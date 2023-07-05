Тур: 23.
0:1
Конец матча
0'
0:1
42' ГолWalter Bou
45' Желтая карточкаDamian Fernandez
71' Желтая карточкаJose Florentin
78' Желтая карточкаLeandro Diaz III
90' Желтая карточкаАгилар Фелипе
90'+6
Ход матча
42'
0:1
45'
71'
78'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Julio Soler
-
24 Juan Caceres
-
-
-
-
-
-
43 Dylan Aquino
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Abiel OsorioНападающий
-
10 Walter BouНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
История личных встреч
Ланус
Велес Сарсфилд
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
30 матчей
36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
53.3%
16.7%
9 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
8 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.41
0.69
Среднее время на гол
63
130
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.54
1.12
Среднее время на гол
58
80
Всего голов
44
28
Голов в среднем за матч
1.47
0.93
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
61
96
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|11 (4)
|0.48
|Franco Troyansky
|4
|0.17
|Де Ла Вега Педро
|3
|0.13
|Franco Orozco
|3
|0.13
|Matias Esquivel
|2
|0.09
|Raul Loaiza
|2
|0.09
|Жозе Густаво Санд
|2 (2)
|0.09
|Jose Maria Canale
|1
|0.04
|Лема Кристиан
|1
|0.04
|Брагьери Диего
|1
|0.04
|Tomas Belmonte
|1
|0.04
|Luciano Boggio
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.17
|Walter Bou
|3
|0.13
|Пратто Лукас
|3 (1)
|0.13
|Julian Fernandez
|3
|0.13
|Abiel Osorio
|2
|0.09
|Gianluca Prestianni
|2
|0.09
|Elias Cabrera
|1
|0.04
|Ортега Франсиско
|1
|0.04
|Santiago Castro
|1
|0.04
|Jose Florentin
|1
|0.04
|Lenny Lobato
|0
|0
|Christian Ordonez
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|7
|2
|Leandro Diaz III
|7
|1
|Tomas Belmonte
|7
|1
|Luciano Boggio
|4
|2
|Jose Maria Canale
|3
|1
|Санчес-Миньо Хуан
|4
|0
|Агилар Фелипе
|3
|0
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Frank Kudelka
|1
|1
|Lucas Acosta II
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Franco Orozco
|2
|0
|Juan Caceres
|2
|0
|Brian Aguilar
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Брагьери Диего
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|6
|1
|Хианетти Лаутаро
|5
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Дженсон Лукас
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Пратто Лукас
|3
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|3
|0
|Abiel Osorio
|3
|0
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Damian Fernandez
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Christian Ordonez
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Julian Fernandez
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Elias Cabrera
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Велес Сарсфилд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
0
5
Ланус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Велес Сарсфилд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
13
15
Ланус
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Велес Сарсфилд
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
13
20
Голы по времени матча
Забито
16
7
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
5
31%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
1
6%
2
29%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
33%
3
19%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
29%
4
44%
76-90
1
0%
0%
Забито
31
23
18 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 10
5
16%
0
0%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
10
32%
5
22%
31-45
3
10%
5
22%
46-60
7
23%
3
13%
61-75
3
10%
6
26%
76-90
Пропущено
21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
10%
2
9%
1-15
6
29%
4
17%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
6
29%
7
30%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1
Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1
Результаты матчей
Ланус
Велес Сарсфилд
Точный счет
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:0
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ланус
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
75
65
48
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
65
39
110
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
1310
914
518
320
320
122
122
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|11 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7