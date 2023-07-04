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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 22.
Ньюэллс Олд Бойз
2:2
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
0:1
11' Гол
Benjamin Dominguez
15' Желтая карточка
Санчес Николас
0:2
25' Гол
Cristian Alberto Tarragona
1:2
36' Гол
Guillermo Luis Ortiz
45' Желтая карточка
Мирамон Игнасио
2:2
57' Гол
Lisandro Sebastian Montenegro
67' Желтая карточка
Tomas Durso
79' Желтая карточка
Justo Giani
79' Желтая карточка
Cristian Alberto Tarragona
90' Желтая карточка
Jorge Recalde
90' Желтая карточка
Хайнце Габриэль
90' Желтая карточка
Портилльо Маркос
90'+8
1
Lucas
Hoyos
6
Jherson
Mosquera
25
Веласкес
Виктор
42
Guillermo
Luis
Ortiz
15
Bruno
Pitton
7
Ivan
Gomez
22
Портилльо
Маркос
30
Феррейра
Кристиан
I
18
Агирре
Брайан
28
Jorge
Recalde
26
Сордо
Рамиро
1
Tomas
Durso
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
37
Felipe
Sanchez
18
Коласо
Николас
5
Мирамон
Игнасио
15
Санчес
Николас
26
Franco
Torres
20
Alan
Lescano
7
Benjamin
Dominguez
25
Cristian
Alberto
Tarragona
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-1-3
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Химнасия Ла-Плата

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

50%
9.1%
40.9%
11 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
3:1
ЛП
1:0
ЛП
2:1
С
0:4
КДЛС
1:3
КДЛС
0:1
С
1:0
С
2:0
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
3:0
П
3:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
6:0
ПА
0:2
ПА
3:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
2:0

Голы

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.9
0.67

Среднее время на гол

47
135

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.55
0.73

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

58
123

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 5 (1) 0.23
Сордо Рамиро 3 0.14
Веласкес Виктор 2 0.09
Jherson Mosquera 2 0.09
Агирре Брайан 1 0.05
Bruno Pitton 1 0.05
Франциско Гонсалес I 1 0.05
Феррейра Кристиан I 1 0.05
Сфорца Хуан 1 0.05
Guillermo Luis Ortiz 1 0.05
Захир Факундо Мансиллья 1 0.05
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0.05
Jeremias Perez 0 0
Ivan Gomez 0 0
Портилльо Маркос 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 5 (1) 0.23
Alan Lescano 3 0.14
Ivo Mammini 2 0.09
Сольдано Франко 1 0.05
Leonardo Morales 1 0.05
Maximiliano Comba 1 0.05
Franco Torres 1 0.05
Guillermo Enrique 1 0.05
Leandro Contin 1 0.05
Erik Ramirez 1 0.05
Bautista Barros Schelotto 1 0.05
Benjamin Dominguez 1 0.05
Agustin Bolivar 0 0
Tomas Muro 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сфорца Хуан 7 1
Jherson Mosquera 5 1
Дитта Вильер 3 2
Феррейра Кристиан I 5 0
Мартино Анджело 3 1
Lucas Hoyos 4 0
Ivan Gomez 3 0
Guillermo Luis Ortiz 3 0
Jorge Recalde 3 0
Агирре Брайан 3 0
Перес Пабло II 2 0
Bruno Pitton 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Хайнце Габриэль 1 0
Реаско Джоркаефф 1 0
Веласкес Виктор 1 0
Justo Giani 1 0
Jeremias Perez 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирамон Игнасио 8 1
Cristian Alberto Tarragona 6 0
Felipe Sanchez 6 0
Leonardo Morales 4 0
Guillermo Enrique 2 1
Erik Ramirez 3 0
Tomas Durso 3 0
Matias Melluso 3 0
Maximiliano Comba 2 0
Bautista Barros Schelotto 2 0
Alan Lescano 2 0
Alexis Steimbach 2 0
Санчес Николас 1 0
Коласо Николас 1 0
Сольдано Франко 1 0
Agustin Bolivar 1 0
Franco Torres 1 0
Bruno Palazzo 1 0
Leandro Mamut 1 0
Diego Mastrangelo 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Химнасия Ла-Плата
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
4
Ньюэллс Олд Бойз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Химнасия Ла-Плата
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

7
10
Ньюэллс Олд Бойз
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (11)
45% (10)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Химнасия Ла-Плата
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
27% (6)
55% (12)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

10
14

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
0
0%
2
22%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
42%
1
11%
76-90

Пропущено

4
22
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
5
23%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
1
25%
2
9%
61-75
1
25%
5
23%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Пропущено

15
7
12 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
20%
1
14%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
1
7%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

20
19
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 11
2
10%
4
21%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
5
25%
2
11%
61-75
6
30%
5
26%
76-90

Пропущено

19
29
14 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
21%
1
3%
1-15
6
32%
5
17%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
2
11%
8
28%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
1
5%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0
Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
4
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
7
2
9
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
11
11
6
16
1.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 22 16 2 4 40 - 15 50
2.
Тальерес Кордоба
 22 12 5 5 37 - 20 41
3.
Сан-Лоренсо
 22 11 8 3 21 - 8 41
4.
Ланус
 22 11 7 4 31 - 20 40
5.
Эстудиантес Ла Плата
 22 10 7 5 27 - 19 37
6.
Дефенса и Хустисия
 22 10 6 6 27 - 16 36
7.
Росарио Сентраль
 22 9 8 5 30 - 25 35
8.
Бельграно
 22 10 4 8 20 - 19 34
9.
Годой Крус
 22 9 6 7 28 - 24 33
10.
Архентинос Хуниорс
 22 9 5 8 26 - 19 32
11.
Бока Хуниорс
 22 9 4 9 25 - 22 31
12.
Расинг Авельянеда
 22 8 6 8 30 - 30 30
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 7 9 6 20 - 19 30
14.
Атлетико Платенсе
 22 8 5 9 23 - 25 29
15.
Сармьенто
 22 7 7 8 22 - 20 28
16.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 6 9 19 - 29 27
17.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Тигре
 22 6 7 9 20 - 25 25
20.
Институто Кордоба
 22 6 7 9 18 - 29 25
21.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
22.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
23.
Колон
 22 4 12 6 19 - 25 24
24.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
25.
Банфилд
 22 5 6 11 15 - 29 21
26.
Велес Сарсфилд
 22 4 9 9 21 - 24 21
27.
Уракан
 22 4 7 11 16 - 26 19
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
2.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
3.
Росарио Сентраль
 11 8 3 0 22 - 8 27
4.
Ланус
 10 8 1 1 16 - 6 25
5.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
7.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
8.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
9.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
10.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
11.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
12.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
13.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
14.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
15.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
16.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
21.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
22.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
23.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
24.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
26.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
27.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Сармьенто
 12 3 4 5 7 - 9 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
14.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
15.
Атлетико Платенсе
 10 3 1 6 9 - 14 10
16.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
17.
Колон
 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
19.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
20.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
22.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
23.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
26.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
27.
Банфилд
 10 1 2 7 8 - 18 5
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
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