
|1
|0.05
|Maximiliano Comba
|1
|0.05
|Franco Torres
|1
|0.05
|Guillermo Enrique
|1
|0.05
|Leandro Contin
|1
|0.05
|Erik Ramirez
|1
|0.05
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.05
|Benjamin Dominguez
|1
|0.05
|Agustin Bolivar
|0
|0
|Tomas Muro
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|7
|1
|Jherson Mosquera
|5
|1
|Дитта Вильер
|3
|2
|Феррейра Кристиан I
|5
|0
|Мартино Анджело
|3
|1
|Lucas Hoyos
|4
|0
|Ivan Gomez
|3
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|0
|Агирре Брайан
|3
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Jorge Recalde
|2
|0
|Bruno Pitton
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Реаско Джоркаефф
|1
|0
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
|Портилльо Маркос
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирамон Игнасио
|8
|1
|Felipe Sanchez
|6
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|5
|0
|Leonardo Morales
|4
|0
|Guillermo Enrique
|2
|1
|Erik Ramirez
|3
|0
|Matias Melluso
|3
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Tomas Durso
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Alan Lescano
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Санчес Николас
|1
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Сольдано Франко
|1
|0
|Agustin Bolivar
|1
|0
|Franco Torres
|1
|0
|Bruno Palazzo
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Diego Mastrangelo
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Химнасия Ла-Плата
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
2
Ньюэллс Олд Бойз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Химнасия Ла-Плата
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
7
10
Ньюэллс Олд Бойз
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
52% (11)
48% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Химнасия Ла-Плата
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
8
12
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
5
50%
1
14%
76-90
Пропущено
2
20
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
1
50%
2
10%
61-75
1
50%
5
25%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Пропущено
15
7
12 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
20%
1
14%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
1
7%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
8 Не забивали 11
2
11%
3
18%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
5
28%
2
12%
61-75
6
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
27
12 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
18%
1
4%
1-15
5
29%
29%
5
19%
16-30
4
24%
3
11%
31-45
2
12%
7
26%
46-60
2
12%
5
19%
61-75
1
6%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0
Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
6 раз 29%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
0
11 раз 52%
1
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
37
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
47
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
1011
516
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|22
|12
|5
|5
|37 - 20
|41
|3.
|22
|11
|8
|3
|21 - 8
|41
|4.
|22
|11
|7
|4
|31 - 20
|40
|5.
|22
|10
|7
|5
|27 - 19
|37
|6.
|22
|10
|6
|6
|27 - 16
|36
|7.
|22
|9
|8
|5
|30 - 25
|35
|8.
|22
|10
|4
|8
|20 - 19
|34
|9.
|22
|9
|6
|7
|28 - 24
|33
|10.
|22
|9
|5
|8
|26 - 19
|32
|11.
|22
|9
|4
|9
|25 - 22
|31
|12.
|22
|8
|6
|8
|30 - 30
|30
|13.
|22
|8
|5
|9
|23 - 25
|29
|14.
|2:1
|22
|8
|5
|9
|19 - 28
|29
|15.
|1:2
|22
|7
|8
|7
|19 - 19
|29
|16.
|22
|7
|7
|8
|22 - 20
|28
|17.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|18.
|22
|6
|8
|8
|17 - 22
|26
|19.
|22
|6
|7
|9
|20 - 25
|25
|20.
|22
|6
|7
|9
|18 - 29
|25
|21.
|22
|5
|9
|8
|21 - 26
|24
|22.
|22
|5
|9
|8
|19 - 27
|24
|23.
|22
|4
|12
|6
|19 - 25
|24
|24.
|22
|5
|8
|9
|17 - 25
|23
|25.
|22
|5
|6
|11
|15 - 29
|21
|26.
|22
|4
|9
|9
|21 - 24
|21
|27.
|22
|4
|7
|11
|16 - 26
|19
|28.
|22
|5
|2
|15
|15 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|2.
|10
|9
|0
|1
|19 - 5
|27
|3.
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|4.
|10
|8
|1
|1
|16 - 6
|25
|5.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|6.
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|7.
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|8.
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|9.
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|10.
|1:2
|11
|6
|3
|2
|11 - 4
|21
|11.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|12.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|13.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|14.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|15.
|2:1
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|16.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|17.
|12
|4
|6
|2
|9 - 9
|18
|18.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|19.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|20.
|12
|4
|4
|4
|7 - 11
|16
|21.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|22.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|23.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|24.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|25.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|26.
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|28.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|5.
|10
|4
|2
|4
|11 - 7
|14
|6.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|7.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|7 - 9
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|2:1
|12
|3
|2
|7
|9 - 21
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|15.
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|16.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|17.
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|18.
|10
|1
|6
|3
|6 - 9
|9
|19.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|20.
|1:2
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|21.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|22.
|11
|1
|5
|5
|7 - 14
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|24.
|10
|2
|1
|7
|9 - 20
|7
|25.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|26.
|10
|1
|2
|7
|6 - 14
|5
|27.
|10
|1
|2
|7
|8 - 18
|5
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|11 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7