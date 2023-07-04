Тур: 22.
2:2
Конец матча
0'
0:1
11' ГолBenjamin Dominguez
15' Желтая карточкаСанчес Николас
0:2
25' ГолCristian Alberto Tarragona
1:2
36' ГолGuillermo Luis Ortiz
45' Желтая карточкаМирамон Игнасио
2:2
57' ГолLisandro Sebastian Montenegro
67' Желтая карточкаTomas Durso
79' Желтая карточкаJusto Giani
79' Желтая карточкаCristian Alberto Tarragona
90' Желтая карточкаJorge Recalde
90' Желтая карточкаХайнце Габриэль
90' Желтая карточкаПортилльо Маркос
90'+8
Ход матча
11'
15'
25'
36'
45'
57'
67'
79'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Bruno
Pitton
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Сордо РамироНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Alan LescanoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Erik RamirezПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 Ivo Mammini
-
Главный тренер: Sebastian Romero
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Химнасия Ла-Плата
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
50%
9.1%
40.9%
11 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.9
0.67
Среднее время на гол
47
135
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
1.55
0.73
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
58
123
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|5 (1)
|0.23
|Сордо Рамиро
|3
|0.14
|Веласкес Виктор
|2
|0.09
|Jherson Mosquera
|2
|0.09
|Агирре Брайан
|1
|0.05
|Bruno Pitton
|1
|0.05
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.05
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.05
|Сфорца Хуан
|1
|0.05
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.05
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.05
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0.05
|Jeremias Perez
|0
|0
|Ivan Gomez
|0
|0
|Портилльо Маркос
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|5 (1)
|0.23
|Alan Lescano
|3
|0.14
|Ivo Mammini
|2
|0.09
|Сольдано Франко
|1
|0.05
|Leonardo Morales
|1
|0.05
|Maximiliano Comba
|1
|0.05
|Franco Torres
|1
|0.05
|Guillermo Enrique
|1
|0.05
|Leandro Contin
|1
|0.05
|Erik Ramirez
|1
|0.05
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.05
|Benjamin Dominguez
|1
|0.05
|Agustin Bolivar
|0
|0
|Tomas Muro
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|7
|1
|Jherson Mosquera
|5
|1
|Дитта Вильер
|3
|2
|Феррейра Кристиан I
|5
|0
|Мартино Анджело
|3
|1
|Lucas Hoyos
|4
|0
|Ivan Gomez
|3
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|0
|Jorge Recalde
|3
|0
|Агирре Брайан
|3
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Bruno Pitton
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Портилльо Маркос
|2
|0
|Хайнце Габриэль
|1
|0
|Реаско Джоркаефф
|1
|0
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирамон Игнасио
|8
|1
|Cristian Alberto Tarragona
|6
|0
|Felipe Sanchez
|6
|0
|Leonardo Morales
|4
|0
|Guillermo Enrique
|2
|1
|Erik Ramirez
|3
|0
|Tomas Durso
|3
|0
|Matias Melluso
|3
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Alan Lescano
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Санчес Николас
|1
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Сольдано Франко
|1
|0
|Agustin Bolivar
|1
|0
|Franco Torres
|1
|0
|Bruno Palazzo
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Diego Mastrangelo
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Химнасия Ла-Плата
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
4
Ньюэллс Олд Бойз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Химнасия Ла-Плата
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
7
10
Ньюэллс Олд Бойз
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (11)
45% (10)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Химнасия Ла-Плата
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
27% (6)
55% (12)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
10
14
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
0
0%
2
22%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
42%
1
11%
76-90
Пропущено
4
22
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
5
23%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
1
25%
2
9%
61-75
1
25%
5
23%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Пропущено
15
7
12 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
20%
1
14%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
1
7%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
20
19
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 11
2
10%
4
21%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
5
25%
2
11%
61-75
6
30%
5
26%
76-90
Пропущено
19
29
14 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
21%
1
3%
1-15
6
32%
5
17%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
2
11%
8
28%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
1
5%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0
Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
47
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
57
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
1111
616
517
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|11 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7