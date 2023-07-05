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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 23.
Ланус
0:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
0:1
42' Гол
Walter Bou
45' Желтая карточка
Damian Fernandez
71' Желтая карточка
Jose Florentin
78' Желтая карточка
Leandro Diaz III
90' Желтая карточка
Агилар Фелипе
90'+6
17
Моралес
Лаутаро
35
Braian
Aguirre
33
Агилар
Фелипе
2
Лема
Кристиан
14
Санчес-Миньо
Хуан
40
Julian
Fernandez
II
34
Facundo
Perez
32
Matias
Esquivel
10
Де
Ла
Вега
Педро
18
Leandro
Diaz
III
20
Franco
Troyansky
22
Леонардо
Буриан
34
Damian
Fernandez
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
5
Ортега
Франсиско
21
Мендез
Начо
7
Jose
Florentin
42
Gianluca
Prestianni
19
Abiel
Osorio
10
Walter
Bou
Ланус
4-3-3
Велес Сарсфилд
5-2-3

История личных встреч

Ланус
Велес Сарсфилд

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

30 матчей

36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
53.3%
16.7%
9 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
8 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
3:1
ЛП
5:1
ЛП
1:2
КС
3:0
КС
0:1
С
3:1
КДЛС
2:0
КДЛС
1:2
С
4:0
С
0:0
П
2:0
ТМК
1:0
ТМК
0:2
П
0:1
КА
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:0
П
1:0
П
0:2
П
0:0
ПА
1:2
ПА
3:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
3:2

Голы

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

1.41
0.69

Среднее время на гол

63
130

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.54
1.12

Среднее время на гол

58
80

Всего голов

44
28

Голов в среднем за матч

1.47
0.93

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

61
96

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 11 (4) 0.48
Franco Troyansky 4 0.17
Де Ла Вега Педро 3 0.13
Franco Orozco 3 0.13
Matias Esquivel 2 0.09
Raul Loaiza 2 0.09
Жозе Густаво Санд 2 (2) 0.09
Jose Maria Canale 1 0.04
Лема Кристиан 1 0.04
Брагьери Диего 1 0.04
Tomas Belmonte 1 0.04
Luciano Boggio 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Juan Caceres 0 0
Braian Aguirre 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.17
Walter Bou 3 0.13
Пратто Лукас 3 (1) 0.13
Julian Fernandez 3 0.13
Abiel Osorio 2 0.09
Gianluca Prestianni 2 0.09
Elias Cabrera 1 0.04
Ортега Франсиско 1 0.04
Santiago Castro 1 0.04
Jose Florentin 1 0.04
Lenny Lobato 0 0
Christian Ordonez 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 7 2
Leandro Diaz III 7 1
Tomas Belmonte 7 1
Luciano Boggio 4 2
Jose Maria Canale 3 1
Санчес-Миньо Хуан 4 0
Агилар Фелипе 3 0
Де Ла Вега Педро 3 0
Braian Aguirre 3 0
Frank Kudelka 1 1
Lucas Acosta II 2 0
Raul Loaiza 2 0
Franco Orozco 2 0
Juan Caceres 2 0
Brian Aguilar 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Брагьери Диего 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Franco Troyansky 1 0
Facundo Perez 1 0
Matias Esquivel 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 6 1
Хианетти Лаутаро 5 0
Miguel Brizuela 4 0
Гомес Валентин 4 0
Gianluca Prestianni 4 0
Дженсон Лукас 2 1
Годин Диего 3 0
Пратто Лукас 3 0
Tomas Ezequiel Guidara 3 0
Abiel Osorio 3 0
Ортега Франсиско 1 1
Damian Fernandez 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Christian Ordonez 2 0
Хара Леонардо 1 0
Julian Fernandez 1 0
Мендез Начо 1 0
Lenny Lobato 1 0
Elias Cabrera 1 0

Результаты матчей

Ланус
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Велес Сарсфилд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
5
Ланус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Велес Сарсфилд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

13
15
Ланус
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Велес Сарсфилд
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

13
20

Голы по времени матча

Забито

16
7
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
5
31%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
1
6%
2
29%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
33%
3
19%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
29%
4
44%
76-90
1
0%
0%

Забито

31
23
18 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 10
5
16%
0
0%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
10
32%
5
22%
31-45
3
10%
5
22%
46-60
7
23%
3
13%
61-75
3
10%
6
26%
76-90

Пропущено

21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
10%
2
9%
1-15
6
29%
4
17%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
6
29%
7
30%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1
Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1

Результаты матчей

Ланус
Велес Сарсфилд

Точный счет

2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:0
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ланус
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
6
5
1.5
4
8
2
9
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
5
3
9
1.5
1
10
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
13
10
9
14
1.5
5
18
3
20
2.5
3
20
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 22 16 2 4 40 - 15 50
2.
Тальерес Кордоба
 22 12 5 5 37 - 20 41
3.
Сан-Лоренсо
 22 11 8 3 21 - 8 41
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Эстудиантес Ла Плата
 22 10 7 5 27 - 19 37
6.
Дефенса и Хустисия
 22 10 6 6 27 - 16 36
7.
Росарио Сентраль
 22 9 8 5 30 - 25 35
8.
Бельграно
 22 10 4 8 20 - 19 34
9.
Годой Крус
 22 9 6 7 28 - 24 33
10.
Архентинос Хуниорс
 22 9 5 8 26 - 19 32
11.
Бока Хуниорс
 22 9 4 9 25 - 22 31
12.
Расинг Авельянеда
 22 8 6 8 30 - 30 30
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 7 9 6 20 - 19 30
14.
Атлетико Платенсе
 22 8 5 9 23 - 25 29
15.
Сармьенто
 22 7 7 8 22 - 20 28
16.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 6 9 19 - 29 27
17.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Тигре
 22 6 7 9 20 - 25 25
20.
Институто Кордоба
 22 6 7 9 18 - 29 25
21.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
22.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
23.
Колон
 22 4 12 6 19 - 25 24
24.
Велес Сарсфилд
 23 5 9 9 22 - 24 24
25.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
26.
Банфилд
 22 5 6 11 15 - 29 21
27.
Уракан
 22 4 7 11 16 - 26 19
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
2.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
3.
Росарио Сентраль
 11 8 3 0 22 - 8 27
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
7.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
8.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
9.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
10.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
11.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
12.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
13.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
14.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
15.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
16.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
21.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
22.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
23.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
24.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
26.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
27.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Сармьенто
 12 3 4 5 7 - 9 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
14.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
15.
Атлетико Платенсе
 10 3 1 6 9 - 14 10
16.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
17.
Колон
 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
19.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
20.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
21.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
23.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
24.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
25.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
26.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
27.
Банфилд
 10 1 2 7 8 - 18 5
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    92'
    Агилар Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Де Ла Вега Педро уходит с поля. Dylan Aquino выходит вместо него
  • 84'
    Мендез Начо уходит с поля. Mateo Seoane выходит вместо него
  • 84'
    Jose Florentin уходит с поля. Мигель Брисуэла выходит вместо него
  • Желтая карточка
    78'
    Леандро Диас получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Gianluca Prestianni уходит с поля. Julian Fernandez выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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