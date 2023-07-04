Тур: 23.
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
42'
0:1
45'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.30 Обе забьют (да)
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Julio Soler
-
24 Juan Caceres
-
-
-
-
-
-
43 Dylan Aquino
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Abiel OsorioНападающий
-
10 Walter BouНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
История личных встреч
Ланус
Велес Сарсфилд
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
30 матчей
36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
53.3%
16.7%
9 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
8 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.41
0.69
Среднее время на гол
63
130
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.54
1.12
Среднее время на гол
58
80
Всего голов
44
28
Голов в среднем за матч
1.47
0.93
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
61
96
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|11 (4)
|0.48
|Franco Troyansky
|4
|0.17
|Де Ла Вега Педро
|3
|0.13
|Franco Orozco
|3
|0.13
|Matias Esquivel
|2
|0.09
|Raul Loaiza
|2
|0.09
|Жозе Густаво Санд
|2 (2)
|0.09
|Jose Maria Canale
|1
|0.04
|Лема Кристиан
|1
|0.04
|Брагьери Диего
|1
|0.04
|Tomas Belmonte
|1
|0.04
|Luciano Boggio
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.17
|Пратто Лукас
|3 (1)
|0.13
|Julian Fernandez
|3
|0.13
|Walter Bou
|2
|0.09
|Abiel Osorio
|2
|0.09
|Gianluca Prestianni
|2
|0.09
|Elias Cabrera
|1
|0.04
|Ортега Франсиско
|1
|0.04
|Santiago Castro
|1
|0.04
|Jose Florentin
|1
|0.04
|Lenny Lobato
|0
|0
|Christian Ordonez
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|7
|2
|Tomas Belmonte
|7
|1
|Leandro Diaz III
|6
|1
|Luciano Boggio
|4
|2
|Jose Maria Canale
|3
|1
|Санчес-Миньо Хуан
|4
|0
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Frank Kudelka
|1
|1
|Lucas Acosta II
|2
|0
|Агилар Фелипе
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Franco Orozco
|2
|0
|Juan Caceres
|2
|0
|Brian Aguilar
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Брагьери Диего
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|5
|1
|Хианетти Лаутаро
|5
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Дженсон Лукас
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Пратто Лукас
|3
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|3
|0
|Abiel Osorio
|3
|0
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Christian Ordonez
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Julian Fernandez
|1
|0
|Damian Fernandez
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Elias Cabrera
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Велес Сарсфилд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
0
5
Ланус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Велес Сарсфилд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
13
15
Ланус
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Велес Сарсфилд
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
13
20
Голы по времени матча
Забито
16
6
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
14 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
5
31%
1
17%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
1
6%
2
33%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
1
17%
1
7%
1-15
2
33%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
2
33%
3
21%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
33%
3
19%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
29%
4
44%
76-90
1
0%
0%
Забито
31
22
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 5
4 Не забивали 10
5
16%
0
0%
1-15
3
10%
4
18%
16-30
10
32%
4
18%
31-45
3
10%
5
23%
46-60
7
23%
3
14%
61-75
3
10%
6
27%
76-90
Пропущено
20
23
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
10%
2
9%
1-15
6
30%
4
17%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
6
30%
7
30%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1
Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1
Результаты матчей
Ланус
Велес Сарсфилд
Точный счет
2:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
6 раз 27%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ланус
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
75
64
48
28
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
55
39
19
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
1210
913
517
319
319
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|22
|12
|5
|5
|37 - 20
|41
|3.
|22
|11
|8
|3
|21 - 8
|41
|4.
|0:1
|23
|11
|7
|5
|31 - 21
|40
|5.
|22
|10
|7
|5
|27 - 19
|37
|6.
|22
|10
|6
|6
|27 - 16
|36
|7.
|22
|9
|8
|5
|30 - 25
|35
|8.
|22
|10
|4
|8
|20 - 19
|34
|9.
|22
|9
|6
|7
|28 - 24
|33
|10.
|22
|9
|5
|8
|26 - 19
|32
|11.
|22
|9
|4
|9
|25 - 22
|31
|12.
|22
|8
|6
|8
|30 - 30
|30
|13.
|22
|7
|9
|6
|20 - 19
|30
|14.
|22
|8
|5
|9
|23 - 25
|29
|15.
|22
|7
|7
|8
|22 - 20
|28
|16.
|22
|7
|6
|9
|19 - 29
|27
|17.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|18.
|22
|6
|8
|8
|17 - 22
|26
|19.
|22
|6
|7
|9
|20 - 25
|25
|20.
|22
|6
|7
|9
|18 - 29
|25
|21.
|22
|5
|9
|8
|21 - 26
|24
|22.
|22
|5
|9
|8
|19 - 27
|24
|23.
|22
|4
|12
|6
|19 - 25
|24
|24.
|1:0
|23
|5
|9
|9
|22 - 24
|24
|25.
|22
|5
|8
|9
|17 - 25
|23
|26.
|22
|5
|6
|11
|15 - 29
|21
|27.
|22
|4
|7
|11
|16 - 26
|19
|28.
|22
|5
|2
|15
|15 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|2.
|10
|9
|0
|1
|19 - 5
|27
|3.
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|4.
|0:1
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|7.
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|8.
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|9.
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|10.
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|11.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|12.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|13.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|14.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|15.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|16.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|17.
|12
|4
|6
|2
|9 - 9
|18
|18.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|19.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|20.
|12
|4
|4
|4
|7 - 11
|16
|21.
|1:0
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|22.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|23.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|24.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|25.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|26.
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|28.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|0:1
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|5.
|10
|4
|2
|4
|11 - 7
|14
|6.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|7.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|7 - 9
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|15.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|16.
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|17.
|10
|1
|6
|3
|6 - 9
|9
|18.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|19.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|20.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|21.
|11
|1
|5
|5
|7 - 14
|8
|22.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|24.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|25.
|10
|2
|1
|7
|9 - 20
|7
|26.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|27.
|10
|1
|2
|7
|8 - 18
|5
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|11 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7